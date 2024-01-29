Абхазское МЧС: применение противопожарной пены привело бы к полной утрате картин

Министерство по чрезвычайным ситуациям самопровозглашенной республики Абхазия выступило с комментарием в связи с публикуемыми в информационном пространстве высказываниями о причинах и последствиях пожара, произошедшего 21 января в здании Центрального выставочного зала Союза художников Абхазии, где хранились картины из фонда Национальной художественной галереи.

Некоторые деятели культуры высказывали мнения о том, что пожар мог быть ликвидирован в более сжатые сроки в случае использования при его тушении специальной противопожарной пены.

В пресс-службе МЧС говорят, что противопожарная пена, являясь химически агрессивным соединением, применяется исключительно при ликвидации возгорания горюче-смазочных материалов или при ДТП для недопущения возгорания столкнувшихся автомобилей.

«Применение пены при пожаре в картинной галерее привело бы к полной и безвозвратной утрате всех живописных полотен. Такого же мнения придерживаются и реставраторы. В частности, заведующая отделом по научно-методической работе и выставочной деятельности Всероссийского художественного научно-реставрационного центра им. академика И. Грабаря Елена Проханова в интервью журналистам охарактеризовала как положительный тот факт, что пожар в ЦВЗ и картинной галерее Абхазии тушили водой, а не химическим средствами, которые могли бы негативно сказаться на спасенных от огня картинах. Что же касается вопросов противопожарной безопасности в ЦВЗ, то по завершении официального расследования МЧС предоставит широкой общественности возможность ознакомиться с конкретными документами и предписаниями, выданными ответственным лицам, в чьем непосредственном ведении находились вопросы обеспечения противопожарной безопасности», – сказано в заявлении.

Сегодня же абхазский премьер Александр Анкваб провел встречу с представителями Союза художников Абхазии. На ней обсудили вопросы, связанные с последствиями пожара в Национальной картинной галерее и возобновлением работы выставочного зала. Во встрече участвовали и. о. министра культуры Динара Смыр и генеральный прокурор Адгур Агрба, передает «Апсныпресс».

Как разъяснил участникам встречи генеральный прокурор, до завершения необходимых действий на месте происшествия и установления точных причин возгорания следует воздержаться от очистки помещений галереи и проведения ремонтных работ. По словам Адгура Агрба, по просьбе абхазской стороны российские специалисты окажут помощь правоохранительным органам.

Представители Союза художников Виталий Джения, Амиран Адлейба, Руслан Габлия, Леонид Еник и директор Центрального выставочного зала Союза художников Эльвира Арсалия высказали свои предложения по возобновлению деятельности Союза художников и выставочного зала.

Александр Анкваб ознакомил участников встречи с эскизным проектом комплекса картинной галереи, который был заказан в ноябре 2012 года.

«Нам предстоит очень большая совместная работа. Мы не откажемся ни от чьей помощи при том, что государство будет нести основное бремя в этом процессе», – сказал, подводя итоги встречи, Анкваб.