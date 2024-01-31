В Абхазии открыт сбор пожертвований для Национальной картинной галереи

Министерство культуры самопровозглашенной республики Абхазия объявило о сборе пожертвований для Национальной картинной галереи.

«Утрата золотого фонда абхазских художников – это колоссальная потеря, а с учетом масштабов случившегося, большая трагедия для нашей республики», – отмечает Минкульт.

Как пишет агентство «Апсныпресс» со ссылкой на ведомство, абхазское правительство «держит вопрос открытия Национальной картинной галереи на особом контроле».

«В Министерство культуры обращаются неравнодушные граждане, которые готовы оказать содействие в приобретении предметов искусства, в связи с чем, было принято решение открыть сбор пожертвований для восполнения фондов картинной галереи. Мы готовы к сотрудничеству со всеми, кто проявит инициативу в деле восстановления культурного достояния нашей республики», – сказано в сообщении.

В Минкульте также рассказали, что глава ведомства Динара Смыр провела телефонный разговор с министром культуры России Ольгой Любимовой.

Смыр поблагодарила Любимову за «неоценимую и оперативную помощь, оказанную Абхазии в связи с утратой большей части фонда Национальной картинной галереи».

«Мы искренне благодарны вам за то, что оказались неравнодушными к нашей беде, не остались в стороне в сложный для республики момент и оказали всемерную поддержку», – сказала Смыр.

В свою очередь, Ольга Любимова подтвердила готовность и в дальнейшем оказывать поддержку и помощь в реставрации работ, уцелевших при пожаре в здании Центрального выставочного зала.

Сбор средств для оказания помощи абхазской Национальной картинной галерее объявили и в Цхинвали. В югоосетинском Минкульте отметили, что в сложившейся ситуации невозможно компенсировать потери, «которые понесла культура братской республики».

«Однако деятели культуры Южной Осетии намерены внести свой вклад помощи в сложный для Абхазии и её народа период. Все собранные средства будут перечислены на специальный расчётный счёт, открытый для оказания помощи в приобретении новых экспонатов», – отметили в министерстве.

Там отметили, что речь идёт не только о финансовой помощи.

«К примеру, художественный руководитель Государственного драматического театра имени Коста Хетагурова Тамерлан Дзудцов выразил готовность передать Министерству культуры Абхазии две картины абхазских художников, в разное время подаренные ему коллегами из братской республики», – подчеркнули в пресс-службе.

Министерство культуры обратилось с просьбой ко всем гражданам Южной Осетии, которые также являются владельцами работ абхазских мастеров, безвозмездно передать экспонаты абхазской стороне.