Всемирно известный грузинский сумоист Леван Горгадзе - Тотиносин Цуёси - официально завершил карьеру, сообщает SOVA.

Торжественная прощальная церемония с титулованным сумоистом прошла в Токио во дворце «Рёгоку Кокугикан». По традиции, был совершен ритуал данпацу-сики - отрезан пучок волос на голове Тотиносина: по пряди волос отрезается бывшими и действующими сумоистами, которые вышли на ринг с позолоченными ножницами.

Горгадзе получил травму руки, от которой не смог оправиться. Тотиносин Цуёси уходит из сумо во втором по значимости дивизионе – дзюре.

Дебют грузинского сумоиста состоялся в 2006 году - Леван Горгадзе принял участие в 100 турнирах. В 2018 году в январском басе он выиграл Кубок Императора, а в июле завоевал звание озеки - второй по значимости титул в иерархии сумоистов. Тогдашний министр культуры и спорта Грузии Михаил Гиоргадзе присвоил грузинскому сумоисту Левану Горгадзе звание Рыцаря спорта.

Сикона - профессиональный псевдоним сумоиста - грузинского спортсмена была составлена из традиционных для хэя слов «Тоти» - конский каштан, и «Син» - сердце.