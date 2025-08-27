США вводят 50-процентные пошлины на импорт из Индии

В среду вступят в силу 50-процентные импортные пошлины на товары из Индии. Об этом Вашингтон официально известил Дели. Пошлины будут повышены с нынешних 25 процентов за отказ Индии снизить закупки российской нефти.

Соединенные Штаты являются крупнейшим торговым партнером Индии. Профицит ее торгового баланса с США составил в прошлом году около 46 миллиардов долларов. Ожидается, что американские импортные пошлины нанесут ощутимый удар по индийским автомобильным, химическим, пищевым, ювелирным, текстильным секторам экономики. Индийское правительство пообещало льготные кредиты мелким производителям, пострадавшим от пошлин, оно идентифицировало новые рынки сбыта для индийских товаров. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в понедельник заявил, что его правительство «не позволит нанести ущерб мелким предпринимателям, фермерам, животноводам».

Формальным поводом для введения вторичных 25-процентых импортных пошлин на товары из Индии стали ее закупки российской нефти, которые многократно возросли после начала российского вторжения в Украину в 2022 году. Министр финансов США Скотт Бессент и торговый представитель США Питер Наварро обвинили Индию в том, что ее закупки российcкой нефти финансируют российскую агрессию. До начала войны на Россию приходился 1 процент импортируемой Индией нефти, сейчас - 42 процента.

По данным Bloomberg, нефтеперерабатывающие заводы в Индии планируют в ближайшие недели несколько сократить импорт нефти из России.