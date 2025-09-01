Микаутадзе перешел в «Вильярреал» и будет играть под 9-м номером

Испанский клуб Ла Лиги «Вильярреал» подтвердил информацию о трансфере грузинского форварда Жоржа (Георгия) Микаутадзе, ранее активно обсуждавшуюся в СМИ и соцсетях.

«Вильярреал» и французский «Лион» достигли соглашения о переходе Микаутадзе. 24-летний нападающий подписал контракт на шесть лет, до июня 2031 года.

Сумма трансфера составила 31 миллион евро, еще пять миллионов «Лион» может получить в качестве бонусов. Кроме того, французский клуб сохранит 10% от суммы последующей продажи футболиста.

Микаутадзе играл за «Лион» с лета 2024 года, провел 49 матчей, забил 18 голов и отдал 11 результативных передач. Ранее форвард выступал за французский «Мец» и амстердамский «Аякс». На счету Микаутадзе 20 голов в 37 матчах за сборную Грузии.