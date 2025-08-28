«Карабах» сыграет с «Челси» и «Ливерпулем» на общем этапе Лиги чемпионов

Жеребьёвка общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26 состоялась 28 августа в Монако. Определились соперники 36 участников турнира, в том числе азербайджанского «Карабаха» и казахстанского «Кайрата».

Соперники «Карабаха»:

«Челси», «Айнтрахт», «Аякс», «Копенгаген». В гостях: «Ливерпуль», «Бенфика», «Наполи», «Атлетик» Бильбао.

«Карабах» пробился в общий этап Лиги чемпионов во второй раз в своей истории. В ответном матче раунда плей-офф азербайджанский клуб на своём поле уступил венгерскому «Ференцварошу» со счётом 2:3, однако вышел дальше благодаря победе 3:1 в первой встрече.

«Азербайджанский клуб «Карабах» вписал новую страницу в историю нашего футбола, выйдя в основной этап Лиги чемпионов УЕФА! Поздравляем всю команду и болельщиков клуба «Карабах»! – написал в соцсети президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Ранее «Карабах» участвовал в групповом турнире ЛЧ в сезоне-2017/18, где играл против «Челси», «Ромы» и «Атлетико», набрав два очка.

Соперники «Кайрата»:

«Реал» (Мадрид), «Брюгге», «Олимпиакос», «Пафос». В гостях: «Интер», «Арсенал», «Спортинг», «Копенгаген».

Напомним, начиная с сезона-2024/2025 в Лиге чемпионов участвуют 36 команд. Каждый клуб на общем этапе проводит восемь матчей — по два с командами из каждой корзины. Восемь лучших напрямую выходят в 1/8 финала, а команды, занявшие 9–24-е места, сыграют в дополнительном раунде.