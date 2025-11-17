«Грузинская мечта» намерена упразднить временную Администрацию Южной Осетии

«Грузинская мечта» упраздняет временную администрацию административно-территориальной единицы, созданной на территории бывшей Юго-Осетинской автономной области. Об этом, 17 ноября, сообщил председатель парламента Шалва Папуашвили. По его словам, продолжают функционировать муниципалитеты Ахалгори, Курта, Тигва и Эредви, которые, как он отметил, были избраны в 2006 году «в полном соответствии с Конституцией».

«Эти муниципалитеты являются единственной легитимно избранной и действующей властью в Цхинвальском регионе, и таким образом – единственным законным продолжением правовой и конституционной системы Грузии... В ноябре 2006 года, по инициативе власти „Национального движения“, в Цхинвальском регионе были проведены неконституционные выборы, в результате которых был объявлен так называемый президент Южной Осетии и сформировано так называемое альтернативное правительство Южной Осетии. Этим шагом тогдашняя власть косвенно придала легитимность сепаратистским процессам, что было очевидным и тяжёлым предательством государственных интересов Грузии», — сказал Папуашвили.

Распоряжение о создании администрации было издано 8 мая 2007 года тогдашним президентом Михаилом Саакашвили. В настоящее время её возглавляет Тамаз Бестаев, а деятельность администрации финансируется из государственного бюджета Грузии.

Шалва Папуашвили заявляет, что создание администрации расценивается как «грубое предательство национальных интересов Грузии», что также нашло отражение в конституционном иске с требованием признать «Национальное движение» неконституционным.