Абхазия передала российской стороне ранее задержанных граждан Турции

Абхазия передала российской стороне трёх граждан Турции, находившихся в международном розыске по линии Интерпола, сообщает пресс-служба СГБ самопровозглашённой республики.

По данным ведомства, задержанные в Абхазии Салдыз Метин (2000 года рождения), Гюрен Сельчук (1997 года рождения) и Демироз Угур (1988 года рождения) «являются членами преступной транснациональной группировки на территории Турции и подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений».

В Абхазии граждан Турции обвинили в незаконном пересечении де-факто границы в обход Ингурского моста.

Решением Гальского суда «вышеуказанные граждане были осуждены с последующим выдворением с территории Республики Абхазия и по линии международного сотрудничества переданы российской стороне», уточнили в СГБ.

В этом году в Сухуми несколько раз сообщали о задержании граждан иностранных государств, в том числе Турции и Азербайджана.