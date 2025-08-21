Абхазия передала российской стороне ранее задержанных граждан Турции

Абхазия передала российской стороне трёх граждан Турции, находившихся в международном розыске по линии Интерпола, сообщает пресс-служба СГБ самопровозглашённой республики.
По данным ведомства, задержанные в Абхазии Салдыз Метин (2000 года рождения), Гюрен Сельчук (1997 года рождения) и Демироз Угур (1988 года рождения) «являются членами преступной транснациональной группировки на территории Турции и подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений».
В Абхазии граждан Турции обвинили в незаконном пересечении де-факто границы в обход Ингурского моста.
Решением Гальского суда «вышеуказанные граждане были осуждены с последующим выдворением с территории Республики Абхазия и по линии международного сотрудничества переданы российской стороне», уточнили в СГБ.
В этом году в Сухуми несколько раз сообщали о задержании граждан иностранных государств, в том числе Турции и Азербайджана.
- 13 августа Министерство внутренних дел Грузии сообщило о задержании 12 граждан Турции, находившихся в розыске по «красному циркуляру». Четверо из них, как заявили в ведомстве, незаконно въехали в Грузию уже будучи в международном розыске.
