Власти самопровозглашённой республики Абхазия выразили «солидарность и безусловную поддержку» руководству Венесуэлы на фоне противостояния Каракаса с Вашингтоном.

«Наши страны объединяет приверженность миролюбивой внешней политике и отказ от любого рода давления на суверенные государства в международных отношениях. Мы выступаем решительно против угроз применения силы и попыток вооружённых интервенций в отношении суверенных государств. Считаем, что практика силового вмешательства противоречит основополагающим принципам и нормам международного права и Уставу ООН и не может использоваться в качестве инструмента внешней политики государств», – сказано в ноте, которую абхазский МИД направил венесуэльскому внешнеполитическому ведомству.

В четверг, 23 октября, Дональд Трамп заявил, что США будут «убивать людей», которые ввозят наркотики в страну из Венесуэлы. На вопрос журналиста о том, будет ли он запрашивать у Конгресса разрешение на войну с Венесуэлой, Трамп ответил: «Я не думаю, что мы обязательно будем просить об объявлении войны. Я думаю, мы просто будем убивать людей, которые ввозят наркотики в нашу страну».

Он подчеркнул, что в Вашингтоне «очень недовольны» этой латиноамериканской страной. «Вы знаете, земля на очереди», – сказал он.

Агентство Reuters трактует его слова как объявление о грядущей военной операции против Каракаса. При этом глава Белого дома назвал «ложным» появившееся ранее в тот же день сообщение The Wall Street Journal о том, что американские бомбардировщики B-1 пролетели рядом с границами Венесуэлы. Издание утверждало, что это подтверждают данные системы отслеживания полётов.

DW напоминает, что с начала сентября американские военные корабли неоднократно наносили удары по находившимся в международных водах судам, которые, по данным США, были связаны с венесуэльскими наркокартелями. В ходе последней из таких атак, как заявил Трамп 19 сентября, были уничтожены три «наркотеррориста». Одновременно США разместили у побережья Венесуэлы небольшую группу военных кораблей, обосновав это борьбой с наркоторговцами, и дислоцировали истребители на своей близлежащей заморской территории Пуэрто-Рико.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал атаки ВС США на корабли в Карибском море «самой серьёзной угрозой» для Латинской Америки за сотни лет, а министр обороны страны Владимир Падрино Лопес – «необъявленной войной», в результате которой «были казнены люди вне зависимости от того, являются ли они торговцами наркотиков или нет».