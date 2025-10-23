Азербайджанский журналист Афган Садыгов заключен под стражу на 14 суток

Азербайджанскому журналисту Афгану Садыгову, задержанному полицией 22 октября, назначено 14 суток административного ареста. Министерство внутренних дел обвинило его в «искусственном перекрытии дороги». Говоря о действиях демонстрантов, представитель МВД Вахтанг Шукакидзe заявил:

«Они самовольно вышли на проезжую часть и начали искусственно перекрывать дорогу… Полицейские потребовали покинуть проезжую часть, предупредив, что в противном случае будут приняты соответствующие меры. Среди них был и Афган Садыгов».

На заседании выступил и сам Садыгов:

«Я – болельщик грузинского народа, чьи права нарушаются. Я всегда буду против Иванишвили, который призывает грузин к диктатуре. Иванишвили поддерживает диктатуру, а я поддерживаю народ. Мне нечего добавить. Выйду отсюда и снова пойду на акцию. Не становитесь сторонником политических заказов и диктатуры».

«Иванишвили – убийца, Иванишвили – диктатор, до конца, до конца», — начал скандировать Афган Садыгов. В этот момент его вывели из зала заседаний.

Афган Садыгов был задержан 22 октября, по пути на митинг к зданию парламента. Его обвиняют в искусственном перекрытии дороги в предыдущие дни.