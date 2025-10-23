Accessibility links

Азербайджанский журналист Афган Садыгов заключен под стражу на 14 суток

Афган Садыгов

Азербайджанскому журналисту Афгану Садыгову, задержанному полицией 22 октября, назначено 14 суток административного ареста. Министерство внутренних дел обвинило его в «искусственном перекрытии дороги». Говоря о действиях демонстрантов, представитель МВД Вахтанг Шукакидзe заявил:

«Они самовольно вышли на проезжую часть и начали искусственно перекрывать дорогу… Полицейские потребовали покинуть проезжую часть, предупредив, что в противном случае будут приняты соответствующие меры. Среди них был и Афган Садыгов».

На заседании выступил и сам Садыгов:

«Я – болельщик грузинского народа, чьи права нарушаются. Я всегда буду против Иванишвили, который призывает грузин к диктатуре. Иванишвили поддерживает диктатуру, а я поддерживаю народ. Мне нечего добавить. Выйду отсюда и снова пойду на акцию. Не становитесь сторонником политических заказов и диктатуры».

«Иванишвили – убийца, Иванишвили – диктатор, до конца, до конца», — начал скандировать Афган Садыгов. В этот момент его вывели из зала заседаний.

Афган Садыгов был задержан 22 октября, по пути на митинг к зданию парламента. Его обвиняют в искусственном перекрытии дороги в предыдущие дни.

