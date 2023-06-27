«Агентство» показало фотографии предполагаемого дворца Шойгу

Издание «Агентство» опубликовало фотографии интерьеров предполагаемого дворца министра обороны России Сергея Шойгу, который находится в районе Рублево-Успенского шоссе. Издание нашло фотографии дома на сайте построившего его архитектурного бюро.

В доме есть два бассейна, массивный островной камин и бильярдная комната. В центре главной гостиной дома стоит массивный островной камин, окруженный диваном. На мебели – фигурки Будды, интерьеры дополняют два больших аквариума.

Фотографии были опубликованы на сайте архитектурного бюро «ЛЕОНАРДО Проект». Собеседник издания назвал автора проекта «придворным архитектором Шойгу и его знакомых».

Фотографии внешнего вида этого дома были опубликованы в 2015 году в расследовании ФБК о домах семьи Шойгу.