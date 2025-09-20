Грузинского гражданского активиста Нику Нарсия взяли под стражу после прилёта в тбилисском аэропорту, во время прохождения паспортного контроля. Основанием стало решение Тбилисского городского суда, который назначил ему 15 суток административного ареста за «искусственное перекрытие дороги».

По словам Нарсия, он знал о решении судьи Лелы Цагареишвили, вынесенном 18 сентября, и специально вернулся в страну раньше запланированного срока: «Я перенёс рейс, чтобы успеть выйти до 4 октября [даты анонсированной акции]».

4 октября в Грузии состоятся выборы в органы местного самоуправления. На этом фоне оппозиционная партия «Единое национальное движение» и ряд других оппозиционных сил заявляют о планах добиться «мирного свержения власти».

Адвокат активиста, Георгий Табатадзе, в комментарии грузинской службе Радио Свобода отметил, что Нарсия уже 19 раз штрафовался Министерством внутренних дел за «перекрытие дороги».

Задержание произошло на фоне продолжающихся в Тбилиси проевропейских протестов. В это время парламентское большинство от «Грузинской мечты» приняло ряд спорных законов, ограничивающих права демонстрантов. В частности, в Кодекс об административных правонарушениях внесли поправку: если человек не оплачивает штраф за «перекрытие дороги», при повторном нарушении ему грозит уже арест.

Под «искусственным перекрытием дороги» понимается ограничение автомобильного движения в тех случаях, когда число участников акции позволяет им разместиться на тротуаре.