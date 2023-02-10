Актер Александр Филиппенко уехал из России 

Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев посетил посольство Сирии в России. Югоосетинский лидер выразил соболезнования сирийскому народу в связи с разрушительным землетрясением и его последствиями, а также возложил цветы к стене посольства.

В ходе встречи с послом Сирии в РФ Башаром Джаафари Алан Гаглоев отметил, что народ Южной Осетии глубоко скорбит вместе с «дружественным народом Сирии и выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших».

«Господин посол, выражаю соболезнования президенту Башару Асаду и всему народу Сирийской Арабской Республики в связи со страшной трагедией, повлекшей многочисленные жертвы. К сожалению, мой первый визит в посольство состоялся в это тяжелое время. Дружественные и братские народы рядом с вами. Я уверен в том, что мужественный народ Сирийской Арабской Республики выстоит в этот трудный час. Мы прекрасно понимаем, что сегодня центр справедливости, центр силы, центр сохранения тех ценностей, которые нам привили, – это Российская Федерация. Мы должны быть сплочены и тогда нам удастся все преодолеть», – сказал он.

Пресс-служба югоосетинского лидера цитирует посла Башара Джаафари, заявившего, что «благодаря таким сильным лидерам, как президент Южной Осетии, президент Российской Федерации, президент Сирии и президенты других дружественных стран у человечества есть шанс на светлое будущее».

«Мы, конечно, хотели встретиться и познакомиться в других условиях, но, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. Руководство и народ Сирийской Арабской Республики чувствуют поддержку со стороны Российской Федерации и Южной Осетии. Несмотря на все заговоры, которые сплетались вокруг нашей страны, наш народ смог выстоять на протяжении всех этих лет. Политика Запада по отношению к Сирии даже во время этого страшного землетрясения – прямое доказательство лицемерия западных стран по отношению к человечеству. Уже прошло пять дней с момента землетрясения, но Европейский Союз и западные страны не предоставили никакую помощь нашей стране», – сказал дипломат.

Башар Джаафари говорит, что из-за санкций западных стран у Сирии возникли трудности с устранением последствий землетрясения.

«Из-за того, что Сирия 11 лет находится под санкциями, у нас теперь нет оборудования, чтобы спасать людей из-под завалов. Удивляет тот факт, что ООН только вчера доставила один конвой гуманитарной помощи в Сирию. К сожалению, у Запада все политизировано, даже гуманитарная помощь. Можете представить, что у машин скорой помощи нет даже топлива, чтобы возить раненых, а в это время США воруют наши газ и нефть, чтобы продавать их третьим странам», – заявил посол.

Алан Гаглоев выразил уверенность в том, что сирийский народ преодолеет все трудности.

«Коллективный Запад никак не может смириться с тем, что однополярный мир разрушился», – добавил он.