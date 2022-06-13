Amnesty International: Россия обстреливала Харьков кассетными бомбами

Сотни мирных жителей погибли в Харькове в результате применения российской армией кассетных бомб и неуправляемых ракет. Об этом говорится в отчёте международной правозащитной организации Amnesty International, опубликованном в понедельник, 13 июня.

Повторяющиеся обстрелы жилых районов Харькова являются неизбирательными ударами, и как таковые представляют собой военные преступления, заявляют правозащитники.

Amnesty Internationalутверждает, что располагает неопровержимыми доказательствами многократного применения российской армией кассетных бомб и противопехотных мин, запрещенных международными конвенциями. Россия факт применения запрещенных боеприпасов отрицала.

Жилые районы Харькова подвергались обстрелам и бомбардировкам с первого дня войны, и за два месяца непрерывных ударов нанесли масштабный урон городу с населением в полтора миллиона человек. По данным Харьковской военно-гражданской администрации, за время войны погибло 606 жителей города, 1248 были ранены.

Сотрудники Amnesty International опросили около 160 харьковчан, среди которых пострадавшие от обстрелов, их свидетели, родные жертв, а также врачи, лечащие раненых, и задокументировали по меньшей мере 28 случаев неизбирательных ударов по Харькову со стороны России.

Неуправляемые ракеты установок "Град" и "Ураган", которые российская армия широко использует в войне против Украины, неспособны точно поражать цель, часто отклоняясь от неё более чем на 100 метров. В жилых районах, где дома стоят на расстоянии всего нескольких метров друг от друга, использование таких ракет и обычной артиллерии неизбежно приводит к многочисленным жертвам среди гражданского населения, подчеркивает Amnesty International. Кассетные бомбы оснащены поражающими элементами, которые при подрыве в воздухе поражают площадь в сотни квадратных метров.

Беспорядочные обстрелы, в ходе которых гибнут мирные люди и уничтожается гражданская инфраструктура, считаются военным преступлением. Ответственные за эти атаки должны быть привлечены к суду, а пострадавшие и родственники жертв - получить компенсации, указывают правозащитники.