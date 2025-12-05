Красный крест сообщил о грузино-абхазской встрече по поиску пропавших без вести

Координационный механизм по установлению местонахождения лиц, пропавших без вести во время грузино-абхазской войны 1992–1993 годов и после неё, состоящий из абхазских и грузинских участников, провёл 17-е заседание 4 декабря 2025 года в Стамбуле. Об этом сообщили в Международном Комитете Красного Креста (МККК), который председательствовал на встрече в качестве нейтрального посредника.

«С момента создания координационного механизма были опознаны и переданы семьям для достойного захоронения 308 человеческих останков», – заявила Аньес Коту, представитель МККК по вопросам лиц, пропавших без вести на Кавказе, которая председательствовала на заседании.

Участники обсудили необходимость поиска дополнительной информации о возможных местах захоронения, достижения с момента предыдущего заседания механизма в мае 2024 года и текущие проблемы, связанные с процессом идентификации.

«К сожалению, 1753 человека до сих пор числятся пропавшими без вести. Диалог между участниками, основанный на гуманитарных принципах координационного механизма, сыграл решающую роль в достижении прогресса и предоставлении семьям ответов, которые они ищут и ждут», – добавила Коту.

В МККК напомнили, что семьи, согласно международному гуманитарному праву, имеют право знать, что случилось с их пропавшими без вести близкими. Координационный механизм по выяснению судьбы людей, пропавших без вести во время грузино-абхазского конфликта, был создан в 2010 году под эгидой МККК. Организация оказывает поддержку этому механизму, включая техническую экспертизу, выступая в качестве нейтральной гуманитарной структуры.