Израиль допущен к участию в «Евровидении», четыре страны объявили бойкот

Израиль примет участие в конкурсе «Евровидение-2026» в Вене. Об этом стало известно после того, как на Генеральной ассамблее Европейского вещательного союза (EBU) в Женеве делегаты проголосовали за его допуск.

Голосование проходило тайно и сопровождалось напряженными дискуссиями на фоне войны в Газе и давления со стороны ряда европейских вещателей, передает The Insider. Решение вызвало бойкот: Испания, Нидерланды, Словения и Ирландия заявили, что выходят из конкурса.

По данным участников заседания, Германия выступила с «недвусмысленной поддержкой» Израиля, тогда как Испания, Бельгия, Словения и Турция открыто возражали против его участия. Великобритания призвала не политизировать конкурс, а Украина подчеркнула, что сравнения с исключением России некорректны.

Представители израильского вещателя KAN Голан Йохпаз и Аяла Мизрахи заявили, что Израиль не нарушал правил EBU и не может быть отстранен, пишет Ynet.

Ранее о возможном бойкоте заявляли Испания, Нидерланды, Словения, Ирландия и Исландия. Однако по мере того, как другие страны подтверждали участие вне зависимости от статуса Израиля, позиции изменились. Германия даже предупредила, что исключение Израиля может заставить ее пересмотреть собственное участие. Австрия, принимающая конкурс в 2026 году, официально приветствовала решение о допуске Израиля.

Израиль обвиняли в том, что он оказывал чрезмерную поддержку певице Юваль Рафаэль, представлявшей страну в конкурсе в этом году.