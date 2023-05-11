Армения и Азербайджан сообщили о перестрелке на границе

Новая эскалация на армяно-азербайджанской границе. Стороны сообщают о раненых и обвиняют в обострении друг друга.

Министерство обороны Армении заявило, что Вооруженные силы Азербайджана с 6 часов утра четверга начали обстреливать из миномётов и артиллерийских орудий армянские позиции, расположенные в направлении села Сотк в Гегаркуникской области страны.

По состоянию на 8 часов с армянской стороны трое раненых, сообщил пресс-секретарь министерства Арам Торосян. По его словам, Вооруженные силы Азербайджана также открыли огонь в направлении машины скорой помощи, в которой находился раненый военнослужащий.

По состоянию на 9:00 подразделения ВС Азербайджана продолжают вести артиллерийско-минометный огонь по армянским позициям, расположенным в направлении Сотка, отметили в оборонном ведомстве Армении, добавив, что на других направлениях ситуация относительно спокойная.

В сообщении отмечается, что подразделения Вооруженных сил Армении принимают соответствующие «оборонно-превентивные меры».

В Минобороны Армении также опровергли распространенную азербайджанскими СМИ информацию о том, что армянская сторона использует иранские беспилотники. На вооружении вооруженных сил Армении нет иранских беспилотников, подчеркнули в министерстве.

МИД Армении призвал Азербайджан «прекратить безосновательные, необоснованные и постыдные попытки сорвать переговорный процесс».

Министерство обороны Азербайджана, в свою очередь, сообщило, что «в результате прицельного огня со стороны противника был тяжело ранен в голову военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы азербайджанской армии Махмудлу Муслим Видади оглу». В Баку обвинили Ереван в нарушении режима прекращения огня.

«С утра 11 мая вооруженные силы Армении, еще более нагнетая обстановку, ведут минометный обстрел позиций азербайджанской армии с позиций в Зодском направлении Басаркечарского района. Подразделения азербайджанской армии принимают необходимые ответные меры», – говорится в сообщении Минобороны Азербайджана, сделанном утром 11 мая.