Россия нанесла массированный удар по Киеву, разрушена часть пятиэтажки

Российские войска в ночь на 28 августа нанесли массированный удар по Киеву, ранены 38 человек. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о не менее восьми погибших, среди них – ребенок.

По данным мэра Киева Виталия Кличко, в Дарницком районе повреждены жилые дома, в том числе пятиэтажный дом, где разрушена целая секция. Кроме того, обломки дрона упали на крышу девятиэтажного дома, где произошло возгорание.

В Днепровском районе обломки беспилотника упали на трехэтажное офисное здание и на территорию детского сада. Поврежден 25-этажный жилой дом, еще один дрон попал во двор рядом с девятиэтажным домом, десятки автомобилей пострадали на нескольких локациях. В Шевченковском районе пожар произошел в жилом доме, повреждена нежилая застройка, учебное заведение и офисное здание.

По словам главы МВД Украины Игоря Клименко, спасатели достали и фрагменты тел – впереди сложный этап идентификации.

«Есть высокая вероятность того, что под руинами еще остаются люди», — написал он.

«Эти российские ракеты и ударные дроны являются четким ответом всем в мире, кто неделями и месяцами призывал к прекращению огня и реальной дипломатии. Россия выбирает баллистику, а не стол переговоров. Выбирает продолжать убийства, а не заканчивать войну. И это значит, что Россия до сих пор не опасается последствий. Россия до сих пор пользуется тем, что, по крайней мере, часть мира закрывает глаза на убитых детей и ищет оправданий для Путина», — отметил Зеленский.

Всего по Киеву одновременно работают около 500 спасателей и 1000 полицейских. Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что военные РФ при ударе использовали несколько типов оружия: беспилотники типа «Шахед», баллистические и крылатые ракеты. По его данным, попадания были зафиксированы более чем в 20 локациях в Дарницком, Днепровском, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском, Оболонском и Деснянском районах.

Зеленский добавил, что Украина ожидает реакции Китая и Венгрии: «Китай неоднократно призывал к нерасширению войны и прекращению огня. Этого нет из-за России. Мы ожидаем реакции Венгрии. Смерть детей должна вызывать точно большие эмоции, чем что угодно. Мы ожидаем реакции каждого в мире, кто призывал к миру, а сейчас чаще молчит, чем занимает принципиальные позиции».

«И уж точно время новых жестких санкций против России за все, что она делает. Уже сорваны все дедлайны, испорчены десятки возможностей для дипломатии. Россия должна чувствовать свою ответственность за каждый удар, каждый день этой войны», — отметил он.

В Винницкой области из-за атаки по критической инфраструктуре 60 тысяч потребителей в 29 населенных пунктах остались без электроснабжения, повреждены жилые дома. Глава областной администрации Наталья Заболотная сообщила, что все соответствующие службы работают на местах. В настоящее время проводятся аварийно-восстановительные работы.

Кроме того, российские военные нанесли удар по гражданскому пассажирскому составу. По данным АО «Укрзалізниця», целью удара был парк скоростных поездов «Интерсити+». Один поезд получил серьезные повреждения. Никто не пострадал. Рейсы отменяться не будут, предприятие выведет резервный подвижной состав, но предупредило о возможных задержках из-за поврежденной инфраструктуры.