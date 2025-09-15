Российская авиакомпания Azimuth с 23 сентября начнет выполнять рейсы по маршруту Краснодар – Тбилиси – Краснодар. Об этом сообщается на сайте авиаперевозчика.

Аэропорт Краснодара был закрыт с начала российского полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. О возобновлении его работы Росавиация объявила 11 сентября.

Кроме Тбилиси, Azimuth сообщила о запуске рейсов в Стамбул, Анталью, Ереван и Дубай.

Прямое авиасообщение между Россией и Грузией было восстановлено решением президента РФ Владимира Путина 19 мая 2023 года. Рейсы выполняют российские компании Azimuth, Red Wings и грузинская Georgian Airways. В настоящее время полеты совершаются из 10 российских городов в Тбилиси, Батуми и Кутаиси:

Москва (Внуково и Жуковский)

Сочи

Минеральные Воды

Уфа

Санкт-Петербург

Нижний Новгород

Казань

Самара

Екатеринбург

Новосибирск

24 февраля 2022 года были закрыты аэропорты в ряде российских регионов, граничащих с Украиной, в аннексированном Крыму, а также на юге России, включая Краснодар (при этом аэропорт Сочи оставался открытым). Первоначально ограничения вводились на ограниченный срок, который неоднократно продлевался, а затем стал бессрочным.

В мае 2024 года возобновил работу аэропорт Элисты, в июле 2025-го — Геленджика. При этом Краснодарский край регулярно подвергается атакам украинских беспилотников. Беспилотники наносят удары и по российским регионам, находящимся гораздо дальше от Украины. Из-за угрозы дронов, особенно в последние месяцы, периодически приостанавливалась работа аэропортов Москвы, Петербурга и других городов, что приводило к сбоям в расписании. При этом об ударах по гражданским аэропортам не сообщалось.

Ряд аэропортов, в том числе в Ростове и Симферополе, остаются закрытыми.

Полеты в Грузию осуществляют российские авиакомпании, не находящиеся под западными санкциями. После возобновления авиасообщения в Вашингтоне заявили, что могут быть введены санкции против грузинских компаний, обслуживающих российские авиакомпании в аэропортах Грузии, однако это ограничение пока не введено.