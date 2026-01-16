Азербайджан сообщил о начале поставок газа в Австрию и Германию

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) сообщила о начале поставок азербайджанского газа в Австрию и Германию. Объем экспорта не раскрывается.

«SOCAR, осуществляя продажу значительных объемов газа, транспортируемого по Трансадриатическому газопроводу (TAP), который является европейским сегментом Южного газового коридора, делает следующий важный шаг в экспорте азербайджанского газа. С января 2026 года азербайджанский газ поставляется покупателям не только из других стран региона, но и из Австрии и Германии», – заявили в компании.

Топливо поставляется из Азербайджана через Грузию, Турцию, Грецию, Албанию и Италию.

Отмечается, что поставки в Австрию и Германию дополнительно расширяют географию присутствия азербайджанского газа в Европе, доводя количество стран-покупателей до 16.

Поставки азербайджанского газа через Трансадриатический газопровод (TAP), европейский участок Южного газового коридора, начались 31 декабря 2020 года. Мощность TAP составляла 10 млрд кубометров в год, однако она может быть увеличена до 20 млрд кубометров ежегодно. В июле 2022 года Азербайджан и Европейская комиссия достигли соглашения об удвоении поставок газа в Европу к 2027 году, передает информагентство Trend.

На сегодняшний день TAP поставил в Европу 54,3 млрд кубометров газа.

В 2025 году Азербайджан произвел 51,5 млрд кубометров природного газа. Из них 14,1 млрд кубометров пришлось на месторождение Азери–Чираг–Гюнешли, 27,9 млрд кубометров — на Шах Дениз, 1,6 млрд кубометров — на месторождение Абшерон и 7,9 млрд кубометров — на SOCAR.

За этот период экспорт газа составил 25,2 млрд кубометров. Из них в Европу было поставлено 12,8 млрд кубометров, в Турцию — 9,6 млрд кубометров (включая 5,6 млрд через TANAP), в Грузию — 2,3 млрд кубометров и в Сирию — 0,5 млрд кубометров.