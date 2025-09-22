Азербайджан вновь отложил открытие сухопутных границ

На территории Азербайджана продлён особый карантинный режим — на этот раз до 1 января 2026 года. Как сообщает агентство Trend, соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Али Асадов.

Открытие сухопутных границ Азербайджана, закрытых с весны 2020 года, вновь отложено. В Баку заявляли, что сохранят карантинный режим, введённый из-за пандемии коронавируса, «столько, сколько это будет необходимо». Президент Ильхам Алиев утверждал, что закрытие границ спасло страну «от очень больших катастроф».

Въезд в Азербайджан в настоящее время возможен только воздушным транспортом. При этом иностранцы и лица без гражданства могут покинуть страну по суше. Граница открыта для грузоперевозок.

Ранее сообщалось, что между Грузией и Азербайджаном может быть восстановлено железнодорожное сообщение, однако эта информация не подтвердилась.

О необходимости открытия сухопутных границ неоднократно заявляли проживающие в Грузии этнические азербайджанцы.

Всемирная организация здравоохранения 5 мая 2023 года объявила об отмене глобальной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, связанной с пандемией COVID-19.