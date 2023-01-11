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Азербайджан впервые назначил посла в Израиле
Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил Мухтара Маммадова чрезвычайным и полномочным послом в Израиле. Это первый посол в Израиле за время независимости Азербайджана. Решение об открытии посольства правительство Азербайджана приняло в ноябре прошлого года.
Израиль и Азербайджан развивают активное сотрудничество более 30 лет. Израильские дипломаты поддерживают сторону Азербайджана в его конфликте с Арменией вокруг Нагорного Карабаха (армянское название - Арцах), страна оказывает ему военную и технологическую поддержку.
Азербайджанская нефть составляет около 40% всего нефтяного импорта Израиля. Кроме того, поскольку Азербайджан напрямую граничит с Ираном, он важен Израилю как союзник в области разведки и возможный военный союзник в случае обострения противоречий между странами.
Израиль был одной из первых стран, признавших независимость Азербайджана в декабре 1991 года. В 1992 году в Баку открылось его посольство. Однако несмотря на тесные связи, посол Азербайджана в Тель-Авиве назначен только сейчас.
Другие новости дня
Минкульт Чечни: Меладзе имеет право выступать против войны
Певца Валерия Меладзе не будут лишать звания народного артиста Чечни за слова «Героям слава» в ответ на фразу «Слава Украине» на вечеринке в Дубае. В Министерстве культуры республики заявили, что певец имеет право выступать против войны, - сообщает Кавказ.Реалии.
При этом российские власти называют войну против Украины спецоперацией, за использование слова «война» в стране может грозить административная и даже уголовная ответственность - хотя в последнее время слово «война» употребляют и высокопоставленные чиновники.
Вопрос о лишении Меладзе звания народного артиста Чечни пока не стоит, сообщили сайту «Подъем» в Минкульте республики. В изначальной версии ответа ведомства было указано: «То, что Меладзе выступил против войны, - он имеет право». Затем эта фраза была удалена с сайта «Подъема», но сохранилась в цитатах ряда российских и зарубежных СМИ.
«Против войны мы все выступаем, мы все хотим, чтоб все жили в мире и согласии», - указано в ответе Минкульта Чечни.
На новогодней вечеринке в Дубае неизвестный снял на видео, как Валерий Меладзе на слова «Слава Украине!» шепотом отвечает «Героям слава!» Ролик с вечеринки попал в сеть, после этого некоторые политики и публицисты потребовали, чтобы певца лишили государственных наград и российского гражданства.
- В первый день войны в Украине Валерий Меладзе записал видеообращение, в котором призвал прекратить военные действия и сесть за стол переговоров. «Люди должны уметь договариваться, для этого нам дан язык, для этого нам даны все способности. Люди не должны погибать. Это нужно прекратить», - сказал Меладзе. Брат певца – композитор Константин Меладзе имеет звание заслуженного деятеля искусств Украины.
- Ранее СМИ сообщили о существовании списка «запрещенных в России артистов», которые выступали против войны в Украине. Среди «запрещенных» артистов и групп есть ДДТ, Земфира, Noize MC, Оксимирон, «Машина времени», «Аквариум», «Каста», «Би-2», «Несчастный случай», Валерий Меладзе, Anacondaz, Louna, «Порнофильмы», «Ногу Свело!», «Кровосток», «Элизиум», «2Маши», Манижа, Монеточка, Гречка, Face, Моргенштерн, IC3PEAK, Little Big, Вася Обломов, «Дора», «Алоэ Вера» и другие. Почти все из перечисленных выше музыкантов столкнулись с отменой концертов в России. Многие из них покинули страну.
- Ранее на этой неделе губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев лишил региональных наград выступившего против войны артиста Максима Галкина.
Больного Алексея Навального отказываются перевести в медсанчасть
В социальных сетях осужденного оппозиционного политика Алексея Навального сообщается, что администрация колонии отказалась переводить его в медсанчасть. Свой отказ сотрудники ФСИН объяснили тем, что в медсанчасти много больных гриппом, и политик может там заразиться. Между тем у Навального уже неделю держатся температура и кашель, повышено давление. Его адвокат Вадим Кобзев сказал, что в колонии отказались принимать лекарства, которые он хотел передать заключённому.
11 января соратники Навального сообщили, что тот попросил отложить судебное заседание по очередному иску к колонии из-за плохого состояния здоровья. Он обратил внимание ответчика – администрации колонии – на то, что ему не оказывают медицинской помощи, притом что его сокамерника забирают в медсанчасть регулярно.
Жена политика Юлия Навальная у себя в инстаграме обратилась к врачебному персоналу ИК-6. Она отмечает, что в ШИЗО больному человеку с температурой в течение дня запрещается лежать и что ему «специально ухудшают условия содержания». «Вы люди вообще? Что у вас происходит в голове, как вы живете, радуясь, что специально заразили человека, не лечите его и не передаете лекарства?» - спрашивает Навальная.
О своей болезни Навальный сообщил семье в письме от 2 января. Он предполагает, что его сокамерника специально забирали на сутки в медсанчасть и возвращали нездоровым, чтобы заразить и Навального.
10 января российские врачи обратились с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину с требованием прекратить издевательства над Алексеем Навальным, допустить к нему гражданских врачей и при необходимости госпитализировать. К вечеру среды письмо подписали около 500 специалистов.
- Алексей Навальный перед Новым годом был в 10-й раз помещен в штрафной изолятор и, таким образом, встретил 2023-й год в ШИЗО.
- Во владимирской колонии строгого режима ИК-6 Навальный находится с июня 2022 года. Назначать дополнительные наказания ему стали после того, как в августе он объявил о создании профсоюза заключенных и стал оспаривать условия своего содержания. Среди поводов, по которым Навального отправляли в ШИЗО, были расстегнутая пуговица, отказ мыть забор, отсутствие куртки, нецензурная лексика, умывание не по распорядку.
МИД Эстонии требует от РФ сократить число сотрудников посольства
МИД Эстонии в среду сообщил послу России в Таллинне Владимиру Липаеву о необходимости к 1 февраля сократить число сотрудников российского посольства в Таллинне.
К 1 февраля в российском посольстве по требованию эстонских властей должно остаться только восемь дипломатов и до 15 административных, технических и обслуживающих работников. Сейчас на сайте дипломатического представительства указаны имена 17 сотрудников, - отмечает «Медиазона». Газета Postimees пишет, что сейчас в российском посольстве в Таллинне 21 сотрудник, имеющих статус дипломата, то есть их число должно сократиться более чем наполовину.
По словам главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу, главная цель эстонских властей - добиться соблюдения принципа паритета в дипломатических отношениях с Россией. Сейчас в России работает 8 эстонских дипломатов. Как сказал Рейнсалу в интервью Postimees, еще такую принципиальную позицию МИД Эстонии принял еще прошлым летом. «Вопрос заключался в том, добиваться ли этого постепенно и долговременно или достичь четкого решения. Мы сочли целесообразным сделать это одним конкретным решением», – сказал министр.
Кроме того, по словам Рейнсалу, «персонал посольства России не занимается развитием эстонско-российских отношений в условиях агрессивной войны» (имеется в виду вторжение в Украину), а следовательно, «нынешний размер представительства России не оправдан».
После российского вторжения в Украину 24 февраля Эстония закрыла российские консульства в Нарве и Тарту. Стороны также обменялись высылками дипломатов.
Эстония, как и другие страны Шенгенской зоны, граничащие с Россией (кроме Норвегии) сейчас не пускает на свою территорию россиян-обладателей шенгенских виз, за рядом исключений.
В Кабуле у здания МИД Афганистана подорвался смертник, 20 погибших
В столице Афганистана Кабуле в среду произошел взрыв у здания Министерства иностранных дел. Как сообщает новостное агентство Аль-Джазира, взрыв произвел смертник. Погибли как минимум 20 человек, число раненых уточняется.
Представитель руководящего Афганистаном правительства радикального движения «Талибан» Ахмадулла Муттаки заявил, что смертник пытался проникнуть в здание МИД, но был остановлен охраной и тогда подорвал себя. На среду в здании МИДа был запланирован визит делегации Китая.
В декабре 2022 года в Кабуле группа вооруженных людей открыла стрельбу в гостинице, где жили китайские бизнесмены. Пятеро граждан Китая получили ранения. После этого многие китайские инвесторы заявили, что пересмотрят возможность сотрудничества с Афганистаном.
- В августе 2021 года, после вывода интернациональных войск из Афганистана, власть захватили представители «Талибана», признанного многими странами мира, включая Россию, террористической организацией. В стране усилилась волна насилия и терактов, совершенных в том числе представителями террористической организации «Исламское государство» (ИГ), с которой враждуют талибы.
- Одной из крупнейших атак, организованных ИГ за последнее время, стал теракт в августе 2021 года в аэропорту Кабула во время международной эвакуации. Террористы-смертники устроили взрывы в толпе людей, в результате погибли почти 200 человек.
Страны НАТО впервые заявили, что отправят западные танки Украине
Польша в рамках международной коалиции готова отправить Украине роту танков «Леопард-2» германского производства. Об этом на встрече во Львове с президентами Украины и Литвы заявил президент Польши Анджей Дуда.
Из слов Дуды следует, что Польша не будет поставлять танки сама по себе, а готова к таким поставкам по согласованию с союзниками. Прежде всего речь идет о Германии – производителе танков. Представитель германского правительства в среду сообщил, что в Берлине пока не получали соответствующих запросов от союзников.
Рота – это три танковых взвода, в каждый из которых входят по три танка, а также танк управления, то есть всего речь идет о 10 танках.
- Представитель правительства Британии позднее в среду также сообщил, что Лондон планирует поставить Украине танки. Премьер-министр Риши Сунак попросил министра обороны Бена Уоллеса «поработать с партнерами» в течение следующих недель, чтобы продвинуться «дальше и ускориться с поддержкой Украины, включая предоставление танков», – цитирует Financial Times британского чиновника. Ранее со ссылкой на источники СМИ писали, что Украине могут быть поставлены британские танки Challenger 2.
Украина уже долгое время просит страны Запада для более успешного противодействия российской армии поставить ей боевые танки западного производства. Чаще всего в этом контексте упоминаются именно «Леопарды», находящиеся на вооружении целого ряда европейских армий. Власти Германии не раз заявляли о необходимости координации действий союзников по НАТО по вопросам поставки вооружений Украине и о том, что решение о поставках танков не может быть принято в одиночку.
На прошлой неделе Германия пообещала отправить 40 бронированных боевых машин пехоты «Мардер» в Украину. США объявили о поставке 50 БМП «Брэдли», а Франция – о поставках бронированных разведывательных машин. Решения приняты скоординированно – это первый случай, когда в Украину будет поставлена западная бронетехника. После этого решения появились сообщения о том, что, в частности, Франция и Польша добиваются от Германии и разрешения на поставки «Леопардов».
Во Львове на западе Украины в среду прошла трехсторонняя встреча лидеров Польши, Литвы и Украины – стран так называемого Люблинского треугольника. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил своих коллег за военную помощь. Зеленский также сказал, что ожидает «позитивного сигнала» относительно поставок танков от еще одной западной страны, - очевидно, имея в виду Британию.
Командующим группировкой войск РФ в Украине назначен Герасимов
Командующим Объединенной группировкой российских войск, ведущих войну в Украине, назначен начальник Генштаба Вооруженных сил генерал армии Валерий Герасимов. Об этом сообщило в среду Минобороны России.
Прежний командующий Сергей Суровикин станет одним из его трех заместителей. Он остается в должности командующего Воздушно-космическими силами.
Еще двумя заместителями будут главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков и заместитель начальника Генштаба генерал-полковник Алексей Ким.
«Повышение уровня руководства Специальной военной операцией связано с расширением масштаба решаемых в ходе ее проведения задач», – говорится в сообщении Минобороны.
С начала российского вторжения в Украину 24 февраля должности командующего группировкой войск в зоне так называемой спецоперации не существовало. 8 октября командующим был назначен Сергей Суровикин. С его именем связывали новую тактику российских войск – массированные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Первый такой удар был нанесен 10 октября, последний на данный момент – 31 декабря. Суровикин также вскоре после своего назначения говорил о возможности «непростых решений» по вопросу о городе Херсоне. Вскоре после этого по его предложению российские войска ушли из Херсона и вообще с правого берега Днепра.
Назначение Суровикина высоко оценили, в частности, глава Чечни Рамзан Кадыров и глава «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин. При этом Герасимова Кадыров подвергал завуалированной критике как и ряд так называемых патриотических блогеров.
Накануне генерал Александр Лапин, который подвергался прямой критике Кадырова и Пригожина, был назначен начальником штаба Сухопутных войск.
Назначение Герасимова произошло на фоне по большей части позиционных боев на фронте, за исключением района Соледара и Бахмута в Донецкой области, где российские войска ведут наступление.
Лидер абхазской оппозиции публично обратился к Аслану Бжания
Лидер оппозиционного «Абхазского народного движения» Адгур Ардзинба публично обратился к президенту самопровозглашенной республики Аслану Бжания.
Ардзинба говорит, что в новый год Абхазия вошла «со всеми старыми нерешенными проблемами и вопросами». Он напоминает Бжания, что тот находится в должности президента почти три года и это, по словам оппозиционера, «достаточный срок для реализации предвыборных обещаний».
Адгур Ардзинба сформулировал основные проблемные темы в восьми вопросах к Аслану Бжания:
- Вы обещали, что после трех лет у власти количество ДТП и число погибших в результате ДТП сократится в два раза, иначе вы покинете свой пост. Когда нам ждать вашу отставку или это очередные пустые слова?
- Вы говорили, что после половины отработанного срока глава государства должен провести референдум о доверии и поддержке проводимой им политики. Когда нам ждать референдум или это очередные слова на ветер?
- Вы говорили, что государство не в состоянии обеспечить такое количество чиновников, и госаппарат будет существенно сокращен. Когда нам ждать реформу органов госуправления? Или и это снова просто слова?
- Можете дать однозначный ответ — будет ли отменен ввозной НДС или со временем ржавчина, покрывшая нашу экономику, исчезла?
- Вы так усердно продвигаете в Парламенте соглашение о передаче госдачи Пицунда, изменения в Закон «Об электроэнергетике» и ни словом не обмолвились о том, когда будет принят обещанный вами Закон «О борьбе с организованной преступностью»? Или для вас этот вопрос уже неактуален? Хотим услышать конкретные сроки принятия данного закона.
- Вы говорили, что при назначении на ключевые должности должны быть исключены кумовство, непотизм, но при этом сейчас именно ваши друзья и родственники работают высокопоставленными чиновниками, быстро превратившись в успешных «бизнесменов».
- В свое время, ваши сторонники чуть ли не довели страну до гражданской войны из-за якобы вашего отравления, обвиняя всех и вся в бездействии. Однако придя во власть, вы так и не инициировали расследования.
- Вы много говорили о персональной ответственности чиновников, однако до сих пор никто в вашем правительстве не понес ответственность за провал в борьбе с коронавирусом, за то, что пенсионеры стояли в очередях перед банкоматами в острый период пандемии, за заведомо ошибочное решение по легализации майнинга и развал энергетической системы страны, за подписание ущербного соглашения по передаче госдачи Пицунда с ошибками в координатах и за многие другие громкие происшествия, участниками которых были высокопоставленные чиновники.
После этого Ардзинба обращается к абхазскому обществу:
Считаете ли вы, что многострадальную Абхазию с богатейшей историей и культурой может возглавлять человек, который не выполняет свои обещания и не держит слово? Способен ли такой человек, в это тяжелое нестабильное время провести наш народ через все предстоящие испытания? Можно ли доверять ему судьбу нашего народа в критически важный исторический период, когда вновь может актуализироваться вопрос выживания нашего этноса?
Оппозиционер надеется, что в ближайшее время услышит от абхазского лидера «однозначные ответы на указанные вопросы». По его словам, реакция президента даст оппозиции «отчетливое представление о дальнейших методах и способах ведения политической борьбы».
Умер последний король Греции Константин II
В Афинах в возрасте 82 лет умер последний король Греции Константин II.
Он был главой государства в 1964 – 1973 годах, хотя реально находился у власти лишь до декабря 1967 года. Взойдя на престол после смерти своего отца, Константин II, которому было лишь 23 года, оказался в центре острого политического кризиса.
После смены нескольких правительств, которым не удалось получить поддержку парламента, в апреле 1967 года в Греции произошел военный переворот, власть перешла к режиму так называемых "черных полковников". Король сосуществовал с хунтой до декабря 1967 года, когда с помощью верных ему войск попытался произвести контрпереворот, но потерпел неудачу и вынужден был вместе с семьей покинуть страну.
В 1973 году военный режим упразднил монархию. Годом позже, когда в Греции была восстановлена демократия, большинство граждан на референдуме высказались в пользу республики. Константин II заявил, что принимает выбор народа. Тем не менее из-за имущественных споров с греческими властями он лишь ненадолго приезжал на родину и окончательно вернулся в Грецию только в 2013 году.
- Константин II был членом династии Глюксбургов немецко-датского происхождения, призванной на трон Греции в XIX веке. Он был родственником многих коронованных особ, в частности, родным братом королевы Испании Софии (супруги бывшего короля Хуана Карлоса) и двоюродным – нынешнего британского короля Карла III.
- В молодости последний король Греции увлекался яхтенным спортом и в 1960 году стал олимпийским чемпионом в классе яхт "Дракон". С 1994 года вместе с королем Норвегии Харальдом V был почетным сопредседателем Международной федерации яхтенного спорта.
Подоляк: с правительством Грузии невозможно договориться, они – в другой реальности
Советник администрации президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал отказ Тбилиси передавать Киеву зенитно-ракетные комплексы «Бук». В интервью автору YouTube-канала «Голованов» Подоляк также в целом прокомментировал украинско-грузинские отношения и вопрос отправки Михаила Саакашвили на лечение за границу.
«У меня очень простое отношение к Грузии. Есть грузинский народ, но, к сожалению, он совершил огромную ошибку, в свое время выбрав себе такое правительство. Правительство имени г-на Иванишвили, которое совершенно широко открытыми или широко закрытыми глазами смотрит на Российскую Федерацию, ожидая от нее решения каких-то энергетических вопросов, не продолжения войны 2008 года, т. е. продления оккупации грузинских территорий», – сказал он.
По словам советника офиса президента Украины, договорится с таким правительством Грузии невозможно, поскольку «они находятся в другой реальности».
«Даже сегодня, после 10 с половиной месяцев войны, они не понимают, на чьей стороне нужно быть», — сказал Подоляк, добавив, что в Тбилиси, при этом, постоянно говорят, что хотят евроинтеграции.
Представитель администрации Зеленского считает, что в Грузии сложилась странная ситуация – власти поддерживают пророссийские ценности, а они подразумевают «прийти на чужую территорию, в том числе на вашу», но вместе с тем, хотят получить доступ к европейским рынкам и деньгам. Он сравнил Грузию с Венгрией, которая хочет жить по своим правилам, близким к авторитарным ценностям России, но при этом пользоваться благами свободного и демократического мира.
Как пишет СОВА, Подоляк при этом подчеркнул, что есть множество стран, искренне готовых помочь Украине, в том числе оружием. И это не только такие крупные державы, как США, Великобритания и Германия, но и, к примеру, небольшие станы Балтии.
«А есть такие страны, как Грузия. И это очень удивительно будет вписано в историю, что правительство Грузии 2022-2023 годов, в 2008-м подвергшейся атаке со стороны российской шовинистической элиты, продолжает демонстрировать неуважение к Украине, процессу освобождения Европы от экспансионизма Российская Федерация. Пусть грузины потом с этим живут», – отметил политик.
Советник офиса Зеленского добавил, что власти Грузии могут дописать в историю и убийство своего бывшего президента в заключении.
«Это феноменально. Страна, которая в середине 2000-х считалась образцом демократической трансформации, проводила мощные экономические, антикоррупционные реформы (да, не без проблем, но проводила), сегодня вернулась в какое-то странное состояние, когда президента-реформатора, по сути, хотят убить в тюрьме. Вы понимаете, как это будет выглядеть в учебниках по истории», – заявил он.
По словам Подоляка, Киев призывает Тбилиси передать Саакашвили Украине или любой другой стране «исключительно на лечение». И при этом не преследует каких-либо политических мотивов: «Только гуманистическая составляющая».
«Для меня это важно, поскольку это символический жест, это говорит о том, что и Грузия не дегуманизированная страна, независимо от ее политических предпочтений. Ну нравится им, к примеру, Российская Федерация, ну Бог с ним, пусть будет так, но есть гуманитарные составляющие, гуманистические составляющие, которые надо выбирать правильно», — заключил Михаил Подоляк.
Пострадавших при пожаре в Цхинвали госпитализировали в Тбилиси
Троих пострадавших в результате вчерашнего пожара в частном доме в Цхинвали при посредничестве Международного комитета Красного Креста (МККК) госпитализировали в тбилисскую клинику. Информацию «Эху Кавказа» подтвердили в грузинском представительстве МККК.
Как сообщило агентство «Рес», пострадали двое несовершеннолетних детей с матерью. Их с ожогами различной степени доставили в цхинвальскую больницу, а затем направили «на лечение за пределы республики», пишет агентство.
По информации главы югоосетинского Минздрава Агунды Плиевой, у пострадавшей женщины поверхность ожогов составила более 90%. В тяжелом состоянии была также 12-летняя девочка, а 13-летний мальчик – в состоянии средней тяжести.
Ночью сотрудники МЧС самопровозглашенной республики Южная Осетия нашли тело одного человека при разборе завалов. Поиски еще одного человека продолжаются.
«Тело погибшего при пожаре сильно обгорело, проводится судебно-медицинская экспертиза. В доме на момент пожара находились супруги, их двое детей и сестра мужчины», – сообщил старший дежурный югоосетинского МЧС Ацамаз Битиев.
- В октябре прошлого года в тбилисскую клинику госпитализировали двоих пострадавших в результате пожара в частном доме в Цхинвали. В результате пожара тогда погибли двое детей.
Омбудсмены России и Украины встретились в Турции
Уполномоченные по правам человека России и Украины Татьяна Москалькова и Дмитрий Лубинец встретились в Турции.
По итогам разговора Москалькова в телеграме написала, что обсудила с украинским омбудсменом вопросы оказания гуманитарной помощи гражданам двух стран. Другие детали не приводятся.
Лубинец в свою очередь сообщил, что встреча состоялась в рамках достигнутых ранее договорённостей. По словам украинского омбудсмена, сторонам удалось обсудить широкий спектр гуманитарных проблем и вопросов, связанных с предоставлением правозащитной помощи россиянам и украинцам.
Лубинец также отметил, что удалось обменяться конкретными предложениями, но подробностей он не раскрыл. "Продолжаем работать ради помощи каждому украинцу", - говорится в телеграме уполномоченного по правам человека Украины.
Ранее Лубинец незадолго до встречи омбудсменов сообщал, что основной темой обсуждения станет возвращение на родину военнослужащих и гражданских лиц. Москалькова в конце прошлого года говорила, что среди прочего хотела обсудить вопросы о привлечённых украинской стороной к ответственности за пророссийские взгляды.
Новый посол Украины в Грузии приступит к работе в феврале – ТВ
Новым послом Украины в Грузии станет Владимир Лукьянов. Об этом сообщила грузинская телекомпания «Формула».
Сообщается, что почти все процедуры, связанные с назначением, уже завершены и Лукьянов приступит к дипломатической службе в Тбилиси в начале февраля.
По данным телеканала, для Лукьянова это будет первая дипломатическая миссия. В настоящее время он возглавляет в Министерстве иностранных дел Украины финансово-административный департамент.
- Отношения Киева и Тбилиси осложнились с самого начала российского вторжения в Украину. В частности, после того как грузинский премьер заявил 25 февраля, что не введет индивидуальных санкций против России. В Киеве также утверждают, что Тбилиси помогает Москве обойти международные санкции. В Грузии эти обвинения опровергают. В марте президент Украины Владимир Зеленский отозвал из Грузии посла Игоря Долгова, а в июне уволил его.
На войне в Украине погиб 21-летний житель Южной Осетии
21-летний житель самопровозглашенной республики Южная Осетия Тамерлан Остаев погиб на войне в Украине. Об этом сообщила журналист Арзу Мамедова.
Остаев был добровольцем и воевал на стороне России. С конца сентября он числился пропавшим без вести.
«26 сентября группа, в которой находился Остаев, попала во вражескую засаду. Однако, надежда на то, что он жив или находится в плену, не покидала родных до последнего», – пишет Мамедова в своем телеграм-канале.
- По информации из открытых источников, на войне в Украине погибли более 20 уроженцев Южной Осетии. Это – российские военнослужащие и добровольцы: Владимир Козаев, Марат Джиоев, Ремик Каджаев, Алан Дудаев, Олег Алборов, Ацамаз Джиоев, Ацамаз Бестаев, Роланд Цховребов, Алан Багаев, Алан Тедеев, Алим Лохов, Инал Кортиев, Андрей Бакаев, Руслан Бесаев, Руслан Казиев, Радислав Хугаев, Роберт Кулумбегов, Ахмат Засеев, Альберт Джуссоев, Иван Елбакиев и Тамерлан Остаев.
Спилберг и его фильм «Фабельманы» выиграли «Золотые глобусы»
В Лос-Анджелесе в ночь на среду состоялась 80-я церемония вручения наград американской кинопремии «Золотой глобус» за заслуги в области кинематографа и телевидения.
Награду как лучший режиссёр получил Стивен Спилберг за фильм «Фабельманы». Он основан на воспоминаниях Спилберга о детстве в Аризоне и Калифорнии. Картина также победила в номинации «Лучший драматический фильм».
За награду в этой номинации также боролись : «Аватар: путь воды» Джеймса Кэмерона, «Элвис» База Лурмана, «Тар» Тодда Филда и «Топ Ган: Мэверик» Джозефа Косински.
Лучшим актером драмы был признан Остин Батлер за роль Элвиса Пресли в одноименной картине. Лучшим актером комедии стал Колин Фаррелл за роль в фильме «Банши Инишерина». «Лучшей актрисой драмы» была признана Кейт Бланшет за главную роль в фильме «Тар», где она сыграла дирижера Берлинского филармонического оркестра.
Награду за лучший анимационный фильм получил «Пиноккио Гильермо дель Торо». Премию за лучший драматический сериал получил «Дом дракона», а лучшим мини-сериалом стал «Белый лотос».
На церемонии выступил с видеообращением президент Украины Владимир Зеленский. Он напомнил, что «Золотые глобусы» начали вручать во время Второй мировой войны. Сражение Украины против российского вторжения символизирует «борьбу за права нового поколения, которое знало о войне только из кино», сказал Зеленский.
«В Первой мировой войне погибли миллионы людей. Вторая мировая война погубила десятки миллионов. Третьей мировой войны не будет. Это не трилогия», – сказал президент Украины.
По словам Зеленского, Украина остановит российскую агрессию с помощью демократических стран мира.
«Война в Украине пока не закончена, но в ней наступает перелом, и уже понятно, кто победит», – добавил Зеленский.
Американская кинопремия «Золотой глобус» присуждается Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года каждый год в январе по результатам голосования около 90 международных журналистов. «Золотой глобус» считают второй по престижности наградой в Голливуде после «Оскара». Традиционно фильмы и сериалы, получившие «Золотой глобус», расцениваются как главные претенденты на «Оскар».
Зеленский лишил Медведчука украинского гражданства
Владимир Зеленский лишил украинского гражданства политиков Виктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьмина и Андрея Деркача. Об этом президент Украины заявил во время традиционного вечернего видеообращения. Все четверо политиков являлись представителями партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», которая считалась в Украине «пророссийской». В июне прошлого года её деятельность на территории страны была официально запрещена.
До сентября 2022-года Виктор Медведчук, который является кумом Владимира Путина, находился в Украине под арестом по обвинению в государственной измене. В сентябре его обменяли на находившихся в российском плену командиров полка «Азов». Ряд западных СМИ сообщали, что на такой обмен согласился лично Путин. До этого российские власти анонсировали трибунал над пленёнными «азовцами».
Тарас Козак, бывший член комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, являлся владельцем нескольких украинских телеканалов - в частности, «News One», «ZIK» и «112 Украина». В 2021-м году их вещание было остановлено, а против политика было возбуждено уголовное дело о госизмене: СБУ заявила, что компании Козака финансируют российские провластные структуры.
Такие же дела были возбуждены в отношении Рената Кузьмина и Андрея Деркача. Согласно материалам следствия, Кузьмин накануне полномасштабного российского вооружённого вторжения на украинскую территорию размещал в СМИ «пропагандистские материалы против Украины». Деркача, в свою очередь, обвинили в работе на ФСБ России: по версии СБУ, он входил в агентурную сеть. В декабре прошлого года политик также попал под санкции США за вмешательство в президентские выборы. Американские спецслужбы тоже считают Деркача агентом ФСБ.
После начала войны и Козак, и Кузьмин, и Деркач покинули Украину, их местонахождение на данный момент неизвестно.
Foreign Policy: Турция поставляет Украине кассетные боеприпасы
Турция в конце прошлого года передала Украине кассетные артиллерийские боеприпасы. Об этом сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на американских и европейских чиновников. По данным издания, ранее Киев безуспешно пытался добиться таких поставок от США.
Речь идет об усовершенствованных обычных боеприпасах двойного назначения (Dual-Purpose Improved Conventional Munitions, DPICM), которые были произведены в Турции по соглашению с Соединенными Штатами во времена холодной войны, пишет издание. Они предназначены для уничтожения бронетехники - при выстреле каждый из них разлетается на 88 более мелких боеприпасов.
Кассетное оружие запрещено международной конвенцией, принятой в 2010 году, однако Украина, Турция, США и Россия к ней не присоединились.
По информации источников издания, Анкара в течение нескольких месяцев пыталась скрыть передачу кассетных боеприпасов Киеву. После того как США отказали Украине в доступе к ним, Турция стала единственным местом, где Киев мог их получить. Американские законы запрещают экспорт DPICM– из-за высокой доли не разрывающихся боеприпасов, которые ещё многие годы могут представлять опасность для мирного населения.
Журналисты сообщают, что отправка боеприпасов началась в ноябре, однако пока не ясно, применяются ли они уже на поле боя.
«Это показывает, что Турция хоть и пытается в некоторых отношениях угодить России, но предоставляет Украине очень важную военную поддержку», – сказал изданию один источников.
Турецкое посольство в Вашингтоне и министерство обороны Украины не ответили на просьбы Foreign Policy прокомментировать данные о поставках кассетных боеприпасов.
По данным правозащитных организаций, российская армия неоднократно использовала кассетные боеприпасы в ходе нападения на Украину, что приводило к значительным жертвам, в том числе среди гражданского населения. Согласно докладу Human Rigths Watch, Украина также применяла этот тип боеприпасов, однако Россия использовала их чаще, в том числе против гражданских целей (последнее Минобороны России отрицает). В докладе Amnesty International говорится о гибели от таких боеприпасов сотен жителей Харькова.
На месте пожара в Цхинвали обнаружили тело одного человека
Пожар произошел во вторник ночью в частном жилом доме в цхинвальском микрорайоне Шанхай.
Как сообщило агентство «Рес», после локализации пожара, при разборе завалов сотрудники МЧС самопровозглашенной республики Южная Осетия обнаружили тело одного человека. Поиски еще одного человека продолжаются.
В результате пожара пострадали женщина и двое ее несовершеннолетних детей. Они были госпитализированы с ожогами различной степени тяжести.
Причина пожара пока не названа.
CNN: интенсивность российского артиллерийского огня резко упала
Интенсивность артиллерийского огня российской армии резко снизилась в сравнении с пиком, достигнутым в ходе российского вторжения, сообщает телекомпания CNN, со ссылкой на американские и украинские источники.
В некоторых случаях интенсивность упала на 75 процентов. Источники CNN говорят, что ясного объяснения этому феномену пока нет. Это может быть вызвано необходимостью экономии боеприпасов из-за их дефицита. Не исключено, что российское командование пересматривает тактику ведения боевых действий в связи с успешным наступлением украинской армии в последние месяцы. Тем не менее, по их словам, это свидетельство ослабления российских позиций в Украине на фоне увеличивающихся поставок Киеву вооружений западными странами.
В декабре представители Пентагона сообщили о том, что Россия вынуждена использовать на поле боя снаряды, произведенные более сорока лет назад, срок годности которых истек, что подтверждает версию дефицита боеприпасов. Россия все еще располагает большим арсеналом снарядов, но первоначальные американские оценки российских запасов боеприпасов были значительно завышены, говорит один собеседников СNN. При этом Пентагон недооценивал эффективность украинской тактики ударов по российским складам боеприпасов. Бывший командующий сухопутными силами НАТО в Европе генерал Бен Ходжес говорит, что первоначальное американское нежелание предоставить Украине эффективное вооружение, включая портативные ракеты Stinger, из опасений, что это может вызвать резкую эскалацию Россией военных действий выглядит сейчас наивным.
Несколько дней назад было объявлено о том, что США впервые предоставят Украине боевые машины пехоты Bradley. Украина также впервые получит ракетные зенитные комплексы Patriot.
Пригожин заявил о контроле над Соледаром, Киев говорит о «полуобхвате»
Российские военные подразделения после нескольких недель активных боев взяли под контроль почти всю территорию города Соледар в Донецкой области Украины. Об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на источники.
О том, что центр города под контролем российских войск, пишут также российские телеграм-каналы. Об этом же вечером 10 января заявил назначенный Россией глава так называемой «ДНР» Денис Пушилин.
«К концу дня противник продолжает нести серьезные потери как и в живой силе, так и в технике, но при этом продолжает упираться», – заявил Денис Пушилин.
Распространено также заявление от имени создателя «ЧВК Вагнера» Евгения Пригожина, в котором говорится, что подразделения частной военной компании «взяли под контроль всю территорию Соледара», причем в центре города продолжаются бои. По словам Пригожина, украинские военные «храбро сражаются за Бахмут и Соледар».
Советник офиса президента Алексей Арестович утверждает, что город в «полуохвате» – восточные окраины заняты российскими войсками, западные и северные контролируют украинцы. Он добавил, что под Соледаром были подразделения ВСУ, которые покидали вверенные им рубежи. Его слова подтверждает и представитель «народной милиции» так называемой «ЛНР» Иван Филипоненко.
Минобороны Украины подтвердило, что российские солдаты ведут штурм, несмотря на большие потери. Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что украинская армия продолжает держать оборону в городе.
Американский Институт изучения войны в своей последней сводке о событиях на фронте заявляет, что российским войскам пока не удалось полностью захватить Соледар – несмотря на некоторые утверждения российских источников.
ISW пишет, что его эксперты видели кадры с бойцами «ЧВК Вагнера» в центре Соледара. При этом оценить, кто именно контролирует те или иные кварталы в городе, довольно сложно, поскольку в ходе уличных боев ситуация может очень быстро меняться, сказано в сводке.
«Даже если верить самым смелым российским заявлениям, взятие Соледара не приведет к немедленному окружению Бахмута, – отмечает при этом ISW. – Контроль над Соледаром не обязательно позволит российским силам установить контроль над ключевыми украинскими линиями снабжения, ведущими в Бахмут».
Часть боевых действий в Соледаре сосредоточена у входа в заброшенные соляные шахты. Армия РФ вышла на позицию, с которой может вести огонь по основной трассе поставок для ВСУ:
Председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что в Соледаре, где идут тяжелые бои, сейчас находится более полутысячи гражданских. В основном это люди старше 50 лет.
«Сейчас в Соледаре находится 523 человека. Некоторые из них решили уехать сейчас, но это невозможно из-за интенсивных боевых действий», – добавил Кириленко.
Президент Украины Владимир Зеленский 9 января назвал «безумием» действия российских войск под Соледаром и поблагодарил военных, «которые выдерживают новые и жесткие штурмы» российских войск.
«Это очень тяжело: там почти не осталось целых стен. Благодаря стойкости наших воинов там, в Соледаре, мы выиграли для Украины дополнительное время и дополнительные силы», – сказал Зеленский.
Жители Соледара рассказали Настоящему Времени, в каком состоянии находится город после жестоких боев:
Глава МИД Германии Анналена Бербок посетила Харьков
Глава МИД Германии Анналена Бербок посетила Харьков. Министр стала первым высокопоставленным представителем одной из ведущих западных стран, побывавшим во втором по величине городе Украины. В поездке Бербок сопровождал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Харьков находится в 40 километрах от границы с Россией и с самого начала вторжения постоянно подвергается обстрелам.
«Этот город – символ абсолютного безумия российской войны против Украины, но и символ невероятной стойкости и мужества украинцев», – заявила Бербок, пообещав продолжить поставки оружия и поддержку в интеграции с Евросоюзом.
СМИ называют визит главы МИД ФРГ неожиданным. Заранее о нём не сообщалось.
Германия с самого начала войны оказывает военную и гуманитарную помощь Украине, а также принимает украинских беженцев.
На днях стало известно, что Берлин поставит Киеву боевые машины «Мардер» и батареи зенитно-ракетных комплексов «Пэтриот».
- Украина ещё весной просила среди прочих Германию поставить ей боевые танки, вооружённые пушкой большого калибра. Но до сих пор Киев получала от Запада либо советские танки, либо их аналоги из бывших социалистических стран Восточной Европы.
- По данным Politico, Франция и Польша подталкивают Германию к оснащению украинской армии мощным танком Leopard 2. Этого же добивается Украина, в том числе потому, что эти танки находятся на вооружении у многих европейских армий, в частности в Испании, Польше, Греции, Финляндии. Германские поставки открыли бы путь и к поставкам Украине танков из этих стран.
- Москва неоднократно заявляла, что поставляемая Киеву военная техника будет считаться «законной целью» для российской армии.
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Путин не обсуждал c Си нападение России на Украину
Президент России Владимир Путин обсуждал за 20 дней до начала войны с Украиной с председателем КНР Си Цзиньпином возможность принятия всех возможных мер в случае атаки на российскую территорию, но не обсуждал нападение российской армии на соседнюю страну. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на пятерых высокопоставленных китайских чиновников.
Стенограмму разговора Путина и Си на встрече 4 февраля прошлого года не публиковали, поэтому детали встречи неизвестны, отмечает газета.
Financial Times утверждает, что Пекин недооценил масштаб российского вторжения. В подтверждение этому газета напоминает о понижении в должности бывшего замглавы МИД КНР и ведущего специалиста министерства по России Лэ Юйчэна. Его называли претендентом на пост министра иностранных дел, а сейчас он занимает пост замглавы Государственного управления радиовещания и телевидения.
Китай – одна из немногих стран, не присоединившихся к санкциям против России. Вместе с тем Пекин подчеркивает, что выступает за решение российско-украинского конфликта мирным путём.
Американские СМИ также писали летом, что председатель КНР Си Цзиньпин поручил чиновникам оказывать России финансовую помощь, но так, чтобы не нарушать западные санкции. Москва якобы осталась недовольна такой осторожностью китайских партнеров.
Лукашенко отказал в помиловании россиянке Софье Сапеге
Президент Беларуси Александр Лукашенко отклонил прошение о помиловании россиянки Софьи Сапеги, приговоренной минским судом к шести годам колонии за модерирование оппозиционного телеграм-канала.
Сапега подала прошение о помиловании в июне прошлого года. В нем она написала, что совершила преступление по молодости и глупости и попросила дать ей возможность быть рядом со своей семьей, подчеркнув, что «полностью осознала противоправность и незаконность» своих действий и «искренне раскаивается» в них.
До этого с просьбой о помиловании Сапеги обращался к Лукашенко ее отец. Кроме того он оплатил возложенный на нее штраф - 175 тысяч белорусских рублей, что составляет около 4 миллионов российских рублей. Штраф препятствовал возможной экстрадиции Сапеги в Россию или президентскому помилованию.
Александр Лукашенко заявлял журналистам, что Сапегу возможно передать России и что ему ее «жалко».
- 24-летняя гражданка России Софья Сапега была задержана 23 мая 2021 года вместе со своим бойфрендом, бывшим главредом белорусского оппозиционного телеграм-канала Романом Протасевичем. Самолет, в котором они летели из Афин в Вильнюс, принудительно посадили в Минске благодаря ложному сообщению об угрозе минирования на борту.
- Вскоре после задержания Протасевич начал выступать в государственных белорусских СМИ с критикой своих бывших соратников. Впоследствии его отпустили из СИЗО. Сапегу же белорусский суд приговорил к шести годам колонии по обвинению в разжигании социальной вражды, насилии или угрозы применения насилия в отношении сотрудников внутренних дел. По версии следствия, она модерировала телеграм-канал, на котором публиковались личные данные сотрудников белорусских силовых структур, участвовавших в репрессиях против оппозиции и подавлении протестных митингов.
- Сапега отбывает наказание в женской колонии в Гомеле. По словам ее адвоката, девушке не дают ни свиданий с родными, ни телефонных звонков.
Помимо продуктов питания, в Карабахе с сегодняшнего дня ограничено и электроснабжение
В Нагорном Карабахе начались веерные отключения электричества
Вследствие аварии на единственной высоковольтной линии электропередач (ЛЭП), питающей Нагорный Карабах из Армении, на участке Агавно-Бердзор, перешедшем под контроль Азербайджана, в Нагорном Карабахе с сегодняшнего дня начались веерные отключения электричества. Как сообщает ЗАО «Арцахэнерго», жители снабжаются электроэнергией местного производства.
«Из-за деструктивной позиции Азербайджана на данном участке в данный момент невозможно организовать аварийно-восстановительные работы, в связи с чем решено осуществлять энергоснабжение республики за счет местных генерирующих станций с соответствующими ограничениями» - говорится в сообщении, пишет Радио Азатутюн.
Завтра в течение дня на два часа будет прекращено электроснабжение некоторых кварталов Степанакерта и некоторых районов. Граждане уже слышали, что в условиях месячной блокады, помимо продуктов питания, будет ограничено и электроснабжение.
Жительница Степанакерта Зина Наджарян отметила, что им еще не отключали электричество, но они знают, что отключения ожидаются и в столице. «Сегодня по телевидению сказали, что будут отключать только районы, а город пока нет», - сказала женщина.
В Карабахе значительная часть гидроэлектростанций, производящих электроэнергию, после 44-дневной войны 2020 года перешла под контроль Азербайджана. В связи с этим мощность электроснабжения значительно снизилась. «Арцахэнерго» призывает граждан максимально экономно использовать электроэнергию во избежание возможных дополнительных отключений.
Макаронные изделия, рис, гречка, сахарный песок и растительное масло будут продаваться по талонам
В блокированном уже месяц Карабахе для равномерного распределения продуктов питания переходят на талонную систему. Сначала по талонам будут продавать макаронные изделия, рис, гречку. Сахарный песок и растительное масло будут продаваться по талонам и в ограниченном количестве.
«Талоны будут двух видов. Один талон на литр растительного масла на человека, независимо от возраста, в месяц. По остальным четырем видам товаров планируется выдавать по 1 килограмму на человека, но гражданам они будут предоставляться по полкило. То есть, гражданин получит один раз два талона», - пояснил председатель Комитета по жилищным вопросам Нагорного Карабаха Армен Мангасарян.
Информационная база по гражданам будет создана в Комитете по жилищным вопросам. По словам главы ведомства, после составления списков граждан в Степанакерте и райцентрах начнут действовать специальные пункты выдачи талонов. Иностранцы также получат талоны.
«Граждане со своими паспортами, не все, скажем, один член семьи может прийти с паспортами других членов семьи, но не с копиями, то есть этим мы докажем, что гражданин находится здесь. Потому что выехать из Арцаха [Нагорного Карабаха - ред.] без паспорта сейчас невозможно. С этими паспортами граждане подойдут к пунктам обслуживания, представят оператору паспорта, и оператор зарегистрирует их в программе. Если человек уже был зарегистрирован, программа не допустит повторного получения талонов», - сказал он.
Необходимость перехода на талонную систему в Карабахе возникла из-за того, что продукты, поступающие в магазины из резервного фонда, доходят не до всех. Об этом говорят сами жители.
В магазины Степанакерта и райцентров из государственного резерва поступают сахарный песок, растительное масло, гречневая крупа, рис и макаронные изделия. У магазинов образуются длинные очереди.
65-летняя Зина Наджарян говорит, что иногда приходится ждать часами, чтобы купить, к примеру, килограмм риса или яйца.
В Карабах не доставлено более 12 тысяч тонн жизненно важных товаров
До блокады в Нагорный Карабах ежедневно доставлялись тонны продовольствия и других товаров. Сейчас Лачинский коридор открыт только для российских миротворцев, иногда по нему проезжают машины Красного Креста.
По данным правительства Карабаха, за последние четыре недели в Карабах не было доставлено более 12 тысяч тонн жизненно важных товаров. Международный комитет Красного Креста (МККК) и миротворцы Российской Федерации доставили лишь небольшую их часть. В связи с обострившимся дефицитом продовольствия были закрыты 41 детский сад, 56 дошкольных групп, 20 учебных учреждений продленного дня. Из Степанакерта сигнализируют, что из-за блокады 120 тысяч жителей Карабаха, в том числе около 30 тысяч детей, стоят перед угрозой голода.
Еще три пациента, нуждающихся в неотложной медицинской помощи, доставлены из Карабаха в Армению
Сегодня на автомобилях Международного комитета Красного Креста из Карабаха в Армению были доставлены еще три пациента, нуждающихся в неотложной медицинской помощи.
За четыре недели блокады Нагорного Карабаха при посредничестве и в сопровождении МККК из Карабаха в Армению уже были доставлены в общей сложности 18 тяжелобольных пациентов, в том числе дети и иностранцы.
Из-за закрытия единственной дороги, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, плановые операции в Карабахе по-прежнему приостановлены. По сообщению Министерства здравоохранения Карабаха, в отделениях неонатологии и реанимации медобъединения «Аревик» находятся 11 детей, а в отделении реанимации Республиканского медицинского центра - 9 пациентов, 4 из них в крайне тяжелом состоянии.
Президент Азербайджана заявил о «неизбежности» открытия «Зангезурского коридора»
«Зангезурский коридор», который должен связать Азербайджан с Нахичеванью через Сюникскую область Армении, будет рано или поздно запущен, хочет того Ереван или нет. Об этом в ходе брифинга 10 января заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Согласно News.ru, Алиев подчеркнул, что «для Баку эта дорога является стратегическим объектом, поэтому движение по ней должно быть открыто как можно быстрее».
«Запуск Зангезурского коридора неизбежен, хочет того Армения или нет. Для нас это стратегический проект. Мы хотим, чтобы он был запущен как можно быстрее», - заявил Алиев.
Как отмечает Радио Азатутюн, в ходе сегодняшней пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь подчеркнул, что Армения не намерена предоставлять Азербайджану экстерриториальный коридор для связи между материковой частью Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой.
Одновременно, он заявил о заинтересованности Еревана в разблокировании региональных путей сообщения.
«Единственное, что мешает всему этому, так это постоянные заявления Азербайджана о каких-то коридорах», - заявил армянский премьер.
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