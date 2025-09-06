Баку и Ереван начали использовать воздушное пространство друг друга

Самолёт премьер-министра Армении Никола Пашиняна воспользовался азербайджанским воздушным пространством. Об этом сообщила пресс-секретарь Пашиняна Назели Багдасарян. По её словам, борт премьера вылетел с зарубежным визитом в ночь с 30 на 31 августа и вернулся в Армению 6 сентября.

Из-за карабахского конфликта Армения и Азербайджан не использовали воздушное пространство друг друга почти 30 лет.

Багдасарян напомнила, что азербайджанские самолёты уже длительное время летают через воздушное пространство Армении между основной частью Азербайджана и его эксклавом Нахичеванью.

Как пишет армянское издание Hetq, армянские авиакомпании уже неделю используют воздушное пространство Азербайджана, а «Азербайджанские авиалинии» начали выполнять рейсы над небом Армении.