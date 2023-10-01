Байден призвал Конгресс договориться о помощи Украине

Президент США Джо Байден в воскресенье заявил, что Соединенные Штаты продолжат оказывать военную помощь Украине, и призвал Конгресс как можно скорее договориться о выделении средств на эти цели. Байден прокомментировал принятый накануне обеими палатами Конгресса временный бюджет, предусматривающий финансирование федеральных ведомств на 45 дней. В этот бюджет не вошли средства на помощь Украине.

«Мы ни при каких обстоятельствах не можем допустить приостановки американской помощи Украине», - сказал Байден, отметив, что у Конгресса не так много времени на то, чтобы найти решение.

Администрация добивалась выделения на помощь Украине - речь идет главным образом о финансировании поставок вооружения - на сумму 24 миллиарда долларов. Против таких объемов помощи возражали некоторые республиканцы в Сенате и в особенности в Палате представителей. Разногласия между республиканцами и демократами существуют и по другим статьям бюджета. Непринятие бюджета до 1 октября привело бы к так называемому шатдауну, или закрытию правительства - прекращению финансирования федеральных органов власти и их программ. Чтобы избежать этого, в последний момент был найден временный компромисс. Помощь для Украины в законопроект о временном финансировании не вошла.

С тем, что Киев должен продолжать необходимую помощь США для отражения российской агрессии, согласны демократы и большинство республиканцев. Байден заявил о том, что у него есть договоренность со спикером Палаты представителей республиканцем Кевином Маккарти о том, что помощь будет продолжена, однако не раскрыл деталей. По сообщению Politico, республиканская фракция Палаты представителей может обсудить вопрос в понедельник.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель, посетивший в воскресенье Киев, заявил, что Евросоюз в любом случае будет продолжать финансовую поддержку Украины. «Наша помощь носит долгосрочный характер и никак не связана с тем, что происходит в США», - заявил он.