Baza: сотни получивших российский паспорт граждан отправили в армию

Более 350 уроженцев других стран, недавно получивших российское гражданство, уже отправлены на службу в армию, сообщает телеграм-канал Baza со ссылкой на свои источники.

В последнее время регулярно сообщалось о массовых «облавах» сотрудников полиции, военкоматов и Следственного комитета на подмосковные склады, стройки и офисы фирм в поисках тех граждан, кто получил гражданство, но не встал на воинский учет. Задержанных доставляли в отделения полиции, а затем передавали в военкоматы.