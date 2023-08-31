Бен Уоллес ушёл с поста министра обороны Великобритании

Британский политик Бен Уоллес в четверг подтвердил свою отставку с поста министра обороны. О решении он уведомил в письме на имя премьер-министра Великобритании Риши Сунака.

«Для меня было привиллегией служить этой великой нации», – написал Уоллес в соцсети X (ранее известной как твиттер). Риши Сунак в ответ поблагодарил его за работу, отметив службу Уоллеса на трёх постах в правительстве, включая должность министра по вопросам безопасности и по делам Северной Ирландии.

Уже объявлено, что вместо Уоллеса новым министром обороны назначен Грант Шеппс – экс-министр энергетической безопасности. Он пообещал, в том числе, продолжить поддержку Украины, столкнувшуюся, по его словам, с «варварским вторжением».

Бен Уоллес возглавлял британское военное ведомство с 2019 года. Именно под его руководством принимались решения, связанные с поддержкой Киева в ответ на полномасштабное российское вторжение в Украину. Британия считается одним из лидеров среди западных стран, помогающих Украине.

О намерении покинуть пост Бен Уоллес объявил ещё в прошлом месяце. Он также не планирует в очередной раз избираться в парламент на ближайших национальных выборах. Уоллес ссылался на то, что хотел бы попробовать для себя «новые возможности», пишет Reuters.

В письме премьеру Сунаку Уоллес пообещал и после отставки оказывать постоянную поддержку правительству Великобритании. Одновременно он призвал главу кабинета не скупиться на оборонные расходы. Бен Уоллес считался решительным сторонником увеличения трат на вооружённые силы. Reuters также пишет, что он рассчитывал стать потенциальным преемником Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО, но контракт норвежского экс-премьера был продлён ещё на год.

При Бене Уоллесе Великобритания первой среди западных союзников предоставила Киеву некоторые виды передовых вооружений, в том числе танки Challenger 2, снаряды с обедненным ураном к ним и крылатые ракеты Storm Shadow – самое дальнобойное оружие, полученное украинской армией от Запада на сегодняшний день, отмечает Русская служба Би-би-си.