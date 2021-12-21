Биржевые цены на газ в Европе обновили исторический максимум после остановки российского газопровода

Биржевые цены на газ в Европе обновили исторический максимум, впервые превысив отметку в 2000 долларов за тысячу кубических метров, свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE. Это в 10 раз выше, чем в начале прошлого года, рост происходит на фоне остановки подачи топлива по газопроводу "Ямал — Европа" и метеорологических прогнозов на холодную зиму.

Стоимость газа в Европе начала расти летом, оставаясь до этого в коридоре $170–220 за тысячу кубометров. Причиной экономисты называли низкие запасы в европейских хранилищах после аномально холодной зимы и восстановления экономики после пандемии.

К концу осени цена несколько раз обновляла исторические рекорды. Ситуацию осложняет напряжённость вокруг России, которая фактически отказывается увеличивать поставки сверх заранее обговорённых объёмов.

Накануне российская газовая монополия "Газпром" отказалась бронировать мощности на прокачку газа по "Ямал — Европе", поставки по нему сокращались по мере приближения к пиковому зимнему спросу, — пишет газета "Коммерсантъ". Во вторник подача газа полностью остановилась, — сообщило российское государственное агентство ТАСС.

Если поставки России останутся на текущем уровне, к концу марта запасы газовых хранилищ в ЕС сократятся до рекордно низких 15 процентов, передавало агентство Bloomberg. При этом часть запасов нельзя будет использовать, они должны будут сохраняться для технических целей.