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Bloomberg: Россия призвала на военную службу 500 тысяч человек
Численность российских военнослужащих в 2022 году увеличилась на 500 тысяч человек. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Официальная статистика Росстата приводит цифру в 400 тысяч военных. Однако, отмечают аналитики Bloomberg, эти данные неполны. Они не учитывают около 100 тысяч людей, набранных в структуры, формально не принадлежащие армии – например, ЧВК «Вагнер».
При этом российские власти в октябре 2022 года заявили, что в рамках мобилизации в армию были призваны 300 тысяч человек.
Увеличение численности российских вооруженных сил усугубляет нехватку рабочей силы в России. Об этом косвенно свидетельствует то, что Росстат зафиксировал в 2022 году рекордно низкий уровень безработицы в стране. В феврале этого года на платформе HeadHunter число незанятых позиций превысило количество выкладываемых резюме. Люди устраиваются на освободившиеся вакансии. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, безработица в январе 2023 года составила 3,6%.
Как прогнозирует Bloomberg, с учетом потерь на войне в Украине и отъезда из страны сотен тысяч россиян население трудоспособного возраста в России может сократиться на 6,5% в течение следующего десятилетия.
При этом российские власти намерены продолжать наращивать численность войск. С апреля Министерство обороны начало новый набор военнослужащих на службу по контракту. Заявленная цель – набрать ещё 400 тысяч человек. Такую цифру приводят региональные СМИ. Они также сообщают, что губернаторы российских регионов получают разнарядки, сколько контрактников должен обеспечить их регион. Например, по планам Минобороны, в Челябинской и Свердловской областях на профессиональную службу должны поступить по 10 тысяч человек, в Пермском крае – 9 тысяч.
- В январе министр обороны России Сергей Шойгу объявил о задаче увеличить численность российских войск до полутора миллионов человек в течение трёх лет. Предполагается, что почти половина из них будут контрактниками. Вместе с тем накануне в Госдуму был внесён законопроект о повышении предельного возраста службы в призывной армии с 27 до 30 лет.
Другие новости дня
Лидер «Мечты» заступился за обвиненного в домогательствах телеведущего
Председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заступился за основателя и ведущего проправительственной телекомпании POS TV Шалву Рамишвили, которого сразу несколько женщин обвинили в сексуальных домогательствах.
По словам Кобахидзе, это «организованная политическая атака на Шалву Рамишвили», а женщины-обвинители были подкуплены.
«Я не правоохранительный орган, не могу комментировать юридические вопросы… Но что касается политической стороны, призываю всех прекратить политическую атаку на Шалву Рамишвили. Это атака, продиктованная сугубо политическими целями и мотивами», – утверждает Кобахидзе.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», Кобахидзе заявил, что женщинами, рассказывающими о сексуальных домогательствах со стороны Шалвы Рамишвили, руководит экс-министр обороны Давид Кезерашвили, владелец оппозиционного телеканала «Формула».
Лидер правящей партии также считает, что POS TV по популярности обогнало все оппозиционные телеканалы и «кому-то это не понравилось».
За последнее время Шалву Рамишвили обвинили в сексуальных домогательствах сразу несколько женщин. Их поддержала Татия Самхарадзе, которая работала с Рамишвили на телекомпании «Имеди» и несколько лет назад публично обвинила его в домогательствах. Самхарадзе тогда обратилась в суд и выиграла дело. Суд оштрафовал Рамишвили на 2000 лари.
Сейчас против Татии развернули кампанию травли, в которой участвует и телеканал POS TV.
МВД РФ объявило в розыск участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову
Российское министерство внутренних дел объявило в федеральный розыск участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову. Информацию об этом в разыскной базе обнаружила «Медиазона».
В базе МВД не указывают, за что разыскиваются подозреваемые. Однако весной стало известно, что против Толоконниковой возбуждено дело об оскорблении чувств верующих.
Сообщалось, что поводом для послужили публикации в социальных сетях, какие именно — не уточняется. В рамках расследования было проведена серия обысков. По вменённой статье Толоконниковой грозит до года лишения свободы. Она живёт в США.
- Уголовное наказание по статье об оскорблении чувств верующих было добавлено в российское законодательство после дела Pussy Riot. В 2012 году три участницы группы, Толоконникова, Мария Алёхина и Екатерина Самуцевич, были осуждены по статье о хулиганстве за акцию в православном соборе Христа Спасителя в Москве. Они имитировали там музыкальное выступление, на видеозапись в интернете была наложена песня «Богородица, Путина прогони».
Оппозиционная партия предложила абхазскому лидеру добровольно уйти в отставку
Съезд оппозиционной партии «Форум народного единства Абхазии» прошел в сухумской гостинице «Интер-Сухум».
На съезде была единогласно принята резолюция с предложением к президенту самопровозглашенной республики Аслану Бжания добровольно уйти в отставку.
«В связи с тем, что руководство страны не в состоянии кардинально изменить ситуацию, исправлять свои ошибки, остановить процесс распродажи земель, привлекать к ответственности лиц, допустивших грубые просчеты и ошибки, повлекшие за собой ухудшение благосостояния общества, съезд считает, что исполнительная власть во главе с президентом не способны и дальше управлять страной и предлагает добровольно уйти в отставку», – говорится в документе.
Предложение было встречено аплодисментами.
На съезде выступил бывший абхазский лидер Рауль Хаджимба. Он призвал к поддержке молодых политиков.
«Сегодня оппозиция в большинстве представлена молодежью. У них другое мировоззрение, они мыслят более прогрессивно. На мой взгляд им безусловно нужно дать поддержку.
Нужно отметить, что за последнее время проявили себя новые политические организации, такие как движение, возглавляемое Адгуром Ардзинба.
Те, кто хочет видеть и слышать, могут увидеть, что они (молодые политики) ведут борьбу за сохранение национальных интересов», – сказал Хаджимба.
Ранее абхазская оппозиция уже предлагала президенту уйти в отставку. Кроме того, абхазский парламент призывали к принятию закона об импичменте президента.
В Азербайджане совершено покушение на депутата парламента
В Баку вечером 28 марта при вооруженном нападении ранили депутата парламента Азербайджана Фазиля Мустафу. Он был доставлен в больницу, угрозы для его жизни нет. Власти расценили нападение как теракт.
По информации МВД Азербайджана, покушение на Мустафу произошло вечером 28 марта перед его домом в поселке Забрат.
Нападавший произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия, депутат получил ранения в плечо и ногу. Других пострадавших, по предварительным данным, нет.
Фазиля Мустафу доставили в больницу и дважды прооперировали. Вскоре он рассказал подробности нападения изданию haqqin.az.
«Я подъехал к дому. Нажал кнопку пульта и собирался заехать в гараж. И вдруг разбился подпресс машины. Я не понял, что происходит. Почувствовал жуткую боль в плече. И только после боли понял, что это стрельба, услышал звуки выстрелов. Началась стрельба. Я открыл дверь и выпрыгнул из машины. Мне оставалось сделать несколько шагов до ворот, как меня задела вторая пуля. Ранили в ногу. Я зашел домой и сказал быстро закрыть ворота. И домашние вышли во двор на звук стрельбы. Мы закрыли ворота. Позвонили в «Скорую помощь» и в полицию… Уже в карете «Скорой помощи» я попросил отвезти меня в больницу, где я буду чувствовать себя в безопасности. Но я потерял много крови. Дрожь прошла по телу. Дальше ничего не помню», – рассказал депутат.
Служба государственной безопасности Азербайджана квалифицировала вооруженное нападение на депутата парламента Фазиля Мустафу как террористический акт. О задержании стрелка пока не сообщается.
Уголовное дело расследуется по статьям 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля с целью прекращения его службы или политической деятельности либо из мести за такую деятельность) и 228.2.1 (незаконный оборот оружия по предварительному сговору) Уголовного кодекса Азербайджана.
Азербайджанские СМИ пишут о версии, что к покушению могут быть причастны иранские спецслужбы. Об этом заявил и ряд азербайджанских политиков.
Фазиль Мустафа возглавляет лояльную властям Азербайджана партию «Великое созидание» и является единственным ее депутатом.
Кронпринцесса Швеции прибывает в Грузию
Кронпринцесса Швеции, герцогиня Вестергётландская Виктория посетит Грузию 29-30 марта. Об этом сообщили в посольстве Швеции в Тбилиси.
Наследницу шведского престола, дочь короля Швеции Карла XVI Густава примут президент Грузии Саломе Зурабишвили и Миссия наблюдателей ЕС.
«Визит осуществляется в период шведского председательства в Совете Европейского союза, в течение первой половины 2023 года. Одним из приоритетов шведского председательства в ЕС является акцентирование значения управления гражданскими кризисами в ЕС и усиление гражданских миссий ЕС в рамках общей политики безопасности и обороны. Своим визитом в Грузию наследная принцесса также хочет подчеркнуть многолетнюю дружбу и партнерство между нашими странами и народами», – говорится в сообщении посольства.
В дипмиссии сообщили, что 30 марта в Тбилиси пройдет брифинг, посвященный визиту Кронпринцессы. На вопросы журналистов ответят посол Швеции, глава департамента европейской политики безопасности МИД Швеции, а также Миссия наблюдателей ЕС. Кронпринцесса на брифинге присутствовать не будет.
Маск призвал приостановить обучение нейросетей «из-за угрозы обществу»
Самый богатый предприниматель мира по версии журнала Forbes Илон Маск вместе с группой технологических экспертов призвали приостановить обучение новых систем искусственного интеллекта из-за возможной угрозы, которые обучаемые модели могут нести обществу. Письмо опубликовала финансируемая Маском американская некоммерческая организация Future of Life Institute, его подписали больше тысячи человек.
В тексте утверждается, что системы искусственного интеллекта могут изменить развитие человечества, и должны управляться с соразмерным масштабу вниманием и ресурсами. "Мощные системы искусственного интеллекта следует разрабатывать только тогда, когда мы уверены, что эффекты от их работы будут положительными, а риски управляемыми", говорится в тексте.
Авторы отмечают, что современные системы ИИ способны конкурировать с человеком в решении широкого спектра задач, поэтому человечество должно решить, должны ли быть полностью автоматизированы работы, должны ли люди рисковать "потерей контроля над цивилизацией" и должны ли люди разрабатывать системы, которые будут умнее людей и сделать человека "безнадёжно устаревшим".
В обращении говорится, что такие решения не должны доверяться лидерам технологической отрасли, которых никто не избирал. Подписанты предлагают на полгода приостановить разработку любых систем искусственного интеллекта, мощнее, чем уже вышедшая для работы в публичном пространстве модель GPT-4, разработанная компанией OpenAI.
Среди подписавших текст есть известные учёные в области искуственного интеллекта, канадец Йошуа Бенжио и британец Стюарт Рассел. Кроме того, там есть разработчики систем ИИ, конкурирующих с продуктами OpenAI. Сам Маск был сооснователем этой компании, но покинуд её в 2018 году, позднее продав принадлежавшие ему акции.
При пожаре в миграционном центре у границы с США погибли 38 человек
При пожаре в миграционном центре в мексиканском городе Сьюдад-Хуаресе у границы с США погибли как минимум 38 мигрантов, ещё 28 серьёзно пострадали.
Судя по опубликованной в соцсетях видеозаписи с камеры наблюдения, подлинность которой подтвердили власти Мексики, пожар устроили сами мигранты, сотрудники миграционного центра их не выпустили – и через несколько секунд помещение заполнилось густым дымом. Президент Мексики Андрес Обрадор заявил, что мигранты подожгли матрасы в знак протеста, когда узнали, что их депортируют.
Всего в центре находились 83 мигранта: 68 мужчин и 15 женщин, преимущественно из стран Центральной и Южной Америки. Сотрудники миграционного центра сообщили, что освободили женщин, когда начался пожар, но не пояснили, почему не освободили мужчин. Генпрокуратура Мексики начала расследование случившегося.
Два мигранта сообщили Reuters, что власти собрали мигрантов с городских улиц накануне и поместили их в миграционный центр. По словам иммиграционной активистки Иринео Мухики, мигранты опасались, что их отправят на родину или на юг Мексики – и им придётся добираться до границы с США заново.
В последнее время в приграничных городах Мексики собирается много мигрантов: они хотят получить убежище в США, но из-за обновления процедуры длительность ожидания увеличилась.
В начале марта на границе США произошли столкновения между американскими пограничниками и сотнями мигрантов. После этого мэр Сьюдад-Хуареса сообщил прибывшим, что в приютах есть места, и призвал их перестать попрошайничать: это вызывает недовольство местных жителей.
Абхазия начала проработку проекта соглашения с РФ по запуску аэропорта
Власти самопровозглашенной республики Абхазия приступили к детальной проработке проекта межправительственного соглашения с РФ о возобновлении деятельности и дальнейшей эксплуатации сухумского аэропорта.
Как сообщила пресс-служба абхазского парламента, накануне состоялось совместное расширенное заседание Комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками и Комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям. Во встрече приняли участие абхазский лидер Аслан Бжания, спикер парламента Лаша Ашуба, члены правительства и депутаты.
Председатель Комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками Алхас Барциц подчеркнул, что совместная работа над проектом Соглашения на предварительном этапе будет способствовать качеству документа, который будет подписан до ратификации в парламенте.
Сообщается, что проект соглашения «отражает желания сторон создавать и поддерживать благоприятные условия для осуществления инвестиционного проекта по реконструкции, развитию деятельности и эксплуатации» сухумского аэропорта. В документе «определяются права и обязательства сторон и говорится, что поддержка реализации инвестиционного проекта будет способствовать развитию экономики и благосостоянию граждан».
- Абхазские власти при помощи российской стороны планируют восстановить сухумский аэропорт к 2024 году.
- По итогам визита в Абхазию министра экономики России стало известно, что инвестор проекта – российская промышленная группа «Базовый элемент». Она состоит из компаний, которые контролируются или входят в сферу бизнес-интересов бизнесмена Олега Дерипаски.
- Международная организация гражданской авиации не признает cухумский аэропорт в качестве международного, поскольку признает территориальную целостность Грузии. Небо над Абхазией не может быть открыто без разрешения грузинских властей, поскольку это нарушает международные нормы. ИКАО аннулировала код аэропорта и с 2006 года изъяла информацию о нем из своих документов.
МИД РФ: Запад недоволен прагматичным курсом властей Грузии
Дальнейшая нормализация отношений между Россией и Грузией «всецело отвечает интересам народов» двух стран, убеждены в МИД России. Об этом в интервью RTVI рассказал замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин.
Он связал мартовские протесты в Грузии со стремлением Запада «раскачать ситуацию» в стране, склонить ее руководство к более активной поддержке Украины и разрыву связей с Россией.
«Убеждены, что дальнейшая нормализация отношений между Россией и Грузией, объединенных общей историей и культурой, переплетением миллионов человеческих судеб, всецело отвечает интересам народов наших двух стран», – заявил Галузин.
По словам замминистра, «несмотря на растущее давление извне и отсутствие дипломатических отношений» между Москвой и Тбилиси, связи между странами развиваются, прежде всего в торгово-экономической сфере. В качестве одного из примеров дипломат отметил двусторонний товарооборот России и Грузии, который в 2022 году вырос более чем наполовину.
Михаил Галузин заявил, что совместная работа Москвы и Тбилиси «по обеспечению бесперебойного функционирования единственной действующей автомобильной дороги между двумя государствами» является примером «успешного российско-грузинского взаимодействия».
«С грузинской стороны ведется модернизация автодорожной инфраструктуры, включая строительство тоннеля под перевалом Крестовый, с нашей – расширяется пункт пропуска Верхний Ларс. Действия по обе стороны границы координируются с тем, чтобы не допустить снижения пропускной способности этой транспортной артерии», – подчеркнул замминистра.
В центре общего внимания двух стран остаются вопросы «обеспечения безопасности на Южном Кавказе, обсуждение которых в многостороннем формате с участием Абхазии, Грузии, Южной Осетии, России и США при сопредседательстве ЕС, ООН и ОБСЕ ведется в рамках Международных женевских дискуссий по Закавказью», отметил дипломат.
Михаил Галузин также прокомментировал вопрос о том, в какой степени прошедшие недавно в Грузии протесты могут повлиять на двусторонние отношения с Россией.
«За мартовскими протестами мы видим стремление Запада, недовольного прагматичным курсом грузинских властей, раскачать ситуацию в республике, склонить ее руководство к более активной поддержке Украины, разрыву связей с Россией», – заявил он.
- 18 января глава МИД России Сергей Лавров заявил, что надеется на скорое возобновления прямого авиасообщения с Грузией. Инициативу поддержали в правящей партии «Грузинская мечта», а президент Саломе Зурабишвили выступила против. ЕС и США предупредили Грузию о возможных санкциях в случае возобновления авиасообщения с Россией.
- Россия и Грузия находятся на пороге возобновления прямого авиасообщения, а также отмены виз. Об этом заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в ходе экономического форума «Перспективы развития экономических отношений между Россией и Грузией».
В Чечне неизвестные обстреляли пост полиции, двое нападавших убиты
В Чечне в ночь на среду неизвестные обстреляли районный отдел полиции в городе Гудермес, двое нападавших убиты. Об этом сообщил оппозиционный телеграмм-канал 1ADAT, а также телеграм-каналы Mash и ВЧК-ОГПУ.
Позже в Гудермес приехал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он подтвердил, что сотрудники правоохранительных органов вечером 28 марта убили в Гудермесе двух человек, которых Кадыров назвал боевиками.
По его словам, их блокировали в частном доме на окраине города и предложили сдаться. В ответ они бросили гранату. Сотрудники правоохранительных органов открыли ответный огонь. Он также добавил, что никто из сотрудников силовых структур или гражданских не пострадал.
Кадыров сопроводил публикацию видеороликом, в котором он, стоя рядом с телами убитых, дает комментарии на чеченском языке, в частности, заявляет, что родственники нападавших «должны знать, что делают их дети». Ранее на видео сотрудники правоохранительных органов выносят тела двух мужчин с территории частного дома, лицо одного из них изуродовано.
По предварительной информации оппозиционного блогера Тумсо Абдурахманова, нападение могли совершить те же люди, которые накануне обстреляли пост полиции на границе Ингушетии и Северной Осетии, однако позднее Абдурахманов и NIYSO написали, что это, вероятнее всего, местные жители.
Утром 29 марта в Следственном комитете России сообщили РИА «Новости», что личности убитых установлены: это жители Гудермеса 1963 и 1989 годов рождения, бывшие родственниками. СК возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
- В ночь на вторник, неизвестные обстреляли пост полиции на границе Ингушетии и Северной Осетии и скрылись с места происшествия. МВД по Ингушетии объявило их в розыск. По неподтвержденным данным, нападавших было как минимум трое, они использовали автоматическое оружие и передвигались на автомобиле. В результате нападения пострадали двое полицейских.
- В ноябре 2022 года в Чечне в станице Ассиновская недалеко от границы с Ингушетией неизвестные обстреляли во дворе жилого дома автомобиль, был ранен водитель.
- Тогда же в центре Грозного произошло нападение на полицию. Согласно официальным данным, преступление совершил 19-летний местный житель, вооруженный ножом. Он убил сотрудника ГИБДД, завладел его пистолетом и вступил в перестрелку с другими полицейскими и был убит. Предыдущее нападение на полицию в Чечне, о котором сообщалось официально, произошло в июле 2021 года, его тоже совершил местный житель с ножом – по мужчине открыли огонь, он умер в больнице, сотрудники МВД не пострадали.
Мишель анонсировал «важные моменты» евроинтеграции Украины, Молдовы и Грузии
В ближайшие месяцы ожидаются «важные моменты», связанные с евроинтеграцией Украины, Молдовы и Грузии. Об этом председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил на пресс-конференции во время визита в Молдову.
«Европейская комиссия должна опубликовать следующий отчет о процессе вступления в ЕС Молдовы и Украины, а также о европейской перспективе Грузии. Кроме того, дебаты идут относительно Западных Балкан. Я хотел бы подтвердить, что намерен поставить на повестку дня этот вопрос перед Европейским советом до конца года. Это означает, что до конца года Совет должен принять решение по вопросу о начале процесса переговоров о присоединении с этими странами. Это будет политическое решение с учетом доклада, который подготовит Еврокомиссия. Я искренне надеюсь, что к концу года будет возможно положительное решение», – заявил Шарль Мишель.
- Лидеры стран ЕС летом 2022 года приняли решение признать европейскую перспективу Грузии, однако, в отличие от Украины и Молдовы, статус кандидата будет присвоен стране только после проведения комплекса реформ. Они сформулированы в рекомендациях Еврокомиссии, состоящих из 12 пунктов. В их числе – преодоление поляризации, деолигархизация, реформы судов и избирательной системы.
Российскую правозащитницу не пустили в Грузию
Российской правозащитнице Дарьяне Грязновой без объяснения причин отказали во въезде в Грузию. Об этом сообщила Русская служба Би-би-си.
Грязнова жила в Грузии с мая 2021 года вместе с партнером Евгением Смирновым, юристом сообщества адвокатов и правозащитников «Первый отдел», которое помогает обвиняемым в госизмене.
Она возвращалась в Тбилиси из Стамбула. Как сообщил Би-би-си Смирнов, на границе помимо прочего Грязнова предоставила письмо спецдокладчика ООН по вопросу о положении правозащитников Мэри Лоулор, в котором та просила грузинские власти оказать содействие юристке и пустить ее в Грузию.
В письме говорилось, что Грязнова ведет судебные дела, уделяя особое внимание правам женщин и вопросам дискриминации. В документе также говорилось, что в настоящее время Грязнова работает юрисконсультом в Европейском центре защиты прав человека и юрисконсультом по Евразии в Equality Now – неправительственной организации, которая занимается защитой прав женщин.
По словам Смирнова, Грязнову отправили обратно в Стамбул. Лоулор уже выразила обеспокоенность решением Грузии и попросила опубликовать основания для депортации Грязновой.
По словам Смирнова, Грязнову отправили обратно в Стамбул. Лоулор уже выразила обеспокоенность решением Грузии и попросила опубликовать основания для депортации Грязновой.
- В Грузии участились случаи недопуска в страну оппозиционно настроенных россиян. С начала 2023 года во въезде в страну уже отказали правозащитнице и основательнице фонда «Насилию.нет», «иноагенту» Анне Ривиной, журналисту и писателю Филиппу Дзядко, адвокату Максиму Оленичеву, адвокату Ивана Сафронова Дмитрию Катчеву и многим другим. Ранее во въезде в Грузию также отказывали российским оппозиционерам – Любови Соболь, Дмитрию Гудкову, журналистам Илье Азару, Давиду Френкелю, Михаилу Фишману, Алексею Пономареву, участнице Pussy Riot Ольге Борисовой (она позже смогла вернуться в страну), журналисту и благотворителю Мите Алешковскому и т.д.
Ураган в Аджарии снес крыши с домов и повредил машины
Сильный ураган обрушился накануне на Аджарскую автономную республику в Грузии.
В Кобулети при падении дерева на легковой автомобиль погиб человек. В Батуми ветер снес крыши домов, повалил деревья, повредил инфраструктуру.
Кадрами разгула стихии местные жители делились в социальных сетях.
Накануне в Батуми прошел футбольный матч между сборными Грузии и Норвегии. Часть машин, припаркованных перед стадионом, были повреждены упавшими деревьями и рухнувшей металлической конструкцией.
США стали ведущим экспортером нефти в страны ЕС
Соединенные Штаты заменили Россию в качестве главного экспортера нефти в страны Евросоюза. В декабре 18 процентов импортированной Евросоюзом нефти пришлось на США, сообщил во вторник Евростат.
Доля России, до недавнего времени крупнейшего поставщика нефти в Европу, упала с 31 процента в январе прошлого года до 4 процентов в декабре. Год назад доля США составляла 13 процентов. Вторым крупнейшим поставщиком нефти в страны Евросоюза стала Норвегия. На нее пришлось 17 процентов нефтяных поставок.
Прямое вторжение России в Украину в феврале 2022 года вынудило многие европейские страны сократить импорт российских энергоресурсов – нефти, природного газа и угля – с тем, чтобы лишить Кремль валютных средств на ведение войны. В декабре Евросоюз запретил импорт российской нефти, перевозимой танкерами, и установил потолок цен на экспортируемую из России нефть. Он сейчас составляет 60 долларов за баррель.
Евросоюз также резко сократил импорт российского природного газа. Импорт упал с 31 процента в первом квартале прошлого года до 19 процентов в декабре. Место России в качестве главного поставщика газа в Евросоюз заняла Норвегия. 31 процент потребляемого странами Евросоюза газа ныне импортируется из Норвегии. США стали вторым крупнейшим экспортером природного газа. На них приходится 20 процентов ввозимого Евросоюзом природного газа.
«К концу 2022 года крупнейшими поставщиками нефти в страны ЕС стали Соединенные Штаты, Норвегия и Казахстан. Тем самым ЕС показал свою способность адаптироваться к изменяющейся ситуации на нефтяном рынке и практически избавиться от своей зависимости от российской нефти», - говорится в заявлении Евростата.
Россия в прошлом году заметно увеличила экспорт нефти в Индию и Китай, которые приобретали ее со значительной скидкой и, по словам министра энергетики России Николая Шульгинова, сумела увеличить общий объем экспортируемой нефти . Вместе с тем министерство энергетики прогнозирует падение добычи нефти и газа в 2023 году в России из-за снижения их закупок европейскими странами.
Глава Европейского совета заверил Молдову в поддержке
Председатель Европейского совета Шарль Мишель заверил правительство Молдовы, что Кишинев может рассчитывать на полную поддержку ЕС в условиях российской военной агрессии.
В ходе официального визита в Молдову во вторник Шарль Мишель объявил, что Европейский союз предоставил стране более миллиарда евро помощи. По словам Шарля Мишеля, Брюссель готовит новый пакет помощи Молдове.
Он также анонсировал возможное начало переговоров о вступлении Республики Молдова и Украины в ЕС в декабре. Об этом сообщил телеканал «Евроньюс».
«Молдова — страна-кандидат на вступление в ЕС, это историческая возможность для вашей страны и для вашего народа. И я абсолютно уверен, что этой возможностью нужно воспользоваться и что это будет сделано. Россия продолжает нападать на свободный народ Украины, и Молдова сильно пострадала из-за войны России против Украины. Вы все чаще становитесь мишенью российской военной разведки», — сказал Шарль Мишель.
США решили прекратить обмен с Россией данными о ядерных силах
Во вторник Белый дом объявил о решении США прекратить обмен с Россией данными о ядерных силах. Как сообщает Русская служба «Голоса Америки», такой обмен происходил на протяжении ряда лет, как предусмотрено договором СНВ-3. Представитель Совета национальной безопасности США, решение о прекращении обмена информацией принято в ответ на заявление Москвы о приостановке участия России в договоре.
21 февраля 2023 года Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в договоре СНВ-3, который ограничивает развернутые стратегические ядерные арсеналы обеих сторон. Путин заявлял, что Россия не выходит из договора полностью.
Подписанный в феврале 2011 года, продленный в начале 2021 года и истекающий в 2026 году, договор СНВ-3 ограничивает количество стратегических ядерных боеголовок, которые могут развернуть обе страны. Стороны также установили механизмы проверки за соблюдением договора. В рамках этого договора США и Россия обменивались данными о состоянии своих ядерных стратегических сил, отмечает «Голос Америки».
По данным последнего обмена данными от 1 сентября 2020 года, Россия заявила о 1447 развернутых стратегических боеголовках. И США, и РФ к 5 февраля 2018 года выполнили ограничения по стратегическим ядерным вооружениям, установленные договором СНВ-3. С тех пор их ядерные запасы остаются на установленном уровне или ниже.
Парламент Франции признал Голодомор геноцидом украинского народа
Национальное собрание Франции приняло резолюцию, в которой Голодомор – массовый голод 1932-33 годов – признается геноцидом украинского народа. Об этом сообщается на сайте нижней палаты французского парламента.
За принятие резолюции проголосовали 168 депутатов, против – два. В документе подчеркивается, что Голодомор был искусственно созданным голодом, который унес жизни четырех миллионов украинцев, преимущественно крестьян.
«Эта резолюция направлена на признание властями Франции этого принудительного голода украинского населения геноцидом, а также на осуждение совершенных действий, характеризовавшихся истреблением и массовыми нарушениями прав и свобод человека», – сказано в резолюции.
Ранее аналогичные резолюции приняли парламенты Германии, Молдовы, Румынии, Болгарии, а также сенат Ирландии. США приняли соответствующую резолюцию еще в 2018 году. В декабре прошлого года Европейский парламент признал Голодомор геноцидом украинского народа и также осудил вновь совершаемые против украинского народа преступления России.
- Голодомор – массовый голод в Украинской ССР в 1932–1933 годах – был вызван политикой хлебозаготовок и конфискации всех продовольственных запасов у украинских крестьян, проводившейся советской властью. В результате голода погибло не менее 5 млн человек, точные цифры неизвестны. Многие историки сходятся во мнении, что речь шла о целенаправленно организованном советскими властями голоде на территории Украины. Верховная рада Украины признала Голодомор геноцидом в 2006 году. Власти России выступают против такой оценки.
Компания дочери Пескова за год увеличила выручку в 70 раз
Компания Centrum Moscow, 30% акций которой принадлежат дочери пресс-секретаря президента России Елизавете Песковой, за год увеличила выручку в семьдесят раз, сообщает издание «Верстка» со ссылкой на финансовую отчетность фирмы. В 2022 году Centrum Moscow заработала 137 миллионов рублей, а за год до этого - чуть меньше двух миллионов, из-за чего компания была убыточной.
Centrum Moscow занимается «проектированием и созданием выставочных пространств и экспозиций». На сайте компании в качестве ее клиентов указаны Минпромторг, Минсельхоз, правительство Москвы, Росрыболовство и другие госструктуры.
Весной 2022 года Европейский союз включил Елизавету Пескову в санкционный список. Ее отец заявил тогда, что это подтверждение недружественных шагов в отношении России. Сама дочь Пескова назвала введенные против нее ограничительные меры «несправедливыми», поскольку она не имеет отношения к российскому вторжению в Украину. «Я расстроена, потому что хочу путешествовать, и я люблю разные культуры», - говорила Елизавета Пескова.
- Во вторник британское издание The Guardian со ссылкой на свои источники сообщило, что в конце прошлого года пресс-секретарь президента России кулуарно предупредил российских чиновников о том, что война в Украине «очень, очень надолго», и что в 2023 году «все станет намного тяжелее». Песков пока не комментировал публикацию.
В центре Грозного появился видеобаннер с портретами сторонников Ичкерии
В центре Грозного на тоннеле «Минутка» на проспекте Кадырова появился видеобаннер с известными чеченцами, некоторые из них выступали за независимость республики.
Экран с портретами сопровождается надписью «Возрождаем образ вайнахской интеллигенции». На нем изображены писатель Абузар Айдамиров; осужденный за убийство российского военного-насильника Юрия Буданова Юсуп Темирханов; работавший во время чеченских войн хирург Хасан Баиев и ученый и писатель, выступавший за независимость Чечни, Абдурахман Авторханов.
Фотографию баннера 25 марта опубликовал на своей странице в фейсбуке общественный деятель и предприниматель Юни Успанов. В комментариях под этой записью в тот же день была опубликована видеозапись с подтверждением (редакция располагает оригиналом этого видео).
Как сообщают наши источники на месте, 28 марта этот видеобаннер на экране уже не показывали.
В отделе наружной рекламы и информации мэрии города Грозный корреспонденту Кавказ.Реалии не смогли оперативно подтвердить или опровергнуть факт публикации баннера. Там пообещали уточнить информацию и ответить позже.
Абдурахман Авторханов выступал против советской власти, в годы Второй мировой войны перешел на сторону Германии с целью добиться в дальнейшем независимости Чечни.
Темирханов был приговорен к 15 годам колонии строгого режима за убийство полковника Буданова, который был признан виновным в похищении и убийстве 18-летней чеченки Эльзы Кунгаевой.
Баиев во время первой чеченской войны спас жизнь полевому командиру Шамилю Басаеву, проведя операцию по ампутации. Впоследствии подвергался преследованиям со стороны и боевиков, и федеральных сил за то, что оказывал помощь всем раненым. Сейчас он живет и работает в Грозном.
Стихи писателя и поэта Айдамирова, написанные в 1970-х годах, были использованы в качестве гимна Ичкерии.
- Летом 2022 года сторонники непризнанной республики Ичкерии объявили джихад главе Чечни Рамзану Кадырову и его режиму. О подготовке подпольного движения среди населения республики заявили сын бывшего президента Ичкерии Анзор Масхадов и спикер чеченского батальона имени Шейха Мансура, воюющего на стороне Украины, Ислам Белокиев. По их словам, цель подготовки – «деоккупация и независимость непризнанной Ичкерии».
- В октябре глава Чечни Рамзан Кадыров подписал распоряжение о дополнительных мерах по обеспечению правопорядка в республике.
- В том же месяце Верховная Рада приняла постановление о признании Чечни временно оккупированной Россией территорией, а также осудила «геноцид чеченского народа». За постановление проголосовали все 287 присутствовавших депутатов. Гончаренко был одним из авторов постановления.
МОК рекомендовал допустить россиян до соревнований в нейтральном статусе
Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить до соревнований спортсменов из России и Беларуси в нейтральном статусе. Решение было принято во вторник на заседании исполкома организации в Лозанне.
Российские и белорусские спортсмены могут быть допущены к турнирам при следующих условиях:
- они должны выступать в нейтральном статусе, без использования флагов, гимнов и символики своих стран;
- они должны выступать индивидуально, без допуска к командным соревнованиям;
- спортсмены не должны поддерживать вторжение в Украину;
- спортсмены не должны быть представителями вооруженных сил или силовых ведомств.
На соревнования с участием таких спортсменов нельзя будет проносить российские флаги или любую другую символику, связанную со страной. Спортсмены будут представлять на соревнованиях себя лично, а не какую-либо страну.
Эти рекомендации не касаются Олимпийских игр 2024 года в Париже и в 2026 года в Милане – по ним решение будет принято позже.
Многие российские и белорусские спортсмены-олимпийцы формально являются сотрудниками правоохранительных органов или военнослужащими своих стран. Среди них ведущие российские спортсмены - фигуристка Александра Трусова, лыжники Александр Большунов и Алексей Червоткин, биатлонист Эдуард Латыпов, прыгунья в высоту Мария Ласицкене, перечисляет Sports.ru.
- Российские и белорусские спортсмены были отстранены от международных соревнований в ответ на вторжение России в Украину. В январе 2023 года МОК предложил разрешить им соревноваться, если они не высказывались за войну в Украине и не употребляют допинг.
- В феврале 2023 года 35 стран, в том числе Великобритания, заявили, что по-прежнему поддерживают отстранение спортсменов из России и Беларуси. Президент Украины Владимир Зеленский также призвал не допускать россиян к Олимпиаде, заявив, что считает, что одно лишь их присутствие будет «манифестацией насилия и беззакония».
- В декабре 2022 года за допуск к Олимпиаде-2024 россиян и белорусов под нейтральными флагами высказались Олимпийский и Паралимпийский комитеты США и президент МОК Томас Бах.
Сборная Грузии по футболу сыграла вничью с Норвегией
Сборная Грузии по футболу провела первый матч в рамках отборочного турнира Чемпионата Европы-2024 на стадионе «Батуми арена».
Грузинская команда сыграла с Норвегией вничью. Матч завершился со счетом 1:1.
На 15-й минуте счет открыл игрок сборной Норвегии Александер Сёрлот. За Грузию гол на 60-й минуте забил Жорж Микаутадзе.
25 марта Грузия в товарищеском матче разгромила сборную Монголии со счетом 6:1.
Армения ожидает от Германии применения санкций против Азербайджана – спикер НС
Армения ожидает от Германии применения санкций против Азербайджана для обеспечения немедленного выполнения решения Международного суда ООН. Об этом сегодня на встрече с председателем Бундестага ФРГ Бербель Бас сказал председатель Национального собрания Армении Ален Симонян, сообщает Радио Азатутюн со ссылкой на пресс-службу парламента Национального собрания.
По просьбе немецкой коллеги Ален Симонян сообщил подробности кризиса в Лачинском коридоре, опасности для 120 тысяч жителей Карабаха, находящихся в блокаде, и многогранных гуманитарных проблем.
Представляя послевоенную ситуацию и говоря о необходимости скорейшего решения вопросов безопасности в регионе, председатель НС РА отметил, что многие упускают из виду не менее разрушительные события на Южном Кавказе, вокруг Армении и армянонаселенного Нагорного Карабаха.
Он отметил, что Азербайджан, продолжая политику этнических чисток и создавая невыносимые условия жизни, на глазах всего мира принуждает местное армянское население к насильственной депортации.
«Мы ожидаем, что наши немецкие партнеры предпримут активные шаги для обеспечения немедленного выполнения решения Международного суда Азербайджаном путем применения санкций против Азербайджана», - подчеркнул он.
Глава Бундестага поблагодарила за исчерпывающую информацию о регионе, Армении и армянах, проживающих в самопровозглашенном Нагорном Карабахе, и за проведение прямого и открытого разговора, отметив, что готова приложить усилия для улучшения ситуации и укрепления демократических ценностей в пределах своих полномочий.
В России отца школьницы с антивоенным рисунком приговорили к двум годам
В Тульской области Ефремовский районный суд приговорил к двум годам колонии общего режима Алексея Москалёва, отца школьницы, нарисовавшей антивоенный рисунок.
Москалёва признали виновным в так называемой повторной дискредитации армии из-за комментариев в соцсетях. Свою вину он не признал.
Подсудимый на заседании не присутствовал. Представитель суда заявила, что Москалёв сбежал из-под домашнего ареста. Адвокат Владимир Билиенко сообщил журналистам, что ничего не знал о побеге своего подзащитного.
- Дело Москалёва получило широкую огласку, когда преследованиям подверглась его дочь Маша, ученица шестого класса. В апреле 2022 года на уроке девочка нарисовала рисунок, на котором женщина с украинским флажком закрывает собой ребёнка от летящих ракет. После этого по инициативе работников школы семья подверглась проверкам полиции и ФСБ. Москалёву угрожали лишением родительских прав.
- 1 марта Алексей Москалёв был задержан за антивоенные комментарии. По его сообщению, в отделе полиции его избили. Органы опеки поместили Машу Москалёву в социальный приют. Далее суд определил Москалёву меру пресечения в виде домашнего ареста. Дочь ему не отдали. В приюте у девочки отняли мобильный телефон, ей не позволяют общаться с отцом и не допускают к ней посетителей и волонтёров.
- 12 марта комиссия по делам несовершеннолетних города Ефремов Тульской области подала в суд иск об ограничении Москалёва в родительских правах. Такой же иск подан против матери Маши, которая не живёт с семьёй.
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США поддержали идею «гибридного трибунала» по Украине для России
Вашингтон поддерживает создание специального трибунала для судебного преследования виновных в агрессии против Украины. Об этом заявила посол по вопросам глобального уголовного правосудия Госдепартамента США Бет ван Шаак.
Во время выступления на конференции «Нюрнбергские принципы» дипломат отметила, что самой эффективной моделью для привлечения обвиняемых к ответственности было бы создание «гибридного трибунала» – международного суда, основанного на правовой системе Украины, но включающего некоторые международные элементы.
По словам ван Шаак, украинские официальные лица изучают как эту гибридную модель, так и более самостоятельный международный институт, которому потребуется финансирование и поддержка ООН. Вместе с тем Генассамблее может не хватить голосов для создания самостоятельного института.
Киев ранее критиковал проект «гибридного трибунала». Украинские власти опасаются, что такой суд не даст гарантий снятия иммунитета с представителей Москвы – в том числе с президента России Владимира Путина.
- 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордеры на арест президента России Владимира Путина и уполномоченную по правам ребёнка в России Марию Львову-Белову.
- МУС подозревает обоих в совершении военных преступлений – насильственных депортаций и перемещения населения, в частности детей, с оккупированных территорий Украины. Международное право может расценивать это как геноцид.
- Россия не признаёт юрисдикцию Международного уголовного суда и не участвует в его работе. Москва с 2016 года не является участником Римского статута, определяющего действия суда.
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