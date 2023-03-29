Bloomberg: Россия призвала на военную службу 500 тысяч человек

Численность российских военнослужащих в 2022 году увеличилась на 500 тысяч человек. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Официальная статистика Росстата приводит цифру в 400 тысяч военных. Однако, отмечают аналитики Bloomberg, эти данные неполны. Они не учитывают около 100 тысяч людей, набранных в структуры, формально не принадлежащие армии – например, ЧВК «Вагнер».

При этом российские власти в октябре 2022 года заявили, что в рамках мобилизации в армию были призваны 300 тысяч человек.

Увеличение численности российских вооруженных сил усугубляет нехватку рабочей силы в России. Об этом косвенно свидетельствует то, что Росстат зафиксировал в 2022 году рекордно низкий уровень безработицы в стране. В феврале этого года на платформе HeadHunter число незанятых позиций превысило количество выкладываемых резюме. Люди устраиваются на освободившиеся вакансии. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, безработица в январе 2023 года составила 3,6%.

Как прогнозирует Bloomberg, с учетом потерь на войне в Украине и отъезда из страны сотен тысяч россиян население трудоспособного возраста в России может сократиться на 6,5% в течение следующего десятилетия.

При этом российские власти намерены продолжать наращивать численность войск. С апреля Министерство обороны начало новый набор военнослужащих на службу по контракту. Заявленная цель – набрать ещё 400 тысяч человек. Такую цифру приводят региональные СМИ. Они также сообщают, что губернаторы российских регионов получают разнарядки, сколько контрактников должен обеспечить их регион. Например, по планам Минобороны, в Челябинской и Свердловской областях на профессиональную службу должны поступить по 10 тысяч человек, в Пермском крае – 9 тысяч.