Британский король лишит брата титула принца

Принц Эндрю на коронации брата, 2023 год
Принц Эндрю на коронации брата, 2023 год

Король Великобритании Карл III лишит титула своего брата, принца Эндрю. Теперь его будут именовать Эндрю Маунтбеттен-Виндзор. Об этом говорится в заявлении Букингемского дворца.

Монарх инициировал процедуру лишения титула из-за близкой связи брата с финансистом Джеффри Эпштейном и американским продюсером Харви Вайнштейном, осуждёнными за сексуальные преступления. Принцу придётся покинуть поместье Роял-Лодж в Виндзоре, где он живёт, его переезд будет оплачен королём из личных средств, передаёт Би-би-си.

«Эти меры наказания считаются необходимыми несмотря на то, что принц продолжает отрицать выдвинутые против него обвинения, — говорится в заявлении дворца. — Их Величества желают ясно заявить, что их мысли и глубочайшее сочувствие были и остаются с жертвами любых форм насилия».

В 2021 году американка Вирджиния Джуффре подала иск о сексуализированном насилии против принца. Она утверждала, что занималась с ним сексом, когда была несовершеннолетней. Заявлялось, что её «одалживал» принцу Эпштейн. Джуффре покончила с собой, в октябре в Британии были опубликованы её посмертные мемуары.

Это вновь привлекло внимание к связям принца с Эпштейном. На этом фоне Би-би-си выяснила, что Эндрю принимал Эпштейна, его подругу и Вайнштейна во время празднования 18-летия старшей дочери в 2006 году. Это может указывать, что его связь с Эпштейном гораздо глубже, чем он утверждает.

Ранее в октябре Эндрю объявил, что отказывается от титула герцога Йоркского и от звания кавалера Ордена подвязки. В 2022 году он прекратил исполнять обязанности члена королевской семьи и отказался от восьми почётных воинских титулов.

Лишение принца титула не означает его автоматического исключения из числа претендентов на британский престол — он восьмой в очереди наследования.

