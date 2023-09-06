Британский танк «Челленджер 2» впервые уничтожен на фронте в Украине

Британский танк «Челленджер 2» впервые в истории поражён в боевых условиях, в Запорожской области. По всей видимости, он не подлежит ремонту. Как сообщает Би-би-си, в интернете появилась видеозапись, на которой виден горящий танк. Такая техника находится на вооружении 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ, которая с конца августа участвует в наступлении в Запорожской области.

Британское издание The Guardian отмечает со ссылкой на западные источники, что танк наехал на российскую мину в понедельник. Взорвался топливный бак, что лишило танк возможности двигаться. Четверо членов экипажа эвакуировались. Но оставшийся на дороге танк во вторник подвергся удару российского дрона «Ланцет».

«Челленджер 2»— один из самых современных танков в мире. Он находится на вооружении британской армии с 1994 года. За четверть века он заработал себе славу «неуязвимого» танка.

Ни один такой танк не был потерян в бою в результате огня противника. Единственный потерянный «Челленджер» был уничтожен в 2003 году в Ираке в результате «огня по своим».

Несмотря на это, продолжает Би-би-си, у него есть не только достоинства, но и недостатки. У «Челленджера» очень мощная защиты башни спереди. Но отражает он все же концепцию и видение, которые были в 1960-е годы прошлого века, и ожидать от него каких-то чудес не стоит, — рассказал украинский военный эксперт корреспонденту Би-би-си.

Еще одна особенность танка — нарезная 120-мм пушка.

В нарезном оружии снаряд или пуля закручивается в канале ствола за счет особых винтовых нарезов, после чего снаряд летит более стабильно. Это повышает точность ударов.

За счет более высокого давления газов в стволе гладкоствольная пушка разгоняет снаряд до более высоких скоростей, чем нарезная. Снаряды, выпущенные из такой пушки, могут пробить более толстую броню.

Среди нововведений — гладкоствольная немецкая пушка Rheinmetall L55A1. Пушки этого семейства используют танки «Леопард 2» и M1 «Абрамс».

Британия стала первой страной, которая объявила о планах поставок Украине основных боевых танков в январе 2023 года. Всего Украине пообещали поставить 14 «Челленджеров».

По сообщению американского издания Politico, 200 украинских военнослужащих уже завершили подготовку на «Абрамсах» в Германии, и эти машины в середине сентября будут доставлены в Украину. Всего США передадут ВСУ 31 танк.