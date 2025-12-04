Бывшая глава дипломатии ЕС покинула пост ректора Колледжа Европы

Бывшая глава европейского внешнеполитического ведомства Федерика Могерини ушла в отставку с поста ректора Колледжа Европы на фоне расследования дела о мошенничестве. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на заявление Могерини.

Ранее на этой неделе Европейская прокуратура обвинила Могерини и еще двух человек в мошенничестве при закупках и коррупции. Расследование связано с финансируемой ЕС подготовкой молодых дипломатов. Как сообщила прокуратура, речь идет о тендере, который Европейская служба внешних связей присудила Колледжу Европы в 2021–2022 годах.

Три причастных к делц чиновника были задержаны 2 декабря и освобождены после допроса. Адвокат Могерини заявил Reuters, что она отрицает вину и сотрудничает со следствием.

Кроме того, агентство ознакомилось с письмом высокопоставленного дипломата ЕС Стефано Саннино, который также проходит по этому делу. В письме он заявил, что уйдет в отставку в начале этого месяца, добавив, что не считает целесообразным продолжать работу в условиях расследования. Он выразил уверенность, что «все прояснится».