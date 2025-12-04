Трамп: «Путин хотел бы вернуться к более нормальной жизни»

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, назвал переговоры его спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера с Владимиром Путиным 2 декабря «очень хорошими», при этом, по его словам, он не знает, к чему они в итоге приведут.

«Я не знаю, что делает Кремль. Я могу сказать вам, что у них была достаточно хорошая встреча с президентом Путиным. Мы это выясним, – заявил он. – Что выйдет из этой встречи, я не могу вам сказать, потому что для танго нужны двое». Трамп также непрямо подверг критике президента Украины Владимира Зеленского, отметив, что ещё в феврале 2025 года говорил ему, что у него «нет карт» и что с тех пор условия мира для Украины стали хуже.

Трамп отметил, что у Уиткоффа и Кушнера сложилось впечатление, что Путин «хотел бы завершить войну»: «Я думаю, что он хотел бы вернуться к более нормальной жизни. Я думаю, что он хотел бы вернуться к торговле с США вместо того, чтобы терять тысячи солдат в неделю».

Президент США прокомментировал итоги переговоров с Путиным спустя сутки после того, как они завершились. 4 декабря в Майами Уиткофф и Кушнер планируют встретиться с представителем Украины. Известно, что в переговорах примет участие глава Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров, который уже встречался с ними в конце ноября в гольф-клубе Уиткоффа.

Путин между тем подтвердил, что во время встречи в Кремле с представителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером 2 декабря российские представители не согласились с рядом пунктов американского плана по завершению войны России против Украины. Об этом Путин сказал в интервью индийской телекомпании India Today в преддверии своего визита в Индию. Сообщения об этом публикует ТАСС, само интервью пока полностью не опубликовано.

Российский президент также заявил, что Россия «в любом случае» возьмёт под контроль территории Украины, на которые она претендует, вооружённым или иным путём.

Помощник российского президента Юрий Ушаков сразу после встречи заявил, что «компромиссы пока найдены не были», и стороны «обсуждали не конкретные формулировки и решения, а суть». Сам Путин в интервью India Today назвал переговоры «очень полезными». По его словам, встреча с Уиткоффом и Кушнером продлилась «долго» (она длилась пять часов), так как пришлось пройти по каждому пункту мирных предложений, и Россия не согласилась с некоторыми из них.

Ряд комментаторов и СМИ на Западе считают, что Владимир Путин хочет «создать видимость переговоров», чтобы внести разлад между США и Европой, и на самом деле заинтересован в продолжении войны.

Госсекретарь США Марко Рубио ранее подтвердил, что одним из главных нерешенных при обсуждении мирного соглашения между Россией и Украиной вопросов является вопрос контроля над Донецкой областью. В интервью Fox News он сказал, что Украина и Россия сейчас «буквально сражаются за 30–50 километров Донецкой области», подконтрольных Украине. Рубио прямо не призвал Украину согласиться на российские требования и покинуть Донецкую область. Такое требование, по данным СМИ, содержалось в первоначальном плане США из 28 пунктов, в основу которого легли в том числе российские предложения.