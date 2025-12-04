Human Rights Watch: репрессивные законы криминализируют мирные протесты в Грузии

В Грузии в последнее время приняты репрессивные законы, которые необоснованно вмешиваются в право на мирные собрания и используются для подавления иного мнения, заявляет международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW).

«Наряду с жёсткими действиями полиции и высокими штрафами, эти меры нарушают право граждан на мирный протест, делают выражение несогласия всё более рискованным и оставляют критиков беззащитными перед наказанием», — говорится в заявлении.

Заместитель директора Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Георгий Гогия утверждает, что людей задерживают или назначают им чрезмерные штрафы за осуществление фундаментальных прав. В заявлении организации перечисляются все спорные законы, которые парламент принимал с ноября прошлого года, с целью ограничить свободу выражения мнений.

Среди них:

На первом этапе были увеличены штрафы за блокирование дороги, затем закон стал ещё жестче: первая санкция – административный арест до 15 суток, в случае повторного нарушения – уголовное наказание до 1 года лишения свободы.

Аналогичное наказание предусмотрено за сокрытие лица на демонстрации.

Запрещено использование лазеров на акциях.

«В совокупности эти законы превращают обычную протестную активность в поведение, наказуемое на уровне уголовных санкций, снижают ясность того, что является законным, а также значительно расширяют полномочия полиции вмешиваться в публичные собрания», - заявляют в HRW.

Как отмечает Human Rights Watch, список ограничительных мер, направленных против демонстрантов, достаточно широк. По новому закону полиция уже задержала десятки людей в административном порядке.

HRW призывает международных партнёров Грузии оказать давление на власти, «чтобы те немедленно прекратили этот репрессивный курс и восстановили пространство для мирных собраний».