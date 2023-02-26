Чеченская диаспора в Брюсселе провела акцию к годовщине войны в Украине и депортации народов

25 февраля на площади Альбертина в Брюсселе прошел массовый митинг представителей чеченской диаспоры, приуроченный к годовщине сталинской депортации чеченцев и ингушей, а также началу войны против Украины. Участниками стали порядка 200 представителей диаспоры из разных стран Европы.

«На посвященном депортации памятном митинге выступили представители разных диаспор – украинцы, белорусы, азербайджанцы, грузины. Также приехали чеченцы из Австрии, Германии, Франции, Финляндии и других стран, многие из них выступили, говоря о важности сохранения памяти о депортации и новых преступлениях Кремля», – рассказала сайту Кавказ.Реалии участвовавшая в акции представитель непризнанной Чеченской республики Ичкерия в Австрии Роза Дунаева.

Участники митинга держали флаги Ичкерии, Украины, Грузии, различные плакаты. После этого они присоединились к общему маршу против войны с Украиной.

По оценке организаторов, участниками шествия стали более 10 тысяч человек. Они несли плакаты с надписями «Путин, гори в аду», «Остановите Путина, остановите войну», «Украина победит – победит демократия», пели гимн Украины и народные песни.

Основательница организовавшей шествие украинской общественной организации Promote Ukraine Марта Барандий приняла делегацию чеченской диаспоры и дала слово председателю правительства Ичкерии за рубежом Ахмеду Закаеву, сообщил редакции почетный консул Чеченской республики Ичкерия за рубежом и чеченский общественный деятель Шамиль Албаков.

Завершением стало мероприятие в память погибших в депортации в арендованном зале. На всех этапах было от ста до двухсот участников, уточнил собеседник Кавказ.Реалии.

В сам день годовщины депортации, 23 февраля, в Париже состоялись два митинга, посвященных годовщине сталинской депортации чеченского и ингушского народов. В одном митинге приняли участие представители чеченской диаспоры, тему памяти о репрессиях в отношении вайнахов совместили с выступлением против российской агрессии в Украине, к которому присоединились украинские активисты. Также публичная акция чеченской диаспоры прошла перед офисом ООН в Вене. Ее организатором стало представительство непризнанной Чеченской республики Ичкерия в Австрии.

Траурные мероприятия прошли в Ингушетии у Мемориала памяти и славы в Назрани.