Черногория потребовала от российского дипломата покинуть страну

Министр экономического развития РФ Максим Решетников и вице-премьер, министр экономики самопровозглашенной республики Абхазия Кристина Озган накануне посетили Сухумский аэропорт.

Как пишет агентство «Апсныпресс», управляющий директор группы компаний «Базовый Элемент» Алексей Васильченко проинформировал о том, что завершено испытание покрытия взлетно-посадочной полосы аэродрома, протяженность которой составляет 3,6 км. По итогам проверки стало известно, что «в некоторых местах полотно требует усиления».

По его словам, в первый этап реализации проекта восстановления аэропорта вошли следующие объекты: 2,4 км взлетно–посадочной полосы, одна рулежная дорожка и перрон. Васильченко отметил, что перрон в рабочем состоянии, он позволяет разместить 5 воздушных судов.

Также планируется отремонтировать здание аэровокзала. По информации представителя российской компании, справа от аэровокзала находится зона строительства нового аэровокзального комплекса.

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«Мы будем возводить комплекс на 10 тысяч кв. м. с пропускной способностью в 435 человек в час. Это то, что можно сделать быстро, хорошо и запустить. Это позволит обслуживать до 1,5 млн пассажиров в год. Далее располагается зона грузового склада, служебно-техническая территория, топливно-заправочный комплекс и зона аварийно-спасательной станции. Это тот минимальный объем работ, который планируется произвести в рамках первого этапа», – сказал Васильченко.

По его словам, вторым этапом предусматривается развитие пассажиропотока до 2,5 млн человек в год, строительство двухэтажного терминала на месте старого. А площадка перед ним будет трансформирована в перрон, где могут стоять воздушные суда.

«Аэродром уникальный, он позволяет осуществлять посадки с двух курсов, что для черноморского побережья большая редкость», – сказал Алексей Васильченко.

Начальник управления аэропортовой деятельности Росавиации Александр Аверкиев заявил, что в ходе реализации проекта с ним согласовываю все технические решения.

Ранее абхазский президент говорил, что деньги на проектирование реконструкции сухумского аэропорта уже выделены. Он надеется, что аэропорт начнет принимать рейсы к январю 2024 года.

В ходе рабочего визита в Абхазию министр экономики России Максим Решетников посетил Абхазский государственный драматический театр им. С. Чанба, в свое время капитально отремонтированный за счет средств российской финансовой помощи, а также провел встречу с абхазским лидером Асланом Бжания.

Бжания и Решетников сообщили журналистам, что обсудили вопросы, связанные с социально-экономическим развитием Абхазии, обеспечением её энергетической безопасности и реализацией крупных инвестиционных проектов.

«Мы видим текущий туристический сезон и понимаем, насколько высок спрос и какие уникальные возможности для развития туризма есть в республике. Как и в любых крупных инвестиционных проектах, есть масса вопросов по инфраструктуре и по условиям. Мы с Асланом Георгиевичем сейчас обсудили общие подходы, они у нас одинаковые. Все эти проекты должны идти в первую очередь на пользу республике, создавая рабочие места, но заодно и решать вопросы инфраструктурного характера. Это и энергоснабжение, и водоснабжение, и канализация. Сейчас есть возможность их решить при реализации крупных проектов. В общем и целом, РФ помогала, помогает и будет помогать Абхазии становится экономически более самодостаточной, более самостоятельной, и движение это уже идет», – отметил министр экономики России.

Решетников обратил внимание на то, что в последние годы темп роста собственных доходов Абхазии существенно превышает темп роста помощи со стороны российского бюджета.