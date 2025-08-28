Число погибших в результате российской атаки на Киев возросло до 22

Число погибших в результате российской атаки на Киев 28 августа возросло до 22, заявил глава городской военной администрации Тимур Ткаченко. Ранее сообщалось о 19 погибших. Среди погибших четверо детей. Повреждены 225 жилых домов.

В Дарницком районе столицы на улице Бориспольской вечером в четверг продолжался разбор завалов пятиэтажного жилого дома, который после утреннего удара обрушился почти полностью. По оценкам властей, под завалами могут оставаться до десяти человек.

Украинская сторона утверждает, что при атаке на Киев российские военные применили ударные беспилотники «Шахед» и ракеты различных типов, включая аэробаллистические Х-47М2 «Кинжал».

Минобороны России в своей ежедневной сводке отдельно Киев не упоминало. В ведомстве заявили, что целью ночных ударов стали «предприятия военно-промышленного комплекса и военные авиабазы».

Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя удары, заявил, что Москва сохраняет заинтересованность в продолжении переговорного процесса и не видит противоречий в том, что параллельно военные наносят удары «по объектам военной инфраструктуры».