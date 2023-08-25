CNN провела геолокацию остатков самолёта Пригожина

Фюзеляж самолёта, в котором, как сообщалось, находился Евгений Пригожин, не имел каких-то крупных повреждений до момента падения на землю - к такому выводу пришли специалисты, работающие с радиолокационными приборами наблюдения. На снимке, сделанном по технологии SAR (Synthetic aperture radar) и предоставленном каналу CNN компанией Umbra Lab, видно, что район падения напоминает удлинённый овал, примерно совпадающий с формой фюзеляжа.

Этот вывод подтверждается данными видеолокации и показанными телеканалом кадрами, на которых заметен падающий с неба фюзеляж с двигателями и, похоже, только одним крылом.

При том, что большинство обломков самолёта лежат рядом с фюзеляжем на окраине леса, другие мелкие обломки самолета разбросаны в других местах. Хвостовой киль - примерно в двух километрах к юго-востоку от основного места падения самолета. Геолокация, проведенная CNN, показала, что части хвостового оперения самолёта находятся на поляне вблизи нескольких домов.

Пресс-секретарь Пентагона опроверг информацию агентства Reuters о ракетной атаке - как одной из версий, рассматриваемых в Вашингтоне.