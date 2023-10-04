CNN: США передадут Украине конфискованное иранское оружие

США передадут Украине тысячи конфискованного иранского оружия и патронов. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников.

Это может помочь смягчить нехватку вооружений, с которой сталкиваются украинские войска, ожидающие дополнительных средств и техники от США и их союзников.

Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что в понедельник Украине уже были переданы более миллиона патронов из конфискованных иранских боеприпасов. В заявлении сказано, что правительство получило право собственности на эти боеприпасы 20 июля 2023 года через гражданские иски Министерства юстиции.

В июле Министерство юстиции объявило, что оно добивается конфискации «более 9 000 винтовок, 284 пулеметов, примерно 194 гранатометов, более 70 противотанковых управляемых ракет и более 700 000 патронов», захваченных американскими военными в Иране.

По данным CNN, администрация президента США уже несколько месяцев размышляла над тем, как законно передать Украине оружие, которое хранится на объектах CENTCOM по всему Ближнему Востоку.

За последний год Военно-морские силы США конфисковали тысячи иранских автоматов и более миллиона патронов с судов, используемых Ираном для доставки оружия в Йемен.