Дональд Трамп в суде отказался признать вину по делу о выплатах порноактрисе

Капитан Федеральной службы охраны (ФСО) Глеб Каракулов, работавший до середины октября 2022 года инженером в управлении, которое обеспечивало для президента России Владимира Путина секретную связь, уехал за границу и осудил войну против Украины. Центр «Досье» во вторник опубликовал интервью с Каракуловым, в котором тот рассказывает подробности о своей работе и принятом решении уехать. «Досье» подчёркивает, что Каракулов - самый высокопоставленный сотрудник спецслужб с начала полномасштабного вторжения России в Украину, который сбежал из страны и осудил войну. В России против него возбудили дело о дезертирстве.

Как и почему офицер бежал из России

Капитан Каракулов в интервью рассказал, что главной причиной отъезда стало широкомасштабное вторжение в Украину. По словам бывшего сотрудника ФСО, он «просто не мог находиться на службе у этого президента». Он назвал Путина «военным преступником» и сказал, что не счёл возможным более находиться у него на службе.

Каракулов рассказал о подробностях своего бегства. В октябре он был отправлен в командировку в Казахстан. Туда же приехали его жена и ребёнок. Оттуда в последний день командировки Каракулова он с семьёй вылетел в Стамбул по служебному паспорту. Его «хватились» тем же вечером, однако он был уже в Турции.

Дворец, спецпоезд и карантин

Офицер рассказал ряд подробностей о том, как работает ФСО, назвав эту спецслужбу «очень самостоятельной организацией». Владимир Путин, по его словам, не пользуется ни мобильным телефоном, ни интернетом. «Вся информация, которую он получает, — только от людей, которые непосредственно близки. Он живет в своего рода информационном вакууме», - утверждает офицер спецсвязи. Также он подтвердил, что люди, которые должны будут находиться в одном помещении с Путиным, по-прежнему проходят двухнедельный карантин. По словам Каракулова, ему не известно о том, чтобы президент тяжело болел.

Сам Каракулов не бывал в так называемом дворце Путина под Геленджиком, однако сослался на одного из своих коллег, который часто туда ездит и проверяет связь. Тот подтвердил, что речь идёт об объекте, который использует Путин. Также офицер подтвердил то, что Путин пользуется спецпоездом.

«Ещё у президента есть переговорная кабина, которую мы возим в каждую загранкомандировку. Это место, из которого можно проводить переговоры с гарантированной секретностью. Кабина, конечно, громоздкая. Это такой куб высотой около 2,5 м. Внутри организованы рабочее место и телефон, через который можно говорить, не опасаясь, что разговор может услышать или считать иностранная разведка» – рассказал Каракулов. Он также подтвердил, что рабочие кабинеты Путина в Петербурге, Сочи и Ново-Огарёво - совершенно идентичные по интерьеру.

«Два разных человека»

Капитан ФСО охарактеризовал Путина 2009 года и нынешнего президента России как «двух разных людей» по своему поведению. «Сейчас он очень замкнулся. Он оградил себя от всего мира всевозможными барьерами, тем же самым карантином, отсутствием информации. Исказилось у него восприятие действительности» - говорит он. Большинство его бывших коллег по ФСО в публичных разговорах, по его словам, поддерживает Путина и войну. Тем не менее, Каракулов обратился и к ним, и к другим российским офицерам с призывом, как он выразился, не исполнять преступных приказов. «Сотрудники ФСО находятся постоянно вокруг президента. Вы можете просто зайти и дать понять, что это преступление. И в ваших руках возможность очень быстро остановить это безумство» – заявил Каракулов.

Представители российских властей интервью с бывшим сотрудником ФСО пока не комментировали.