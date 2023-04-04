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Дональд Трамп в суде отказался признать вину по делу о выплатах порноактрисе
Бывший президент США Дональд Трамп в суде Нью-Йорка отказался признать вину по 34 пунктам обвинения в фальсификации деловых документов. Дело связано с расследованием о выплате Трампом денег порноактрисе за молчание.
Ранее во вторник Трамп был взят под стражу в офисе окружного прокурора Манхэттена. Вскоре после этого политика, который днем ранее добровольно прибыл в Нью-Йорк, доставили в зал суда для предъявления обвинений. Отмечалось, что взятие под стражу - это формальная процедура, и после заседания Трампа отпустят до следующих судебных слушаний.
Дональд Трамп - первый в истории США бывший президент, которому инкриминируют совершение преступлений. Разбирательство связано с выплатой 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниэлс за молчание о предполагаемой сексуальной связи с Трампом в 2016 году. Прокуратура Манхэттена считает, что экс-президент нарушил избирательное законодательство, использовав деньги избирательного фонда.
Политик ранее называл дело против него политически мотивированным. Его оппоненты это отрицают.
Белый дом отказался обсуждать меры безопасности, но сказал, что правительство «всегда готово» к тому, что может произойти, если вспыхнут протесты в поддержку или против Трампа и прокурора окружного суда Элвина Брэгга, обвинителя по данному делу, отмечает «Голос Америки».
Трамп вновь выдвинул свою кандидатуру на пост президента на выборах в 2024 году. Уголовное преследование этому не мешает.
Другие новости дня
Шалва Папуашвили поздравил Финляндию с вступлением в НАТО
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили поздравил Финляндию со вступлением в НАТО в социальной сети.
Как отмечает председатель парламента, Грузия привержена тесному сотрудничеству во имя вступления в НАТО и укрепления мира и безопасности во всем мире.
«Поздравляю Финляндию со вступлением в НАТО. НАТО теперь сильнее и сплоченнее, а Европа с Финляндией стала еще более безопасным местом. Грузия привержена тесному сотрудничеству во имя вступления в НАТО и укрепления мира и безопасности в мире», - написал Шалва Папуашвили на своей странице в Twitter.
- Сегодня, 4 апреля, Финляндия стала 31-й страной, вступившей в НАТО. Событие совпало с годовщиной основания альянса 4 апреля 1949 года. Процесс стал самым быстрым в истории организации, отмечают наблюдатели. Ему предшествовали три десятилетия военного нейтралитета.
Россия передала Беларуси комплекс, способный применить ядерные ракеты
Вооруженные силы Беларуси получили от России комплекс «Искандер-М», способный применять тактические ядерные боеприпасы. Часть самолетов штурмовой авиации Беларуси также получили способность наносить удары «средствами поражения в ядерном оснащении». Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.
По его словам, «с 3 апреля на одном из российских полигонов начато обучение белорусских расчетов порядку применения» поставленного оружия «для защиты союзного государства».
О размещении тактического ядерного оружия в Беларуси объявил в конце марта президент России Владимир Путин, обосновав это решение просьбой со стороны белорусского руководства.
Одновременно с этим действующий президент Беларуси Александр Лукашенко отдал распоряжение военным восстановить площадки, на которых были расположены ядерные боеголовки, и заявил о готовности договориться с Путиным о введении в Беларусь стратегического ядерного оружия. Лукашенко заявил, что «если руководство России поймет, что будет развал России, ядерное оружие будет применено». В связи с этим он назвал «чрезвычайно опасными» планы контрнаступления Вооруженных сил Украины.
В ответ власти Украины потребовали созвать экстренное заседание Совбеза ООН, а глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в случае размещения ядерного оружия в Беларуси Евросоюз введет против Минска и Москвы новые санкции.
Саломе Зурабишвили не создает никакое движение – пресс-служба
Администрация президента Грузии сегодня заявила, что мероприятия, которые проводит президент Саломе Зурабишвили, не направлены на «основание или формирование какого-либо движения».
Телеканал «Пирвели» накануне утверждал, что Зурабишвили начала собственную политическую игру и поддерживает создание «общеевропейского женского фронта» и ведет переговоры с женщинами-депутатами парламента Грузии, пишет агентство «Новости-Грузия».
Администрация президента сообщила, что ближайшее планируемое крупное мероприятие – встреча с представительницами различных сфер, которая пройдет 9 апреля, но оно преследует цель вместе отметить важную дату в истории Грузии. Встреча пройдет в Театре оперы и балета.
«9 апреля, в один из самых важных дней в современной истории Грузии, президент Грузии принимает женщин из разных сфер в Тбилисском государственном театре оперы и балета, чтобы вместе отметить эту важную дату и выразить поддержку европейскому будущему Грузии.
В связи с попытками ввести общественность в заблуждение, здесь уточняем, что, как и другие мероприятия, проводимые под эгидой Президента, данное мероприятие также является аполитичным и не преследует цели создания или формирования какого-либо движения», – заявляет администрация президента.
Дональд Трамп формально взят под стражу в связи с заседанием суда
Бывший президент США Дональд Трамп взят под стражу в офисе окружного прокурора Манхэттена, сообщает CNN. В ближайшее время Трампа, который добровольно прибыл в Нью-Йорк в понедельник, должны доставить в зал суда, где ему будет предъявлены официальные обвинения в финансовых махинациях.
Отмечается, что взятие под стражу - формальная процедура, и после предъявления обвинений Трампа отпустят до следующего судебного заседания.
Дональд Трамп - первый в истории США бывший президент, которому инкриминируют совершение преступлений. В обвинениях - 33 пункта, один из них касается выплаты 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание о сексуальных связях с Трампом в 2016 году. Окружная прокуратура Манхэттена считает, что экс-президент США нарушил избирательное законодательство, использовав деньги избирательного фонда. Политик называет дело против него политически мотивированным, его оппоненты это отрицают.
Трамп выдвинул свою кандидатуру на пост президента на выборах в 2024 году. Уголовное преследование этому не мешает.
США выделяют новый пакет военной помощи Украине на $2,6 млрд
Соединенные Штаты объявили во вторник, 4 апреля, о новом пакете военной помощи для Украины. Его общая сумма составит 2,6 миллиарда долларов.
Как сообщили в американском Министерстве обороны, в этот пакет, среди прочего, войдет большое количество боеприпасов для реактивных систем залпового огня HIMARS, а также обычных артиллерийских снарядов.
Немедленная помощь включает противотанковые системы, стрелковое оружие, транспортные средства для тяжелого оборудования и техническое обслуживание, передает Associated Press. В связи с решением о новой партии помощи агентство отмечает подготовку ВСУ к весеннему наступлению против вторгшейся в страну российской армии.
В пакет также входят боеприпасы для комплексов воздушной обороны Patriot и NASAMS, ракеты для боевых машин пехоты Bradley. Большая часть помощи - на 2,1 милиларда - предоставляется в рамках Инициативы содействия безопасности Украине (USAI). Из этих средств оплачивается закупка оборудования для оборонной промышленности. Оставшиеся 500 миллионов - это боеприпасы и техника, которые берутся из существующих американских запасов, а значит они поступят на фронт раньше.
«Мы очень ценим все, что сделали Соединенные Штаты, особенно за последний месяц, чтобы помочь нашим войскам подготовиться к контрнаступлению», - заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в штаб-квартире НАТО в Брюсселе перед встречей с госсекретарем Энтони Блинкеном. Сам Блинкен в комментарии подчеркивал, что передаваемое вооружение и оборудование Украина использует для самообороны.
С момента начала полномасштабного российского вооруженного вторжения в Украину в конце февраля 2022 года общий объем американской помощи Киеву в сфере безопасности превысил 35 миллиардов долларов. Американские власти подчеркивают, что готовы поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
Югоосетинская делегация принимает участие в Женевских дискуссиях
В Женеве во вторник начался двухдневный 57-й раунд дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Как сообщает пресс-служба МИД самопровозглашенной республики Южная Осетия, в рамках первого дня работы югоосетинская делегация провела встречи с сопредседателями и модераторами 1-й и 2-й рабочих групп, на которых были обсуждены ключевые вопросы, входящие в повестку основного дня дискуссий.
«Состоялся обстоятельный обмен мнениями относительно необходимости продолжения Женевского процесса и возврата к регулярному режиму проведения раундов дискуссий как важному фактору сохранения стабильности и безопасности в регионе», - сказали информагентству «Рес» в пресс-службе.
Там отметили, что югоосетинская делегация провела на полях форума несколько двусторонних встреч с другими делегациями участвующих сторон, в ходе которых подтвердила приверженность своим принципиальным позициям по вопросам, которые будут обсуждаться 5 апреля в рамках основного дня работы.
Бывший мэр Еревана назначен советником премьер-министра Армении
Бывший мэр Еревана Грачья Саргсян назначен советником премьер-министра Армении. Решение об этом опубликовано на официальном сайте правительства РА.
Саргсян подал в отставку с поста мэра 17 марта. Он руководил городом ровно 15 месяцев.
Внеочередные выборы мэра Еревана назначены на 11 апреля, сообщает Радио Азатутюн
Президент Грузии: Финляндия стала 31-й страной НАТО, история написана
Президент Грузии Саломе Зурабишвили приветствовала вступление Финляндии в НАТО.
«Финляндия стала 31-й страной НАТО, история написана. Поздравляем! Это сильная мотивация. Грузия останется верной евроатлантической интеграции», - написала Зурабишвили в Twitter.
Сегодня Финляндия официально вступила в НАТО, пишет SOVA. Событие совпало с годовщиной основания альянса 4 апреля 1949 года.
Процесс стал самым быстрым в истории организации, отмечают наблюдатели. Ему предшествовали три десятилетия военного нейтралитета.
Суд отправил Трепову под арест до июня - по делу о гибели блогера Татарского
Басманный суд Москвы отправил под арест петербурженку Дарью Трепову, обвиняемую в совершении теракта. Дело связано со взрывом в кафе Санкт-Петербурга и гибелью провоенного блогера Владлена Татарского (настоящее имя - Максим Фомин). При взрыве также пострадали десятки людей.
«Суд находит ходатайство следствия подлежащим удовлетворению. (...) Избрать в отношении Треповой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 2 июня 2023 года», - говорится в решении судьи Валентины Левашовой.
Ранее Следственный комитет России предъявил обвинения Дарье Треповой по статье о теракте, совершенном организованной группой - в связи со взрывом 2 апреля в кафе в Петербурге, в результате которого погиб освещавший войну в Украине с радикально пророссийских позиций Татарский.
Следствие потребовало заключить Трепову под стражу.
Во второй половине дня вторника следователь заявил ходатайство об удалении прессы из зала, сославшись на то, что «гласное рассмотрение может нарушить неприкосновенность частной жизни» участников по делу. Судья Левашова позднее спросила Трепову, поддерживает ли она такое решение. Обвиняемая ответила отрицательно, как и адвокат Даниил Берман. В итоге судья решила вывести прессу из зала, передает «Медиазона».
Трепова на вечере Татарского в петербургском кафе передала ему статуэтку, которая, по данным следствия, была начинена взрывчаткой. В результате взрыва Татарский погиб, около 40 человек пострадали. Трепова была задержана на следующее утро. Следственный комитет утверждает, что она выполняла указания неких лиц, находящихся на территории Украины. В Национальном антитеррористическом комитете заявляли, что убийство Татарского было спланировано спецслужбами Украины с привлечением сторонников ФБК Алексея Навального. В ФБК это отрицают, в Киеве также не взяли на себя ответственность за убийство.
Издание «Фонтанка» утверждает, что ему стали известны некоторые подробности допроса Дарьи Треповой после задержания. Утверждается, что 26-летняя петербурженка якобы познакомилась в интернете с неким активистом из Украины и начала выполнять его задания, за успешное выполнение которых ей якобы обещали переезд в Киев и работу редактора. Утверждается, что среди заданий было знакомство с Татарским, а затем передача ему статуэтки, которую ей самой передали через таксиста. По ее словам, как их приводит «Фонтанка», она не знала, что в статуэтке взрывчатка.
Комментариев задержанной Треповой о том, соответствует ли такое изложение допроса действительности, нет. Живущий в Киеве журналист Роман Попков, которого ряд телеграм-каналов упоминал в качестве человека, который мог быть «куратором» Треповой, категорически это отверг. Он подтвердил, что общался с ней и сам является противником российских властей и выступает в поддержку Украины, однако отверг какую-либо причастность к убийству Татарского.
Представители российских властей в связи с гибелью Татарского в резких выражениях обрушились на своих политических противников, в том числе живущих за границей. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что «навальные, волковы, пономаревы и прочие ходорковские стали просто заурядными террористами и убийцами». На основании чего он сделал такой вывод - неизвестно; в частности, Алексей Навальный находится в колонии и вообще не комментировал взрыв в Петербурге. Бывший директор ФБК Иван Жданов написал у себя в телеграме, что Фонд борьбы с коррупцией непричастен к убийству Татарского. Он назвал заявления о причастности ФБК попыткой «навесить» на организацию ложное обвинение в терроризме. Еще один соратник Алексея Навального Леонид Волков тоже назвал их попыткой «переложить с больной головы на здоровую». Илья Пономарев, ранее намекавший на некую связь с «вооруженным подпольем», также не заявлял о том, что за взрывом стоят его сторонники.
Представители властей Украины отрицают причастность спецслужб страны к убийству Татарского, заявляя о внутрироссийской политической борьбе как его причине.
- Взрыв в кафе в центре Санкт-Петербурга произошел 2 апреля около 19 часов вечера. Там проходил творческий вечер прокремлевского военного блогера Владлена Татарского (настоящее имя Максим Фомин). По свидетельствам очевидцев, одна из слушательниц, представившись художницей, подарила Татарскому гипсовую статуэтку якобы своего изготовления. Вскоре статуэтка взорвалась. Владлен Татарский погиб на месте, более 30 слушателей получили ранения. По подозрению в совершении преступления была задержана Дарья Трепова.
- Владлен Татарский поддерживал войну России в Украине. В прошлом он воевал в составе отрядов пророссийских сепаратистов в Донбассе. Украинские СМИ называют его кремлевским пропагандистом. Татарский вел телеграм-канал, у него более 500 тысяч подписчиков. Российские СМИ пишут, что на творческом вечере 2 апреля присутствовали приблизительно 100 человек.
- 3 марта президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Максима Фомина посмертно орденом Мужества.
Глава LVMH Бернар Арно возглавил рейтинг богатейших людей Forbes
Глава французской группы LVMH Бернар Арно возглавил ежегодный рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes. Состояние бизнесмена оценивается в 211 миллиардов долларов.
Второе место в рейтинге занял владелец Tesla Илон Маск с состоянием 180 миллиардов долларов. Замыкает тройку лидеров основатель Amazon Джефф Безос. Его состояние оценивается в 114 миллиардов долларов.
В прошлом году список Forbes возглавлял Маск. Его состояние тогда оценивалось в 219 миллиардов долларов. Арно находился на третьем месте.
LVMH – производит предметы роскоши под брендами Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Moët & Chandon, Hennessy и другими – всего 75 марок.
Самым богатым россиянином, по версии Forbes, стал владелец компании «Еврохим» Андрей Мельниченко с состоянием более 25 миллиардов долларов. На втором месте – владелец «Норильского никеля» Владимир Потанин. Его состояние оценивается почти в 24 миллиарда долларов. На третьем месте владелец НЛМК Владимир Лисин с состоянием чуть более 22 миллиардов долларов. Все трое находятся под западными санкциями.
Всего в списке Forbes представлены 110 россиян – на 22 человека больше, чем в прошлом году, но меньше, чем в 2021-м. Тогда Россию представляли 123 бизнесмена.
Совокупное состояние российских миллиардеров выросло с прошлогодних 353 миллиардов долларов до 505 миллиардов. В 2022 году рейтинг составлялся в период сильной паники на рынках, вызванной началом войны России с Украиной. Акции многих компаний рухнули, а бизнесмены передавали свои активы родственникам.
В 2021 году состояние российских миллиардеров оценивалось в 606 миллиардов долларов.
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В Гали возобновили выдачу видов на жительство
В Гальском районе самопровозглашенной республики Абхазия возобновили выдачу видов на жительство.
ГалМедиа сообщило, что в паспортное отделение по Гальскому району паспортного управления МВД поступило 400 бланков ВНЖ. Их получат жители города Гали и сел Гальского района.
«Списки вывешены в фойе паспортного отделения, выдача документов производится в рабочем порядке ежедневно с 9:00 до 18:00, кроме выходных дней», – говорится в сообщении.
Недавно депутаты абхазского парламента внесли изменения в закон «О правовом положении иностранных граждан». Согласно поправкам, выдачу видов на жительство продолжит центральный или территориальный орган госуправления в области внутренних дел.
Ранее также сообщалось, что выдача документов была приостановлена в связи с неисправностью принтера.
Отметим, что у большинства жителей Гальского района нет абхазских паспортов. В декабре 2022 года абхазский Кабмин продлил срок действия формы №9, которая позволяет владельцу пересекать Ингурский мост. Форма №9 выдается, если человек подал документы на абхазское гражданство или вид на жительство.
Бывший замглавы СГБ Грузии приговорен к пяти годам тюрьмы
Бывший замглавы Службы Госбезопасности Грузии Сосо Гогашвили приговорен к 5 годам лишения свободы. Решение огласил судья Тбилисского городского суда.
Гогашвили был признан виновным по всем пунктам обвинения: незаконное приобретение-хранение-ношение огнестрельного оружия, злоупотребление служебным положением и распространение личной информации или персональных данных. Дело помечено грифом секретно, напоминает СОВА.
Сосо Гогашвили был задержан спецназом в своем доме в Тбилиси в ночь на 16 июля 2022-го. За несколько часов до этого он пообещал лидерам правящей партии «Грузинская мечта» обнародовать разоблачения. На своей странице в соцсети Facebook Гогашвили написал, что в октябре 2021 года получил дополнительные доказательства фальсификаций на парламентских выборах, и «после долгих раздумий» решил «покончить с этим навсегда».
Сосо Гогашвили покинул «Грузинскую мечту» в октябре 2020 года. В 2015-2018 годах он работал заместителем начальника Службы государственной безопасности. До того, в 2014-м, был начальником Генеральной инспекции МВД. Гогашвили руководил спецоперацией в Панкисском ущелье, в ходе которой спецназом был убит 19-летний Темирлан Мачаликашвили.
Опубликовано новое заключение о состоянии Михаила Саакашвили
Аппарат народного защитника опубликовал очередной тревожный отчет врачебного совета после посещения 2 апреля заключенного третьего президента Грузии Михаила Саакашвили в клинике «Вивамед».
Состояние больного ухудшилось по сравнению с предыдущим визитом 19 февраля, заявляют врачи. По их оценке, организм вступил в фазу активного катаболизма – процесса расщепления тканей.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», в отчете отмечено, что Саакашвили похудел за это время еще на 4 килограмма; у него выраженная саркопения, атрофия мышц, выраженная кахексия 4 степени; двигательная активность сильно ограничена из-за общей слабости и слабости мышц; при попытке встать резкое падение давления со 120/90 до 78/40, что сопровождается потерей равновесия и координации; значительное снижение психических функций и депрессия;
Риски и прогнозы:
- В случае дальнейшего похудения Саакашвили будет полностью прикован к постели из-за слабости и риска разрыва мышц;
- Критический вес для Саакашвили составляет 52-53 килограмма, после которого начнутся необратимые изменения в организме (сейчас экс-президент весит около 60 кг при росте 195 см);
- Усиление периферической и вегетативной невропатии;
- Бесконтрольное передвижение больного опасно, высок риск падения и переломов, что приведет к каскадному развитию критических осложнений (кровотечение, инфекция, тромбоз глубоких вен) с высокой вероятностью летального исхода.
Авторы заявления отмечают, что 2 апреля медики осмотрели пациента, однако в связи с тем, что визит был совершен в нерабочий день, на месте не удалось провести беседу с лечащим врачом или ознакомиться с медицинской документацией.
Ранее независимая экспертиза центра «Эмпатия» заявила о более 20 диагнозах, которые в комплексе создают угрожающую картину. В том числе речь идет о кахексии — неконтролируемой потере веса, анорексии, прогрессирующей деменции, заболеваниях опорно-двигательного аппарата и нервной системы.
- В правительстве исключают передачу Саакашвили на лечение другой стране. Власти Грузии настаивают, что разговоры о критическом состоянии Саакашвили — часть пиар-кампании, а сам он преступник, который занимается членовредительством, не слушается врачей и симулирует с целью добиться своего освобождения.
- Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил во время дисскуссии на Мюнхенской конференции по безопасности, что Саакашвили — «хороший актер» и его критическое состояние — это инсценировка.
Сейм Литвы запретил россиянам без ПМЖ покупать недвижимость
Сейм Литвы во вторник одобрил в окончательном чтении законопроект об ограничениях по отношению к гражданам России в связи с широкомасштабным вторжением в Украину. По сравнению с первоначальным вариантом законопроекта, он был смягчён.
Документ предусматривает ограничение права граждан России на приобретение недвижимости в Литве. Покупка россиянами и их компаниями недвижимости будет запрещена. Исключения коснутся только граждан России, имеющих в Литве постоянный вид на жительство или вступающих в наследство. Первоначальный вариант предусматривал полный запрет, как для россиян, так и для граждан Беларуси.
Решено также не вводить полный запрет на предоставление гражданам России литовского гражданства. Его по-прежнему смогут получать те, кто отвечает требованиям закона о натурализации, то есть, в частности, прожил в стране более десяти лет или имеет литовские корни.
Заместительница министра иностранных дел Литвы Йовита Нелюпшене ранее заявляла, что в 2022 году путем натурализации гражданство Литвы было предоставлено 29 гражданам России. Планы литовских властей полностью запретить россиянам получение гражданства и покупку недвижимости вызывали противоречивую реакцию. В частности, живущая в эмиграции российский оппозиционный политик Любовь Соболь написала открытое письмо лидерам фракций Сейма с призывом отказаться от этих ограничений. Она утверждала, что те россияне, которые имеют в Литве вид на жительство и связывают свою жизнь с этой страной, выступают против режима Владимира Путина и войны в Украине.
Срок действия ограничительных мер - один год (до мая 2024 года).
Финляндия официально стала членом НАТО
Финляндия сегодня официально стала членом НАТО. Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто подписал документ о вступлении страны в альянс. После этого в Брюсселе, в штаб-квартире Североатлантического союза прошла церемония поднятия финского флага.
Финляндия стала 31-й страной, присоединившейся к НАТО.
Хельсинки ранее придерживался нейтралитета. Заявка на присоединение к военному союзу была подана в мае на фоне российского вооружённого нападения на Украину. Финские власти отметили, что руководствовались соображениями безопасности, так как страна имеет достаточно протяжённую границу с Россией — более 1300 километров.
После присоединения Финляндии к НАТО граница стран-участниц союза с РФ увеличится более чем в двое с нынешних 1215 километров.
МИД России заявил, что Москва в ответ на присоединение Хельсинки к Североатлантическому союзу примет ответные меры «как военно-технического, так и иного характера». «Североатлантическим альянсом сделан очередной шаг по приближению к территории России», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
МИД также отметил, что присоединение Финляндии к НАТО не может не отразиться негативно и на двусторонних отношениях Москвы и Хельсинки.
С сентября 2022 года Финляндия, как и многие другие европейские страны, сократила выдачу виз для россиян в два раза. Диппредставительства рассматривают в день только 100 заявлений на туристические визы со всей России.
На фоне сообщений о вступлении Финляндии в военный союз финский МИД сообщил о приостановке работы своего консульства в Петрозаводске. Оно было открыто в 1990 году. Ведомство отметило, что сейчас нет необходимости содержать дипмиссию в Карелии, так как в её основных функциях «произошло значительное сокращение». В январе по аналогичной причине было закрыто консульство в Мурманске.
Одновременно с Финляндией заявку на вступление в НАТО подавала Швеция, но она пока ждёт одобрения Венгрии и Турции. Анкара, в частности, требует выдачи представителей Рабочей партии Курдистана. Турецкие власти считают её террористической организацией.
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Артём Усс, бежавший от суда в Италии, заявил, что находится в России
Сын губернатора Красноярского края, бизнесмен Артём Усс, бежавший в прошлом месяце из-под домашнего ареста в Италии, находится в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на самого Усса-младшего.
Об исчезновении Артёма Усса стало известно после того, как суд первой инстанции в Италии одобрил запрос на его экстрадицию в США, где его подозревают в преступной деятельности, направленной, в том числе, на обход санкционного режима в отношении России.
Усс подтвердил, что бежал из-под домашнего ареста, заявил РИА «Новости», что был «вынужден» это сделать, поскольку не верил в объективность итальянского правосудия. Подробности о том, как произошёл побег и как Усс смог пересечь границу и оказаться в России, пока не приводятся.
При этом в самой России против Усса-младшего возбуждено уголовное дело по статье об особо крупном отмывании денег организованной группой. Мещанский суд Москвы выдал санкцию на его заочный арест. Это произошло уже после того, как Усс был задержан в Италии. Адвокат бизнесмена Владимир Жеребенков прямо говорил, что это дело «призвано вытащить Усса из Италии». Не сообщалось, однако, о том, чтобы дело было прекращено.
- 23 марта сын губернатора Красноярского края Артём Усс, задержанный ранее в Италии по международному ордеру, сбежал из-под домашнего ареста. Накануне побега стало известно, что суд в Милане одобрил экстрадицию Усса в США по обвинению в торговле нефтью в обход санкций и банковском мошенничестве.
- Усс, по данным американского следствия, перепродавал сотни миллионов баррелей нефти из находящейся под санкциями США Венесуэлы российским и китайским покупателям. В Нью-Йорке 41-летний бизнесмен обвиняется кроме того в перепродаже электроники, используемой в оружейном производстве. Власти США утверждают, что компании Усса покупала электронику и отправляли её в Россию производителям, входящим в санкционный список. Речь идёт, в том числе, о современных полупроводниках и микропроцессорах, которые используются в российских истребителях, ракетных системах, корректируемых боеприпасах, радарах и спутниках.
- При побеге Усс мог воспользоваться частным самолётом и поддельными документами. Об этом в понедельник сообщало издание La Repubblica со ссылкой на источники. Издание предполагает, что ему помогли бежать российские спецслужбы. Уточняется, что покинув квартиру в Милане, Усс-младший сел в машину, за рулем которой был другой человек. Перед этим он срезал электронный браслет, по которому власти могли отследить его перемещение. Сардинское издание Cagliaripad также сообщало о том, что Усс вылетел из Милана на частном самолёте и, вероятно, по поддельным документам. Оно отмечало, что вылететь он мог именно на Сардинию. Дальше следы Усса теряются.
В Абхазии отменили веерные отключения электроэнергии
В самопровозглашенной республике Абхазия отменили введенные в конце ноября 2022 года ограничения на подачу электроэнергии. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на администрацию Сухумского управления электросетями.
«В связи с уменьшением нагрузок в электросетях, ограничения на подачу электроэнергии на всей территории Абхазии сняты. Однако при увеличении нагрузок вероятность введения ограничений не исключена», – добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось об увеличении уровня воды в Джварском водохранилище «Ингури ГЭС». Руководство станции сообщило, что из-за паводков будет пускать большие объемы воды в русло реки Ингури.
График отключений электричества был введен по всей Абхазии в конце ноября из-за возросшего энергопотребления в зимний период и уменьшением уровня воды в водохранилище «Ингури ГЭС». С ноября по 25 марта по просьбе абхазского правительства Россия обеспечивала электричеством Сухуми и всю западную часть Абхазии, восточная часть получала электроэнергию от «Ингури ГЭС».
Капитан ФСО бежал из России и рассказал о своей работе на Путина
Капитан Федеральной службы охраны (ФСО) Глеб Каракулов, работавший до середины октября 2022 года инженером в управлении, которое обеспечивало для президента России Владимира Путина секретную связь, уехал за границу и осудил войну против Украины. Центр «Досье» во вторник опубликовал интервью с Каракуловым, в котором тот рассказывает подробности о своей работе и принятом решении уехать. «Досье» подчёркивает, что Каракулов - самый высокопоставленный сотрудник спецслужб с начала полномасштабного вторжения России в Украину, который сбежал из страны и осудил войну. В России против него возбудили дело о дезертирстве.
Как и почему офицер бежал из России
Капитан Каракулов в интервью рассказал, что главной причиной отъезда стало широкомасштабное вторжение в Украину. По словам бывшего сотрудника ФСО, он «просто не мог находиться на службе у этого президента». Он назвал Путина «военным преступником» и сказал, что не счёл возможным более находиться у него на службе.
Каракулов рассказал о подробностях своего бегства. В октябре он был отправлен в командировку в Казахстан. Туда же приехали его жена и ребёнок. Оттуда в последний день командировки Каракулова он с семьёй вылетел в Стамбул по служебному паспорту. Его «хватились» тем же вечером, однако он был уже в Турции.
Дворец, спецпоезд и карантин
Офицер рассказал ряд подробностей о том, как работает ФСО, назвав эту спецслужбу «очень самостоятельной организацией». Владимир Путин, по его словам, не пользуется ни мобильным телефоном, ни интернетом. «Вся информация, которую он получает, — только от людей, которые непосредственно близки. Он живет в своего рода информационном вакууме», - утверждает офицер спецсвязи. Также он подтвердил, что люди, которые должны будут находиться в одном помещении с Путиным, по-прежнему проходят двухнедельный карантин. По словам Каракулова, ему не известно о том, чтобы президент тяжело болел.
Сам Каракулов не бывал в так называемом дворце Путина под Геленджиком, однако сослался на одного из своих коллег, который часто туда ездит и проверяет связь. Тот подтвердил, что речь идёт об объекте, который использует Путин. Также офицер подтвердил то, что Путин пользуется спецпоездом.
«Ещё у президента есть переговорная кабина, которую мы возим в каждую загранкомандировку. Это место, из которого можно проводить переговоры с гарантированной секретностью. Кабина, конечно, громоздкая. Это такой куб высотой около 2,5 м. Внутри организованы рабочее место и телефон, через который можно говорить, не опасаясь, что разговор может услышать или считать иностранная разведка» – рассказал Каракулов. Он также подтвердил, что рабочие кабинеты Путина в Петербурге, Сочи и Ново-Огарёво - совершенно идентичные по интерьеру.
«Два разных человека»
Капитан ФСО охарактеризовал Путина 2009 года и нынешнего президента России как «двух разных людей» по своему поведению. «Сейчас он очень замкнулся. Он оградил себя от всего мира всевозможными барьерами, тем же самым карантином, отсутствием информации. Исказилось у него восприятие действительности» - говорит он. Большинство его бывших коллег по ФСО в публичных разговорах, по его словам, поддерживает Путина и войну. Тем не менее, Каракулов обратился и к ним, и к другим российским офицерам с призывом, как он выразился, не исполнять преступных приказов. «Сотрудники ФСО находятся постоянно вокруг президента. Вы можете просто зайти и дать понять, что это преступление. И в ваших руках возможность очень быстро остановить это безумство» – заявил Каракулов.
Представители российских властей интервью с бывшим сотрудником ФСО пока не комментировали.
- В марте 2023 года в Барнауле суд приговорил к 6,5 годам колонии строгого режима майора ФСО Михаила Жилина, который сбежал в Казахстан из-за войны с Украиной. Он работал начальником смены в управлении специальной связи и информации ФСО России в Сибирском федеральном округе, отвечал за правительственную связь Владимира Путина с регионами и формально имел доступ к государственной тайне, из-за чего ему был запрещен выезд за пределы страны. В сентябре 2022 года Жилин пересек границу России и Казахстана, был задержан, но вскоре отпущен под подписку о невыезде. Он запрашивал политическое убежище, но в декабре его депортировали в Россию.
Абхазский посол 5 апреля вручит верительные грамоты Владимиру Путину
Посол самопровозглашенной республики Абхазия в Москве Алхас Квициниа 5 апреля вручит верительные грамоты президенту РФ Владимиру Путину. Об этом он сообщил РИА Новости.
«Для меня, для посольства, для моего государства это событие имеет важное значение. Этого торжественного дня мы ждем с нетерпением и готовимся», – сказал он.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявлял, что Путин в апреле должен принять верительные грамоты у послов ряда стран, в том числе США. По его словам, в церемонии примут участие 17-18 новых послов.
Сегодня, 4 апреля стало известно, что абхазский лидер Аслан Бжания присвоил Алхасу Квициниа дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного посла.
Указ о назначении Квициниа послом был подписан в ноябре 2022 года. В августе того же года он был освобожден от должности руководителя президентской администрации. После отставки Квициниа заявил, что «наблюдал за довольными лицами стремительно богатеющих некоторых руководителей из властного окружения».
- Алхас Квициниа в 2005–2014 годах работал заместителем главы сухумской администрации. С октября 2015 года был председателем партии «Амцахара». В июле 2019-го партия выдвинула Квициниа на пост президента , так как лидер оппозиции Аслан Бжания, как утверждали в оппозиции, был отравлен.
- Во втором туре президентских выборов 8 сентября 2019 года Алхас Квициниа уступил Раулю Хаджимба. Квициниа не признал победу Хаджимба и обратился в суд. 9 января оппозиция начала акцию протеста с требованием отставки Хаджимба и захватила здание президентской администрации. 10 января 2020 года Верховный суд Абхазии удовлетворил кассационную жалобу Квициниа, отменив результаты выборов.
- 12 января Центральная избирательная комиссия объявила дату выборов президента – 22 марта. Вечером этого дня Рауль Хаджимба сложил свои полномочия. На президентских выборах в марте 2020 года победу одержал Аслан Бжания. Квициниа возглавил администрацию президента 24 апреля 2020 года.
Запад принуждает Грузию к военному конфликту с РФ – Нарышкин
Западные страны принуждают Грузию вступить в военный конфликт с Россией, заявил директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Также он отметил, что Россия видит попытки Запада «убедить Тбилиси, что сейчас уже сложились предпосылки для возвращения контроля над Абхазией и Южной Осетией»
«Замысел западных столиц состоит в том, чтобы помочь Украине. Они видят, что ситуация на поле боя складывается не в пользу Украины, поэтому таким образом принуждают Грузию вступить в военный конфликт с Российской Федерацией», – добавил директор российской спецслужбы.
По информации РИА Новости, глава Службы внешней разведки России находится в Минске с рабочим визитом. Сегодня, 4 апреля Нарышкина принял белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко.
- Ранее некоторые украинские политики призывали Грузию на фоне российской агрессии против Украины открыть «второй фронт» против российских войск и решить свои территориальные проблемы. Грузинские власти же заявляют, что планируют урегулировать территориальные конфликты лишь мирным путем. Ряд грузинских политиков также утверждает, что к войне Грузию призывает Запад. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, западные политики и дипломаты это категорически отрицают.
- Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания, выступая на съезде политической партии «Амцахара», сказал, что грузинская оппозиция предпринимает попытки свергнуть действующую власть и открыть «второй фронт».
- Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая в парламенте, заявил о «заговоре против страны», цель которого – открытие «второго фронта против России.
WP: Крым стал «одной из наиболее укреплённых» территорий в зоне войны
За последние несколько недель российские власти построили в аннексированном Крыму целую сеть оборонительных сооружений. К такому выводу пришли журналисты Washington Post на основе спутниковых фотографий, предоставленных компанией Maxar.
Издание называет полуостров «одной из наиболее укрепленных» территорий в зоне войны. При этом Крым сейчас находится на большом расстоянии от линии фронта.
В числе прочего газета публикует фотографии крымского села Медведевка, расположенного около перехода на материк. На снимке, сделанном 11 февраля, со стороны озера Сиваш видна целая сеть окопов, длина которых в некоторых случаях превышает 900 метров. Там также установлены три ряда бетонных противотанковых заграждений так называемых «зубов дракона».
В публикации отмечается, что в последние недели такие оборонительные сооружения стали появляться особенно быстро. На снимке села Витино в Саакском районе Крыма, сделанном 27 февраля, виден пустой берег. Однако уже 12 марта у моря появилась линия окопов, пишут журналисты. На одном из снимков видны установленные в окопах артиллерийские орудия.
Многие из оборонительных сооружений появились около естественных водных заграждений, таких как берег моря или каналы, что создает дополнительные преграды в случае наступления вооруженных сил Украины, отмечают авторы публикации.
В начале марта глава российской администрации аннексированного Крыма Сергей Аксёнов подтвердил, что на полуострове идёт сооружение масштабной линии обороны. В Кремле ранее это отрицали. Необходимость строительства защитных линий в Крыму Аксёнов объяснил словами «бережёного бог бережёт» и «хочешь мира – готовься к войне». Он также подтвердил, что к строительству привлечено большое количество людей.
Ряд аналитиков считает, что весной Вооружённые силы Украины могут перейти в наступление, причём главной его целью может стать так называемый сухопутный коридор в Крым – ныне оккупированные Россией южные районы Херсонской и Запорожской областей. В Киеве не исключают и возможности наступления на сам Крым.
Однако опрошенные The Washington Post эксперты не верят в высокую вероятность такой операции украинской армии.
По мнению Майкла Кофмана, директора российской программы в Центре военно-морского анализа США, Украина вряд ли решится на захват Крыма «в классическом смысле», но скорее прибегнет к тактике постоянного изматывания и установления огневого контроля над полуостровом.
«С течением времени это может сделать ситуацию в Крыму невыносимой, и в результате России, возможно, придется пойти на переговоры о его статусе», – сказал Кофман журналистам.
Украина уже испытывает такую стратегию, отмечает издание. По данным американского проекта ACLED, с августа прошлого года, по российским объектам в Крыму или около полуострова украинские военные нанесли более 70 ударов, в том числе с применением дронов. Иногда речь могла идти о диверсиях, организованных с территории Крыма. Часть из них оказались успешными и имели разрушительные последствия, пишет The Washington Post. Одна из наиболее крупных диверсий с начала войны в Украине произошла на Крымском мосту, который вышел из строя после взрыва.
Столтенберг: хочется, чтобы Украина была способна отбросить солдат Путина
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники по НАТО хотели бы, чтобы украинские войска освободили новые территории Украины и «отбросили солдат президента Путина». Только это, по его мнению, может создать условия для будущих переговоров о мире между Украиной и Россией. Когда и на каких условиях могут начаться такие переговоры, должен решать Киев, а НАТО должно быть готово помогать Украине «столько, сколько потребуется». Об этом Столтенберг сказал в интервью Украинской службе Радио Свобода.
«Мы должны поддерживать Украину, поскольку это в интересах нашей безопасности – показать, что президент Путин не побеждает в Украине», – сказал Столтенберг.
По словам генерального секретаря НАТО, война в Украине в настоящее время стала «битвой логистики» и «войной на истощение», в которой чрезвычайно велика роль организации поставок боеприпасов, оружия и материалов на линию фронта. По его словам, страны, поддерживающие Украину, не могут допустить истощения собственных запасов, поэтому наращивают производство вооружений.
По словам Столтенберга, в рядах российских военных отмечается низкий боевой дух, боевая техника и подготовка также не на высшем уровне. Однако Россия продемонстрировала способность вводить в бой десятки тысяч новых бойцов, даже ценой больших потерь, поэтому российскую армию нельзя недооценивать.
Столтенберг скептически отнёсся к возможности заморозки конфликта, сказав, что необходимо стремиться к тому, чтобы этого не произошло, а Украина добилась успеха на поле боя – что принесёт успех и за столом переговоров. Столтенберг не стал прямо отвечать на вопрос, возможно ли освобождение аннексированного Крыма военным путём и готово ли НАТО поддержать такую операцию, однако повторил тезис о том, что союзники поддерживают право Украины на самооборону и будут это делать столько, сколько потребуется.
В последнее время идут обсуждения возможности украинского контрнаступления весной нынешнего года, его возможного хода и последствий. В Киеве, подтверждая подготовку к контрнаступлению, предупреждают, что не следует относиться к нему как к какой-то решающей ставке. Столтенберг подчеркнул, что вопрос о том, когда начинать наступление и как его вести, должно решать украинское командование на местах.
Российские журналисты потребовали освободить Эвана Гершковича
Журналисты российских независимых медиа и общественные деятели во вторник опубликовали открытое письмо с призывом освободить арестованного в России корреспондента The Wall Street Journal, гражданина США Эвана Гершковича.
В письме говорится, что его авторы считают выдвинутые ФСБ против Гершковича обвинения в шпионаже голословными и не доверяют им.
«ФСБ утверждает, что Гершкович якобы действовал по заданию США и осуществлял сбор составляющих государственную тайну сведений о деятельности одного из предприятий российского ВПК. Однако это заявление не подкреплено ничем — нам предлагают верить на слово следствию госбезопасности» – говорится в письме. Его авторы напоминают о деле осуждённого ранее по обвинению в госизмене журналиста Ивана Сафронова, утверждая, что он был осуждён за журналистскую деятельность, а преступлений не совершал.
«Сходство обстоятельств нового «шпионского» дела с делом Сафронова вызывает сомнения относительно достоверности существа обвинения, предъявленного Эвану Гершковичу» – пишут журналисты. Они также выражают поддержку иностранным корреспондентам, которые «рискуют, продолжая работать в России».
Под письмом, опубликованным, в частности, телеканалом «Дождь», стоят подписи Сергея Пархоменко, Александра Плющева, Жанны Немцовой, Михаила Зыгаря, Галины Тимченко, Тихона Дзядко, Сергея Смирнова, Любови Соболь и других руководителей и журналистов независимых медиа, а также общественных деятелей.
- О задержании Гершковича в Екатеринбурге стало известно утром 30 марта. В тот же день суд в Москве отправил журналиста в СИЗО по обвинению в шпионаже. Это первый подобный случай с американским журналистом в России с 1986 года (тогда речь шла ещё о СССР).
- Российское следствие утверждает, что Гершкович собирал по заказу США секретные сведения об одном из предприятий военно-промышленного комплекса. Подробности обвинения не приводятся. Сам Гершкович после ареста не мог давать комментариев. The Wall Street Journal и власти США категорически отвергают обвинения и заявляют о невиновности журналиста. В его защиту выступили ряд ведущих СМИ США, а госсекретарь Энтони Блинкен позвонил в связи с арестом Гершковича главе МИД России Сергею Лаврову – такие звонки после российского вторжения в Украину крайне редки.
- США призвали всех своих граждан, в том числе журналистов, уехать из России в целях безопасности.
Австрийские специалисты посетили «Ингури ГЭС»
Представители австрийской компании Verbund посетили комплекс «Ингури ГЭС». Специалисты принимают участие во внедрении на станции цифрового управления.
Представители Verbund осмотрели плотину «Ингури ГЭС» и ознакомились с работой объектов, расположенных в селе Саберио Гальского района Абхазии.
Тендер, предусматривающий внедрение на гидроэлектростанции цифрового управления, был объявлен в декабре 2022 года. Победила грузинская компания UGT, субподрядчиком которой является австрийская Verbund.
Сообщается, что внедрение современных технологий на станции позволит увеличить генерацию электроэнергии.
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