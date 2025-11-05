Путин наградил создателей «Посейдона» и «Буревестника»

Президент России Владимир Путин 4 ноября на церемонии в Кремле наградил разработчиков беспилотного подводного аппарата «Посейдон» и крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник». Об этом вооружении, об успешном испытании которого было объявлено в последние дни, Путин отзывается как о не имеющем аналогов в мире.

По его словам, создание этих систем имеет «историческое значение на весь XXI век». Владимир Путин отметил, что Россия, как и другие ядерные державы, продолжает развивать свой потенциал, при этом «никому не угрожает».

Путин также отметил, что запуск реакторов «Буревестника» занимает всего несколько минут, а технологии проектов будут востребованы в гражданской сфере — от систем связи до мощных компьютеров и даже для создания перспективной станции на Луне.

Кому именно и какие вручены награды, на сайте Кремля не сказано.

Также Владимир Путин сообщил, что в этом году Россия поставит на опытно-боевое дежурство тяжёлую межконтинентальную ракету «Сармат», а в следующем — на полноценное боевое. По его словам, также начато серийное производство ракетного комплекса средней дальности «Орешник».

Военные и аналитики отмечают, что проект «Буревестник» по заявленным характеристикам технически уникален, но заявления о его успехе вызывают скепсис из-за вопросов безопасности реактора и отсутствия прозрачных технических данных. На данный момент нет независимых подтверждений успешно проведённых испытаний. Некоторые специалисты рассматривают его как элемент политического влияния, а не реальную боеспособную систему. Это же относится к «Посейдону», данных об испытаниях которого крайне мало. Что касается «Сармата», эксперты указывают на череду неудач на испытаниях — в ряде случаев тесты заканчивались авариями, что, по мнению аналитиков, подрывает доверие к надёжности комплекса.