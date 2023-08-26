Два человека погибли в результате обстрела Харьковской области

Два человека погибли, один получил ранения в результате обстрела Купянского района Харьковской области Украины со стороны российской армии. Об этом сообщил глава местной областной военной администрации Олег Синегубов.

Удар был нанесен по поселку Подолы. Снаряд попал в кафе, где находились местные жители.

В свою очередь Американский институт изучения войны в новой сводке отмечает, что украинская армия наступает в районе села Работино в Запорожской области. По данным института, российским военнослужащим не хватает подкрепления после потерь в предыдущих боях.

Институт изучения войны считает, что в районе Работино украинские войска приблизились ко второй линии эшелонированной российской обороны.

Генштаб Украины в сводке 26 августа сообщил о наступлении российских войск возле Бахмута, Кременной, Донецка и Угледара. Ранее командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что российские войска после месяца массированных атак на Купянском и Лиманском направлениях перегруппировываются, чтобы возобновить наступление на востоке Украины.

Киев зафиксировал более 40 боестолкновений.

Минобороны России в утренней сводке в субботу сообщило об улучшении положения на Купянском направлении. В Запорожской области в районе Работино, по данным российского оборонного ведомства, отражены три атаки ВСУ.

Российские средства ПВО перехватили 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, уничтожены около 40 беспилотников, сообщает российское Минобороны.