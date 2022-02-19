Джонсон: НАТО гарантирует отсутствие угрозы для России

НАТО готово дать гарантии президенту Владимиру Путину, что военный союз не представляет для России угрозы. Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

По словам Джонсона, у Кремля ошибочное представление о НАТО как об угрожающем союзе. НАТО – мирный и оборонительный альянс, подчеркнул британский премьер, отметив, что вероятное нападение России на Украину будет шоком для всего мира. Джонсон также сказал, что случае вторжения Великобритания готова вместе с США и ЕС ввести жесткие санкции.

Мюнхенская конференция по безопасности проходит на фоне обострения ситуации вокруг Украины. Страны Запада считают, что Россия готова напасть на соседнюю страну.

Москва впервые с 1999 года в конференции не участвует. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что конференция «превращается в клуб одной точки зрения» и теряет объективность.

В ходе конференции обсуждаются, в частности, требования Кремля к западным странам обеспечить России гарантии безопасности. В частности, Москва требует гарантий нерасширения НАТО и возврата военной инфраструктуры блока к состоянию 1997 года, когда членами союза не были, например, Чехия и Польша. В ходе выступления на конференции в Мюнхене в субботу генеральный секретарь союза Йенс Столтенберг назвал эти требования «заведомо невыполнимыми».