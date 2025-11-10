«Национальное движение» подаёт конституционный иск против «Грузинской мечты»

Партия «Единое национальное движение», основанная бывшим президентом Михаилом Саакашвили, начала конституционное производство против правящей партии «Грузинская мечта». Об этом 10 ноября на брифинге сообщил один из лидеров оппозиционной силы Леван Бежашвили.

По его словам, иски против «Грузинской мечты» будут подаваться поэтапно. На первом этапе оппозиция оспаривает выводы спорной следственной комиссии грузинского парламента, возглавляемой Теей Цулукиани. Как отметил Бежашвили, соответствующий иск уже направлен в Конституционный суд.

На втором этапе, пояснил он, будет обжаловано законодательство, на основании которого власти добиваются роспуска политических партий.

«Третий этап касается непосредственно иска «Грузинской мечты». В партии действительно были разногласия – стоит ли вообще вступать в этот спор. Однако после консультаций с нашими международными партнёрами и экспертами в области права было решено, что на данном этапе мы должны представить свои аргументы», – заявил Бежашвили.

По его словам, процесс в Конституционном суде станет важным этапом для последующего обращения в Европейский суд по правам человека.

Ранее, 31 октября, партия «Грузинская мечта» сама обратилась в Конституционный суд, потребовав аннулировать регистрацию трёх оппозиционных объединений, показавших наилучшие результаты на парламентских выборах 2024 года: «Единого национального движения», «Коалиции за перемены» и партии «Сильная Грузия – Лело».

Партия «Сильная Грузия – Лело» также подала конституционный иск, оспаривая законы, которые ограничивают участие партий и отдельных лиц в политической деятельности.