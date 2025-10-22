Экс-президент Федерации гандбола Грузии задержан по обвинению в хищении 464 496 лари

Бывший президент Национальной федерации гандбола Грузии задержан по обвинению в хищении денежных средств в особо крупном размере (464 496 лари), принадлежащих федерации.

«Задержанный, воспользовавшись своим служебным положением, в 2019–2021 годах с использованием бизнес-карт федерации, находившихся в его распоряжении, снял деньги с банковских счетов через различные банкоматы и незаконно присвоил их», — заявили в прокуратуре.

Основанием для расследования послужило заключение Службы аудита, изучавшей деятельность федерации за 2019–2021 годы. В этот период пост президента организации занимал Зураб Какабадзе.

«В 2019–2021 годах с использованием служебной карты, открытой на имя президента Федерации, было произведено снятие наличных денежных средств в размере 451 256 лари с банковского счета Федерации в обход кассовых операций без представления документов, подтверждающих расходование», — говорится в аудиторском заключении.

Дело возбуждено по статье 182 Уголовного кодекса, «хищение в крупном размере с использованием служебного положения», что наказывается лишением свободы на срок от 7 до 11 лет.

Прокуратура ходатайствует о назначении задержанному наказания в виде лишения свободы.