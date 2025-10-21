Экс-президент Франции Саркози начал отбывать тюремный срок

Бывший президент Франции Николя Саркози, занимавший этот пост в 2007–2012 годах, начал отбывать пятилетний срок по делу о сговоре с целью получения средств на президентскую кампанию 2007 года от ливийского диктатора Муамара Каддафи. Утром во вторник, 21 октября, он прибыл в тюрьму Санте в Париже, сообщили мировые информационные агентства.

Таким образом со Второй мировой войны Саркози стал первым — после сотрудничавшего с нацистами маршала Филиппа Петена — экс-лидером Франции, который заключен в тюрьму, передает DW.

70-летний экс-президент был доставлен в пенитенциарное учреждение под полицейским конвоем. Из дома он вышел рука об руку с женой Карлой Бруни. Его сторонники собрались снаружи, скандируя «Николя, Николя» и напевая «Марсельезу». Сыновья, дочь и внуки также попрощались с ним.

«Хочу сказать с непоколебимой силой, которая мне присуща, что сегодня утром в тюрьму попадает не бывший президент Республики, а невинный человек», — написал Саркози в последнем сообщении, опубликованном в соцсети X.

Саркози, вероятно, будет содержаться в спецблоке или в изоляторе тюрьмы, где заключенные размещаются в одиночных камерах и по соображениям безопасности не допускаются к совместным прогулкам на свежем воздухе.

Речь идет о камере площадью в 9-12 квадратных метров, оснащенной душевой. Саркози будет иметь доступ к телевизору — за ежемесячную плату в 14 евро — и стационарному телефону. Экс-глава государства сказал Le Figaro, что возьмет с собой несколько книг, в том числе «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма.

По версии следствия, Муамар Каддафи пообещал дать Николя Саркози 50 млн евро на президентскую кампанию 2007 года, которую тот в итоге выиграл. Взамен французский политик якобы обещал помочь Каддафи улучшить его имидж. На тот момент Ливия считалась государством, финансирующим международный терроризм. Согласно французскому законодательству, кандидат не имеет права использовать иностранное финансирование, а также тратить на свою избирательную кампанию больше 21 млн евро. По делу проходили в общей сложности 13 обвиняемых.

Николя Саркози сыграл ключевую роль в прекращении войны между Россией и Грузией в августе 2008 года, выступив посредником и добившись соглашения о прекращении огня.