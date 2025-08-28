Accessibility links

ЕС рассматривает возможность ограничить экспорт торговым партнёрам России

Евросоюз рассматривает возможность применения механизма ограничения для торговых партнёров России, придуманного для предотвращения обхода санкций. Это может быть реализовано в рамках нового санкционного пакета в отношении российской экономики. Механизм, аналогичный системе вторичных санкций, был разработан в 2023 году, но до сих пор не применялся.

По данным Bloomberg, ЕС обдумывает, можно ли включить использование такого механизма в следующий пакет санкций. В случае принятия такого решения, ЕС может запретить экспорт определённых подсанкционных товаров или технологий в третьи страны, заподозренные в помощи России.

Министры иностранных дел соберутся на обсуждение санкционного пакета в Копенгагеге уже на этой неделе, говорится в материале Bloomberg. На встрече будут обсуждаться и возможности введения дополнительных санкций в будущем.

