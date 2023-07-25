Более 94 тысяч россиян получили в 2022 году новые ВНЖ в странах ЕС

Более 94 тысяч россиян получили первичные виды на жительство от стран-членов Европейского союза в 2022 году, пишет «Верстка» со ссылкой на базу Евростата.



Больше всего первичных ВНЖ (любое разрешение сроком действия не менее 3 месяцев, позволяющее гражданину не из ЕС находиться на территории Евросоюза), как следует из данных Евростата, россиянам выдала Германия – 16 066. На втором месте по выдаче первичных разрешений на проживание в стране – Испания (12 611), на третьем – Польша (12 277).

Власти Финляндии и Франции в прошлом году выдали гражданам РФ 8183 и 6874 видов на жительство соответственно. При этом меньше всего ВНЖ россияне получили в Румынии (248), в Люксембурге (391) и на Мальте (447).



Общее количество выданных гражданам России первичных ВНЖ, как подчеркивают журналисты «Верстки», является рекордным за всю историю наблюдений Евростата – с 2008 года. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2021 году, когда ВНЖ в Евросоюзе получили 82 900 россиян. До этого ежегодное число получателей видов на жительство среди граждан РФ не превышало 76,1 тысячи человек.

Издание также отмечает, что данные, указанные в базе Евростата, неполные, так как служба статистики опубликовала информацию по выданным первичным ВНЖ от 24 из 27 стран ЕС. Статистику по выданным видам на жительство пока что не предоставили Хорватия, Литва и Кипр.

В предыдущие девять лет доля этих трех стран в предоставленных российским гражданам ВНЖ составляла 5,9 процента от всех остальных стран Евросоюза. «Таким образом, потенциальное число видов на жительство для граждан России от этих государств в 2022 году может быть на уровне 5,5 тысяч, а общее количество первичных ВНЖ от стран Евросоюза в 2022 году может достигать 99,6 тысячи», – делают вывод журналисты «Верстки».

Число россиян, уехавших из страны в 2022 году, выросло после объявления в РФ «частичной» мобилизации. Издание «Новая газета Европа» со ссылкой на источник в администрации президента России сообщало, что за первые четыре дня после объявления мобилизации из России выехала 261 тысяча мужчин. Официального подтверждения этой информации нет. Ранее страны Балтии, Польша и Финляндия закрыли въезд для граждан России с туристическими визами, и бегущие от мобилизации мужчины пытались выехать в страны Центральной Азии.

В свою очередь, глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что страны Евросоюза должны принимать у себя граждан РФ, бегущих из своей страны.