В Татарстане иранские дроны собирают несовершеннолетние студенты

Студентов колледжа в Елабуге в Татарстане привлекают к сборке иранских беспилотников «Шахед» на заводе в особой экономической зоне. Многие из рабочих — несовершеннолетние. Об этом говорится в расследовании журналистов издания «Протокол» и Youtube-канала «РЗВРТ».

После начала полномасштабной войны России против Украины в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане было организовано производство ударных дронов-камикадзе, принятых в России на вооружение под названием «Герань-2». Их собирают студенты колледжа «Алабуга Политех», говорится в расследовании. Утверждается, что из порядка одной тысячи студентов колледжа несколько сотен уже задействованы в сборке.

По словам студентов, они не спят по несколько суток и практически не едят, чтобы работать на производстве. Однако отказаться от сборки дронов нельзя, утверждают они. Работа, тем не менее, оплачивается: по данным журналистов, сборщики получают 30-40 тысяч рублей в месяц.

Бунтовать или выражать недовольство студенты «Алабуга Политеха» боятся, говорится в расследовании. Согласно договору об обучении, они не имеют права разглашать какую-либо информацию. За нарушение требований придётся выплатить полтора-два миллиона рублей. Сбежать тоже не получится: договор — трёхсторонний, и в случае исчезновения студента придётся заплатить его родителям.

Официальное открытие колледжа «Алабуга Политех» состоялось в апреле 2021 года. Образовательное учреждение презентовали как кузницу кадров для будущих «Илонов Масков». Оно обещает студентам возможность освоить «профессии будущего» и зарабатывать до 70 тысяч рублей в месяц уже на первом курсе.

В расследовании говорится, что среди студентов регулярно проводят соревнования по пейнтболу, цель которых «отсеять слабаков и сопляков на первоначальном этапе». Проигравших наказывали, сказано в расследовании. Чаще всего это был «расстрел» с расстояния нескольких метров пейнтбольными шариками, которые причиняют боль и оставляют синяки. Но были и другие варианты наказаний, пишут журналисты, например, длительный бег вокруг учебного корпуса под дождём, чтобы «повысить выносливость» или рытьё окопов.

Многие учащиеся уверены, что их прослушивают в помещениях колледжа. По их словам, уже случались отчисления за распространение информации, когда кто-то делился происходящим в беседах с друзьями. «Здесь полная жесть», – сказал один из студентов журналистам.

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