Часть грузинской оппозиции связывает последние задержания бывших высокопоставленных чиновников с неким конфликтом внутри «Грузинской мечты», а аресты оппонентов - с попыткой нейтрализовать их перед выборами. Что думают о задержаниях пользователи социальных сетей, узнавал Серго Брегвадзе.

Что вы думаете о последних задержаниях оппонентов властей и бывших высокопоставленных чиновников?

Тариел: «Задержание бывших высокопоставленных чиновников очень похоже на внутренние разборки. Все они - коррупционеры во главе с Бидзиной Иванишвили, однако никого из сторонников «Мечты» не задерживают, даже мелких людей типа «титушек» оправдывают, какие бы незаконные действия они ни совершали. Если задерживают бывших министров, значит они чем-то не угодили правящей команде. Это похоже на угрозу, посыл тем, кто в будущем может пожелать покинуть команду. А оппозицию задерживают, чтоб никто больше им не перечил. Во всяком случае я всё так вижу».

Миша: «В задержаниях Бурчуладзе и других высокопоставленных чиновников я не вижу никаких признаков борьбы внутри клана. Если бы арестовали Гарибашвили или Лилуашвили, можно было бы об этом говорить, но экс-министр обороны задержан именно за коррупцию. Они с его родственниками грабили министерство. И теорию о том, что оппонентов задерживают, чтобы избавиться от критики перед выборами, я не считаю верной. В прошлом году они об этом объявляли еще до парламентских выборов, они просто выполняют свое прямое обещание – избавить Грузию от «коллективного Нацдвижения»».

Люда: «В оппозиции, я уверенна, всё очень правильного говорят. Не может же быть так, что вот так резко начали задерживать разных чиновников, находившихся у власти при премьерстве Ираклия Гарибашвили. Оппоненты властей говорят, что это внутренняя борьба между кланами Кобахидзе и Гарибашвили, я не сомневаюсь, что это так и есть. Что-то не поделили, возможно, чем-то был недоволен Иванишвили, вот и уничтожают друг друга. А задержание Хабеишвили – это действительно попытка нейтрализовать оставшихся лидеров оппозиции, которые обещают, что выведут тысячи людей на улицы в день выборов. Всё уже и так прозрачно, в «Мечте» перестали даже что-либо скрывать».

Дато: «Это делается для того, чтобы перенести внимание граждан с основных проблем. Каждый раз перед выборами «Мечтатели» придумывают новые проблемы – несуществующую войну, «глубинное государство», какие-то несостоявшиеся нападения на их лидеров, в итоге безработица, откат демократии, экономический и социальный кризисы вообще не затрагиваются. Сейчас вот, прямо перед выборами начали задерживать всех подряд, оппонентов, которые доказывали, что «Мечта» желает передать нашу страну России, а также своих представителей задерживают, будто борются с коррупцией, однако самая ужасная коррупция, что наблюдалась за последнее в стране, сейчас в самой «Грузинской мечте»».

Валери: «Населению Грузии преподносят всё как борьбу с коррупцией, но на самом деле в «Грузинской мечте» избавляются от ненужных им кадров. Все в этой партии коррупционеры, но не всех задерживают. Я думаю, что просто некоторые из них жаднее, чем остальные, и не соглашались делиться украденными у грузинского народа деньгами с Бидзиной Иванишвили, вот он их и наказал. А оппозицию задерживают потому, что они единственные, кто может помешать им творить такой беспредел в стране. Уже всех задержали и продолжают во всех бедах винить Саакашвили, хотя он давно уже в тюрьме».

Элене: «Я надеюсь, что «Грузинская мечта» опомнится и вернется на демократический путь. То, что они сейчас делают, никогда не простит им народ. Уже своих же начали задерживать. Мне кажется, что основные лидеры «Мечты» просто пытаются на годы укорениться во власти, а задержания членов их же партии – это посыл другим, чтобы не ставили под сомнение их авторитет. С оппозицией то же самое – в партии хотят, чтобы оппоненты окончательно замолчали и у них не было конкурентов. Я всё еще надеюсь на улучшение, но у многих людей уже нет надежды».

Тенгиз: «В нашей стране нет нормальной власти и нет нормальной оппозиции. Нам сейчас приходится наблюдать за массовыми задержаниями, других тем в стране нет, но, поверьте, большинство населения страны эти темы не интересуют. Существуют тысячи более важных тем, о которых сегодня никто не говорит – образование, экономика, медицина, а грузинские СМИ преподносят сейчас всё так, будто нет ничего важнее задержаний Бурчуладзе и Хабеишвили. Мне кажется, что сейчас даже в самых неразвитых странах лучше, чем у нас».

Подписывайтесь на нас в соцсетях