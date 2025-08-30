Евробаскет-2025: Грузия уступила Италии

Сборная Грузии по баскетболу потерпела поражение от команды Италии во втором матче группового этапа чемпионата Европы – 62:78.

Первая половина встречи завершилась вничью – 32:32. Особенно удачным для грузинской команды стал второй период, который она выиграла со счётом 22:14. Однако после перерыва инициатива полностью перешла к итальянцам.

В концовке встречи капитан сборной Грузии Торнике Шенгелия был удалён за оскорбление судей. За весь матч он не отметился результативными бросками.

Больше всех очков в составе сборной Грузии набрал Гога Битадзе – 22.

Как сообщает Общественный вещатель, за матчем с трибуны наблюдали представители «Грузинской мечты», в том числе премьер Ираклий Кобахидзе.

После двух туров у сборной Грузии – одна победа и одно поражение. В первом матче грузинская команда сенсационно обыграла действующего чемпиона Европы – сборную Испании, занимающую пятое место в мировом рейтинге FIBA.

Следующий матч Грузия проведёт 31 августа против Греции.